قميص باريس سان جيرمان للموسم المقبل يحسم مستقبل نيمار (فيديو)

وطن – روج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لقميصه الجديد للموسم القادم، الأربعاء، لكن الملفت للأنظار هو تواجد البرازيلي نيمار جونيور ضمن نجوم الفريق الباريسي، بعد كثرة التقارير التي تحدثت عن قريب رحيله عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.

كما وتواجد في مقطع الفيديو الترويجي الذي تم نشره عبر حساب نادي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، العديد من النجوم البارزين، وهم الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمغربي أشرف حكيمي، وكذلك البرازيلي نيمار جونيور. ومواطنه ماركينيوس.

نيمار وقميص باريس سان جيرمان الجديد

وقد تواجد البرازيلي نيمار جونيور، الذي تحدثت عن رحيله عن نادي باريس سان جيرمان. في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ليقلل ذلك من أهمية تلك الأنباء قبيل بدء الموسم المقبل.

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Pour la première fois, nos partenaires @QatarAirways et @goatapp font leur apparition sur la tenue de l'équipe première.#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2022

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وكان نجم باريس سان جيرمان نيمار قد انضم إلى البطل الفرنسي للموسم المنصرم، في صيف عام 2017. قادماً من صفوف نادي برشلونة الإسباني بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

الملك نيمار من إعلان قميص باريس 🔵🔴 pic.twitter.com/wUPfNKgoNJ — عـالـم نـيـمـار (@njnews10) June 29, 2022

التخلي عن نيمار

وفي سياق متصل، أكدت إذاعة ( مونت كارلو) الدولي الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان. يريد التخلص من البرازيلي نيمار جونيور، في ظل الاهتمام الواسع من قبل عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد معه.

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كما وأشارت صحيفة (إل باييس) الإسبانية، نقلاً عن مصادر مقربة لها من صناع القرار ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ” النادي لديه تحفظات على اللاعب بشأن الانضباط في التدريبات وخلال فترة التعافي من الإصابة”.

دوري أبطال أوروبا

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي. اجتمع بالفعل، مع والد البرازيلي نيمار من أجل مناقشة مسألة رحيله، حيث من المحتمل أن يدفع ما تبقى من عقده المقدر ب 200 مليون يورو.

🚨💣 MD | الـ PSG أبلغ نيمار أنه خارج حسابات النادي في الموسم الجديد وليبحث عن ناد في هذا الصيف. pic.twitter.com/PwOBmdMLne — COPE (@COPE_AR) June 28, 2022

كما وأوضحت تلك التقارير، بأن اللاعب نيمار يشعر بالإهانة من طريقة التعامل معه، حيث يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والذهاب بعيداً عن الدوري الفرنسي.

ويرجع السبب وراء سعي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الاستغناء عن خدمات البرازيلي نيمار جونيور. هو تراجع مستواه، بالإضافة إلى عدم تحقيق الهدف الذي جاء من أجله وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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