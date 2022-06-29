الرئيسيةرياضةقميص باريس سان جيرمان للموسم المقبل يحسم مستقبل نيمار (فيديو)
رياضة

قميص باريس سان جيرمان للموسم المقبل يحسم مستقبل نيمار (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
قميص باريس سان جيرمان والبرازيلي نيمار watanserb.com
قميص باريس سان جيرمان والبرازيلي نيمار

وطن – روج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لقميصه الجديد للموسم القادم، الأربعاء، لكن الملفت للأنظار هو تواجد البرازيلي نيمار جونيور ضمن نجوم الفريق الباريسي، بعد كثرة التقارير التي تحدثت عن قريب رحيله عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.

كما وتواجد في مقطع الفيديو الترويجي الذي تم نشره عبر حساب نادي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، العديد من النجوم البارزين، وهم الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمغربي أشرف حكيمي، وكذلك البرازيلي نيمار جونيور. ومواطنه ماركينيوس.

نيمار وقميص باريس سان جيرمان الجديد

وقد تواجد البرازيلي نيمار جونيور، الذي تحدثت عن رحيله عن نادي باريس سان جيرمان. في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ليقلل ذلك من أهمية تلك الأنباء قبيل بدء الموسم المقبل.

اقرأ أيضاً: 

وكان نجم باريس سان جيرمان نيمار قد انضم إلى البطل الفرنسي للموسم المنصرم، في صيف عام 2017. قادماً من صفوف نادي برشلونة الإسباني بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

التخلي عن نيمار

وفي سياق متصل، أكدت إذاعة ( مونت كارلو) الدولي الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان. يريد التخلص من البرازيلي نيمار جونيور، في ظل الاهتمام الواسع من قبل عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد معه.

اقرأ أيضاً: 

كما وأشارت صحيفة (إل باييس) الإسبانية، نقلاً عن مصادر مقربة لها من صناع القرار ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ” النادي لديه تحفظات على اللاعب بشأن الانضباط في التدريبات وخلال فترة التعافي من الإصابة”.

دوري أبطال أوروبا

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي. اجتمع بالفعل، مع والد البرازيلي نيمار من أجل مناقشة مسألة رحيله، حيث من المحتمل أن يدفع ما تبقى من عقده المقدر ب 200 مليون يورو.

كما وأوضحت تلك التقارير، بأن اللاعب نيمار يشعر بالإهانة من طريقة التعامل معه، حيث يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والذهاب بعيداً عن الدوري الفرنسي.

ويرجع السبب وراء سعي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الاستغناء عن خدمات البرازيلي نيمار جونيور. هو تراجع مستواه، بالإضافة إلى عدم تحقيق الهدف الذي جاء من أجله وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضاً: 

المصدروطن + مونت كارلو + إل باييس + باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

عثمان ديمبيلي بين البقاء والرحيل عن برشلونة .. وهذا الأسبوع سيحسم قراره

رياضة

بعد تغيير قناعاته .. نيمار خارج أسوار باريس سان جيرمان و3 أندية مستعدة لشرائه

رياضة

مبلغ خيالي .. كم استفادة باريس سان جيرمان من صفقة ميسي؟!

رياضة

نيمار معروض للبيع على برشلونة .. وهذا هو المطلوب

رياضة

منافسة قوية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على موهبة فرنسية

رياضة

ناصر الخليفي: لم نتفاوض مع زيدان وهذا هو المدرب الجديد

رياضة

زيدان يحسم أمره بشأن تدريب باريس سان جيرمان بعد ضغوطات وإغراءات كبيرة

رياضة

فرنسا تحقق في “فضيحة” وشبهة غسيل أموال بسبب لاعب منتخب الجزائر بلال براهيمي

رياضة

ميسي من عالم كرة القدم إلى عالم التمثيل (فيديو)

رياضة

رسمياً: ريال مدريد يُوقع مع الجوهرة الفرنسية تشواميني.. وهذه تفاصيل الصفقة

رياضة

“اتصال أمير قطر مع زيدان لإقناعه بتدريب باريس سان جيرمان” .. وكيل أعمال المدرب يُعلّق

رياضة

محطة فرنسية تفجر مفاجأة حول مستقبل زين الدين زيدان مع باريس سان جيرمان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا