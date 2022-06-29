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إحدى عجائب ترامب.. حاول قيادة سيارته الرئاسية وسط “تجمع للمشاغبين”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
عجائب ترامب watanserb.com
عجائب ترامب

وطن- كشفت كاسيدي هاتشينسون المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنّه حاول الانضمام إلى أنصاره أمام مبنى الكونغرس الذين أشعلوا أعمال شغب في 2021، بالتزامن مع اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة لكن مرافقيه الأمنيين رفضوا ذلك.

هاتشينسون قالت إن ترامب أراد قيادة سيارته الرئاسية عنوة في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، عندما رفض مرافقوه الأمنيون اصطحابه إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع الوقفة التي نظمها أنصاره.

ورفض ترامب المخاوف من أن بعض مؤيديه الذين تجمعوا بسبب خطابه الناري خارج البيت الأبيض في ذلك اليوم كانوا يحملون بنادق.

كما طلب من الأمن التوقف عن فحص الحضور باستخدام أجهزة كشف مغناطيسية، حتى يبدو الحشد أكبر، وقال “هم ليسوا هنا ليؤذونني”، بحسب التي كانت أيضًا كبيرة مساعدي مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك.

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وأصر ضباط جهاز الخدمة السرية على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وعدم الانضمام إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، حيث كان المشرعون يجتمعون للتصديق على فوز منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقالت هاتشنسون إنّ ترامب وبعضًا من كبار معاونيه كانوا على علم بإمكان وقوع أعمال عنف قبل الهجوم، في معلومات تتنافى مع ما كانت تشير إلى أنّ الاقتحام كان عفويا ولا علاقة للإدارة به.

وأضافت أنّها سمعت ميدوز يقول قبل الاقتحام إنّ الأمور قد تأخذ منحى خطرًا وسيئًا جدًا.

وأوضحت أنّها طلبت من ميدوز المساعدة بعد اجتماع في البيت الأبيض شارك فيه المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، وقالت في إفادتها إن جولياني سألها لها لدى التوجه إلى سيارته عما إذا كانت متحمسة للسادس من كانون الثاني/ يناير.

وعندما سألته عما سيحدث في ذاك اليوم قال جولياني، وفق هاتشنسون، إن ما سيحدث يصبّ في خانة التوجه إلى الكابيتول.

في المقابل، نفى ترامب أن يكون قد حاول قيادة السيارة الرئاسية عنوة.

وقال الرئيس السابق: “قصتها الزائفة بأنني حاولت قيادة سيارة البيت الأبيض عنوة إلى مبنى الكابيتول هي قصة مثيرة للغثيان ومخادعة”.

وكانت واشنطن قد شهدت، في السادس من يناير من العام الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

ورفضت عشرات المحاكم ومسؤولو الانتخابات ومراجعات أجرتها إدارة ترامب نفسها، مزاعمه بحدوث تزوير في الانتخابات، رغم إصراره عليها.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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