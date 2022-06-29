الرئيسيةرياضةحكم جزائري يتراجع عن قراره بعد ارتكابه الخطأ الفادح تجاه ملاكمة مغربية...
رياضة

حكم جزائري يتراجع عن قراره بعد ارتكابه الخطأ الفادح تجاه ملاكمة مغربية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حكم جزائري والخطأ الفادح في نزال للملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط watanserb.com
حكم جزائري يرتكب الخطأ الفادح تجاه ملاكمة مغربية في دورة ألعاب المتوسطة

وطن – تراجع الحكم الجزائري محمد بسمي عن الخطأ فادح، الذي ارتكبه بعد نهاية نزال ملاكمة جمع بين الملاكمة الفرنسية لمياء بنمسهل أمام نظيرتها المغربية أمينة بلحبيب في دورة ألعاب البحر المتوسط المستضافة في مدنية وهران الجزائرية.

حكم جزائري والخطأ الفادح

وشهد نهاية نزال الملاكمة بين الفرنسية بنمسهل والمغربية بلحبيب، ارتكاب الحكم الجزائري بسمي الذي أدار النزال، حيث أعلن خسارة الأخيرة رغم فوزها. لكن سرعان ما تم تنبيه الحكم من قبل حكام تقنية الفيديو ( الفار) ليتراجع في لحظات عن قراره، ليعلن فوز المغربية بلحبيب في النزال.

كما وفرضت الملاكمة المغربية أمينة بلحبيب سيطرتها على منافستها الفرنسية لمياء بنمسهل، فقد نجحت في حسم مجموع الجولات لصالحها في نزال الملاكمة، لكن الحكم فاجأ جميع الحضور. الذي عبروا عن استهجانهم بقرارا إعلان فوز الملاكمة الفرنسية رغم خسارتها.

اقرأ أيضاً: 

وحصدت دولة المغرب في دورة ألعاب البحر المتوسط على 3 ميداليات برونزية في المركز الثالث عربياً، وجاءت دولة مصر في ثاني الترتيب برصيد 12 ميدالية بين برونزية وفضية وذهبية، كما ويتربع المستضيف للبطولة على عرش الصدارة. برصيد 10 ميداليات 6 منها ذهبية حتى الآن.

اقرأ أيضاً: 

خطأ تقني في دورة ألعاب المتوسطة 

كما واحتج الجهاز الفني للملاكمة المغربية بلحبيب على قرار الحكم إلى لجنة التحكيم. لتقوم بدورها في تنبيه الأخير لتصحيح الخطأ الفادح، معلناً فوز الملاكمة المغربية.

اقرأ أيضاً: 

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية، بأن الحكم الجزائري محمد بسمي، ادعى بأنه لم يكن يستمع جيداً إلى نتيجة لجنة التحكيم مع نهاية النزال، وهو ما أوقعه في خطأ فادح. بإعلان فوز الملاكمة الفرنسية لمياء بنمسهل رغم خسارتها أمام المغربية بلحبيب.

وتستضيف مدنية وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط. بمشاركة 23 دولة من مختلف دول العالم للهواة والمحترفين وبنسختها ال19. حتى ال5 من شهر يوليو/ تموز المقبل.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + روسيا اليوم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا