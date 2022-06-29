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عمان: محكمة الاستئناف تصدر حمكها على قاتل مصيرة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
قاتل مصيرة watanserb.com
قاتل مصيرة

وطن– قضت محكمة الاستئناف في صور العمانية، بإعدام المتهم بقتل أحد مواطنين في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، حسبما كشف المحامي تركي المعمري.

وقال المحامي في تغريدة عبر “تويتر”: “الحكم الذي صدر اليوم من الهيئة المغايرة بعد نقض الحكم السابق من المحكمة العليا هو محل الطعن الوجوبي”.

وتعود الجريمة إلى شهر نيسان / أبريل 2020 عندما أعلنت شرطة عمان السلطانية مقتل مواطن في ولاية مصيرة، من قبل شخص آسيوي.

وبدأت الشرطة على الفور، إجراءات التحقيقات لمعرفة تفاصيل وحيثيات الواقعة.

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وقتل المغدور في ساعة متأخرة من الليل، بعدما دخل عليه الجاني في غرفة نومه، وفاجأه بطعنات متكررة في جسمه، مع زوجته التي هي الأخرى لحقت بها بعض الطعنات من قبل الجاني.

وأعلن المحامي تركي المعمري حينها عن تكفّله بالمرافعة والمتابعة في الجريمة مراحلها، لأخذ القصاص من الجاني مرتكب الجريمة .

ومنذ ارتكاب الجريمة، أثيرت الشكوك بأنّ الشخص الآسيوي دار بينه وبين المغدور به نقاش يتعلق بعاملة المنزل، مدعيا أنها زوجته، وقد طلب رب المنزل “المقتول” من الجاني بعدم التردد على المنزل لأن له حرمته، والدخول إليه بدون إذنه تجاوز للعرف والتقاليد في المجتمع.

وطلب المغدور من عاملة المنزل بفسخ عقد المنزل نتيجة تردد هذا الآسيوي إلى منزله، وترحيلها إلى بلادها بعد فتح الخطوط الجوية.

إلا أن القاتل باغت المواطن المقتول في منزله، ووجه طعناته للمغدور وزوجته، مفارقا للحياة، فيما نقلت الزوجة لتلقي العلاج في المستشفى، وتثير الشكوك أن عملية القتل تمت بالتنسيق والاتفاق مع عاملة المنزل.

يذكر أن المغدور كان يعمل مدرسا في مدرسة المهلب بن أبي صفرة للتعليم الأساسي للبنين بولاية مصيرة، ولديه أربعة أولاد وابنتان أكبرها تدرس في الصف الثاني عشر، وأصغر ابن له عمره عامان تقريبا.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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