حكم جزائري يتراجع عن قراره بعد ارتكابه الخطأ الفادح تجاه ملاكمة مغربية (فيديو)

وطن – تراجع الحكم الجزائري محمد بسمي عن الخطأ فادح، الذي ارتكبه بعد نهاية نزال ملاكمة جمع بين الملاكمة الفرنسية لمياء بنمسهل أمام نظيرتها المغربية أمينة بلحبيب في دورة ألعاب البحر المتوسط المستضافة في مدنية وهران الجزائرية.

حكم جزائري والخطأ الفادح

وشهد نهاية نزال الملاكمة بين الفرنسية بنمسهل والمغربية بلحبيب، ارتكاب الحكم الجزائري بسمي الذي أدار النزال، حيث أعلن خسارة الأخيرة رغم فوزها. لكن سرعان ما تم تنبيه الحكم من قبل حكام تقنية الفيديو ( الفار) ليتراجع في لحظات عن قراره، ليعلن فوز المغربية بلحبيب في النزال.

⛔️ في ألعاب وهران المتوسطية،سقط الحكم الجزائري محمد بسمي في خطأ خلال نهاية مباراة الملاكمة النسائية،حين أعلن فوز الملاكمة الفرنسية لمياء بنمسهل على المغربية أمينة بلحبيب رغم فوز الأخيرة في مجموع الأشواط الفريق المغربي احتج على لجنة التحكيم التي نبهت الحكم لتصحيح الخطأ pic.twitter.com/pTEERD3tnX — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) June 28, 2022

كما وفرضت الملاكمة المغربية أمينة بلحبيب سيطرتها على منافستها الفرنسية لمياء بنمسهل، فقد نجحت في حسم مجموع الجولات لصالحها في نزال الملاكمة، لكن الحكم فاجأ جميع الحضور. الذي عبروا عن استهجانهم بقرارا إعلان فوز الملاكمة الفرنسية رغم خسارتها.

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وحصدت دولة المغرب في دورة ألعاب البحر المتوسط على 3 ميداليات برونزية في المركز الثالث عربياً، وجاءت دولة مصر في ثاني الترتيب برصيد 12 ميدالية بين برونزية وفضية وذهبية، كما ويتربع المستضيف للبطولة على عرش الصدارة. برصيد 10 ميداليات 6 منها ذهبية حتى الآن.

اش هاد الشوهة دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران الحكم الجزائري أعلن فوز الملاكمة الفرنسية الخاسرة لمياء بنمسهل على منافستها الفائزة المغربية أمينة بلحبيب رغم فوز الأخيرة

الفريق الفني للملاكمة المغربية احتج فورا على لجنة التحكيم التي سارعت بدورها إلى تنبيه الحكم ليعلن فوز 🇲🇦 pic.twitter.com/PD2F2G2yiq — Hassane Boukhrouf (@HassaneBoukhro1) June 28, 2022

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خطأ تقني في دورة ألعاب المتوسطة

كما واحتج الجهاز الفني للملاكمة المغربية بلحبيب على قرار الحكم إلى لجنة التحكيم. لتقوم بدورها في تنبيه الأخير لتصحيح الخطأ الفادح، معلناً فوز الملاكمة المغربية.

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وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية، بأن الحكم الجزائري محمد بسمي، ادعى بأنه لم يكن يستمع جيداً إلى نتيجة لجنة التحكيم مع نهاية النزال، وهو ما أوقعه في خطأ فادح. بإعلان فوز الملاكمة الفرنسية لمياء بنمسهل رغم خسارتها أمام المغربية بلحبيب.

حكم جزائري يخطأ ويعلن خسارة ملاكمة مغربية رغم فوزها " فوز المغربية أميمة بلحبيب في منافسات الملاكمة والحكم يخطأ ويعلن فوز المنافسة الفرنسية لكنه سرعان ما تدارك الخطأ.. وفقا لتقارير محلية فإن الحكم الجزائري لم يستمع جيدا إلى نتيجة المباراة من لجنة الحكام" #الجزائر#المغرب pic.twitter.com/c5bwfpVVdQ — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 29, 2022

وتستضيف مدنية وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط. بمشاركة 23 دولة من مختلف دول العالم للهواة والمحترفين وبنسختها ال19. حتى ال5 من شهر يوليو/ تموز المقبل.

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