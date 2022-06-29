إحدى عجائب ترامب.. حاول قيادة سيارته الرئاسية وسط “تجمع للمشاغبين”

وطن- كشفت كاسيدي هاتشينسون المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنّه حاول الانضمام إلى أنصاره أمام مبنى الكونغرس الذين أشعلوا أعمال شغب في 2021، بالتزامن مع اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة لكن مرافقيه الأمنيين رفضوا ذلك.

هاتشينسون قالت إن ترامب أراد قيادة سيارته الرئاسية عنوة في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، عندما رفض مرافقوه الأمنيون اصطحابه إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع الوقفة التي نظمها أنصاره.

ورفض ترامب المخاوف من أن بعض مؤيديه الذين تجمعوا بسبب خطابه الناري خارج البيت الأبيض في ذلك اليوم كانوا يحملون بنادق.

ترامب حول أمريكا الى جمهورية موز ،الرئيس يتهم منافسه بتزوير الانتخابات! أمريكا تفقد دورها الريادي — Maryam (@Maryam90173649) June 29, 2022

كما طلب من الأمن التوقف عن فحص الحضور باستخدام أجهزة كشف مغناطيسية، حتى يبدو الحشد أكبر، وقال “هم ليسوا هنا ليؤذونني”، بحسب التي كانت أيضًا كبيرة مساعدي مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك.

وأصر ضباط جهاز الخدمة السرية على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وعدم الانضمام إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، حيث كان المشرعون يجتمعون للتصديق على فوز منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقالت هاتشنسون إنّ ترامب وبعضًا من كبار معاونيه كانوا على علم بإمكان وقوع أعمال عنف قبل الهجوم، في معلومات تتنافى مع ما كانت تشير إلى أنّ الاقتحام كان عفويا ولا علاقة للإدارة به.

قضاة المحكمة العليا اللي جابهم ترامب حاطين الديموقراط و الشمامين علي المرْبرة

-لغوا تقييد حمل السلاح في نيويورك

-لغوا قانون الحق في الاجهاض

-بيتكلموا في الغاء زواج 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/1GeALinEvz — memOo (@Pinocchio202166) June 29, 2022

وأضافت أنّها سمعت ميدوز يقول قبل الاقتحام إنّ الأمور قد تأخذ منحى خطرًا وسيئًا جدًا.

وأوضحت أنّها طلبت من ميدوز المساعدة بعد اجتماع في البيت الأبيض شارك فيه المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، وقالت في إفادتها إن جولياني سألها لها لدى التوجه إلى سيارته عما إذا كانت متحمسة للسادس من كانون الثاني/ يناير.

وعندما سألته عما سيحدث في ذاك اليوم قال جولياني، وفق هاتشنسون، إن ما سيحدث يصبّ في خانة التوجه إلى الكابيتول.

في المقابل، نفى ترامب أن يكون قد حاول قيادة السيارة الرئاسية عنوة.

وقال الرئيس السابق: “قصتها الزائفة بأنني حاولت قيادة سيارة البيت الأبيض عنوة إلى مبنى الكابيتول هي قصة مثيرة للغثيان ومخادعة”.

وكانت واشنطن قد شهدت، في السادس من يناير من العام الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

ورفضت عشرات المحاكم ومسؤولو الانتخابات ومراجعات أجرتها إدارة ترامب نفسها، مزاعمه بحدوث تزوير في الانتخابات، رغم إصراره عليها.