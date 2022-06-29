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الأردن: احتفالات عيد ميلاد ولي العهد تثير جدلا وغضبا.. لماذا؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
احتفالات عيد ميلاد ولي العهد في الأردن watanserb.com
عيد ميلاد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله

وطن- أثيرت حالة من الجدل والغضب في الأردن، بعد تداول مقطع فيديو لمسيرة احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بينما تعيش البلاد حالة من الحزن في أعقاب حادثة ميناء العقبة.

وبث ناشطون لقطات لما قالوا إنها احتفالات وعروض عسكرية في منطقة البيادر بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد، بينما تسود أجواء من الحزن في البلاد بسبب حادثة ميناء العقبة.

وقال الناشط “عدي بطاينة” عبر موقع “تويتر”: “الأردن تبعتنا: الحزن يخيم على الأردنيين بعد حادثة العقبة والأجهزة المعنية تسلم جثامين الضحايا إلى الأهالي والمزاج العام سيء جداً منذ جريمة قتل الطالبة الجامعية ايمان ارشيد وغموض ملابساتها …. الأردن الموازي: احتفالات وعروض عسكرية في منطقة البيادر بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد”.

“شاهد”: صورة مثيرة لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وهو يعد الطعام

وكتبت “Abeer”: “فعلا عن اي وجع والم نحكي الشكوى لربنا”.

وغردت “Maha”: “ما احنا طول عمرنا هيك بنشوف يلي بدنا نشوفه وبنعمل حالنا عميان عن الجزء الحزين والحقيقي من مجتمعنا .. عشان نمشي يلي بدنا ياه”.

وذكرت “Manar Hammouri”: “عظم الله أجرك يا وطن!!!!”.

وسخرت “نِبال”: “المهم يكون انبسط”.

الغضب من العروض والاحتفالات جاء كونها تتزامن مع حادث تسرب لغاز الكلور السام نجم عن سقوط صهريج من باخرة في ميناء العقبة الأردني، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب.

وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن الوضع في العقبة بات تحت السيطرة، وأضاف: “رغم أن الأوضاع تحت السيطرة، إلا أننا قررنا أن تبقى مسافة معزولة في مكان الحادثة بقطر أربعة كيلومترات لساعات إضافية”.

وأشار إلى أن تقديرات الخبراء تفيد بأنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز إلى المناطق السكنيّة.

ولفت إلى أنه كلف وزير الداخلية ليرأس فريقا للتحقيق يضم كل جهات الاختصاص للوقوف على ما جرى بدقة في هذا الحادث المؤسف، وضمان توفير أقصى درجات السلامة العامة للعاملين في الموانئ وتكريس إجراءات السلامة في التعامل مع المواد الخطرة

الحادثة التي وقعت يوم الاثنين الماضي، صادفت العيد الثامن والعشرون لميلاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أكبر أبناء الملك عبداالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وولي العهد وُلد في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم عام 1415 هجري، الموافق للثامن والعشرين من حزيران / يونيو عام 1994، وقد اختير ولياً للعهد في التاسع من شهر رجب عام 1430 هجري، الموافق للثاني من شهر تموز / يوليو عام 2009، وعين نائبا للملك عدة مرات.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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