آمال ماهر “هزيلة وشاحبة ومتوترة” ولغة الجسد تثير الشك.. هل تحدثت تحت التهديد؟

وطن – شكك ناشطون بالظهور الأخير للفنانة المصرية آمال ماهر، مشيرين إلى أنها ربما أجبرت عليه بسبب الضجة الإعلامية وأنه لا يزال في الكواليس أمر ما غامض لما يكشف بعد.

هل أدلت آمال ماهر بكلمتها تحت التهديد؟

وكانت آمال ماهر، فاجأت جمهورها بظهور علني جديد، مساء الأربعاء، بعد فترة اختفاء أثارت جدلا وضجة إعلامية، وطمأنت جمهورها أنها بخير وأن إصابتها بكورونا كان وراء اختفائها.

ما دفع النشطاء للتشكيك بوضع آمال ماهر الحقيقي وأنها ربما تكون أجبرت على تصوير هذه الكلمة وتم صياغتها لها مسبقا، هي ما وصفوه بلغة جسدها التي كانت واضحة بالمقطع.

حيث ظهرت الفنانة المصرية شاحبة وهزيلة ومتوترة بشكل واضح على غير عادتها.

وفي هذا السياق الإعلامي المصري أسامة جاويش، متسائلا ومستنكرا:”امال ماهر طلعت في فيديو الحمد لله بس في شوية أسئلة مهمة: اللي عنده كورونا بينشر صور عالبحر من كم يوم ليه؟”

#امال_ماهر طلعت في فيديو الحمد لله بس في شوية أسئلة مهمة: اللي عنده كورونا بينشر صور عالبحر من كم يوم ليه؟ أسرتها مقالتش إنه عندها كورونا ليه؟ هاني شاكر ونادية مصطفى مذكروش المعلومة دي ليه؟ آمال خاسة كده ليه؟ شكلها خايف ومتوتر اوي ليه كده؟ طلعوها لايف يا جماعة pic.twitter.com/SCf6w0F2q9 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 29, 2022

تصريحات متضاربة أثارت الشك

وتابع “جاويش” أسئلته التي اعتلاها نبرة الشك:”أسرتها مقالتش إنه عندها كورونا ليه؟.. هاني شاكر ونادية مصطفى مذكروش المعلومة دي ليه؟.”

كما لفت الإعلامي المصري المقيم ببريطانيا إلى وزن الفنانة الناقص بشكل واضح والهزال الظاهر عليها:”آمال خاسة كده ليه؟.. شكلها خايف ومتوتر اوي ليه كده؟”

الكاتب المصري البارز جمال سلطان، ذكر هو الآخر أنه شاهد “الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة آمال ماهر، وتقول فيه أنها بخير واختفاؤها بسبب كورونا.”

شاهدت الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة #آمال_ماهر ، وتقول فيه أنها بخير، واختفاؤها بسبب كورونا، الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية)،بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق، أعتقد أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 29, 2022

حركات أنف آمال ماهر محل شك أيضا

وتابع موضحا وجهة نظره بهذا الظهور: “الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية)،بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق.”

واستطرد: “أعتقد أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة.”

“شاحبة وهزيلة ومتوترة”

الناشطة السعودية علياء أبوتايه الحويطي، لفت نظرها هي الأخرى توتر آمال ماهر في المقطع الذي نشرته وسائل الإعلام المصرية.

ظهور امال ماهر يهذا وهي هزيله ،وشاحبه وشبه "حيه"لايثبت شيئ،هي تحت الإحتلال وتحت الضغط فلتغادر خارج بلاد خادم توتو ابن الصهيونيه السيسي.. ولتتحدث ، اتحداكم تسفروها يامجرمين . #امال_ماهر_في_خطر #آمال_ماهر

pic.twitter.com/Mr9k9y6C4w — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) June 29, 2022

وكتبت في تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن): “ظهور امال ماهر هذا وهي هزيله وشاحبه وشبه “حية” لا يثبت شيء.”

وتابعت مشيرة إلى أنها أجبرت على تلك الكلمة: “هي تحت الاحتلال وتحت الضغط فلتغادر خارج بلاد السيسي.. ولتتحدث، اتحداكم تسفروها يامجرمين.”

من ناحيته سخر الكاتب اليمني عباس الضالعي من الأمر برمته، ملمحا لدور تركي آل الشيخ في أزمة الفنانة المصرية بقوله:”أطول فترة بقاء لـ كورونا كان عند آمال ماهر بسبب فيروس تركي ال الشيخ.”

اطول فترة بقاء لـ #كورونا كان عند #آمال_ماهر بسبب فيروس تركي ال الشيخ — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) June 29, 2022

“لغة الجسد” تكشف الكثير

فيما طالب ناشطون خبراء لغة الجسد بتحليل هذا المقطع بشكل جيد، للوقوف على الرسائل التي يتحدث بها جسد آمال ماهر، ولا يستطيع لسانها النطق بها.

“أروى عاطف” كتبت في هذا السياق:”جيبوا محللين لغة الجسد يحللو قعدتها دي واضح إنه مهددينها!”

وعن حركة آمال ماهر بأنفها عقب كشفها عن إصابتها بكورونا وأنها كانت سبب اختفائها، كتبت “رودي أحمد”:”هو آنتي لما تشني هتثبتي لنا إنها كورونا ؟!”

أما “أميرة حازم” فاعتبرت هذا المقطع بمثابة تأكيد، على أن آمال ماهر “مخطوفة ومهددة”، حسب وصفها.

وقالت:”كدا أكدتوا انها فعلا مخطوفة وبتتعذب.. واهي بتتكلم تحت تهديد والفيديو متصور بموبايل نوكيا كمان.”

خالد سعد دون هو الآخر في السياق ذاته مقدما “رواية التهديد والشك”:”هاتولنا خبير لغة جسد بسرعة ده مش بعيد يكون حد واقفلها بسلاح ورا الكاميرا.”

فيديو آمال ماهر وأحدث ظهور

ومساء، الأربعاء، خرجت الفناة المصرية آمال ماهر، في فيديو قصير، لتحسم الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية بشأن اختفائها الغامض.

#آمال_ماهر تطمئن جمهورها: أنا بخير وشكرا لخوفكم عليا pic.twitter.com/Mh7hf9UsoG — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 29, 2022

وطمأنت آمال ماهر في الفيديو الذي رصدته (وطن)، جمهورها وأكدت أنها بخير نافية التكهنات التي انتشرت بشأن مصير غامض واجهته خلال فترة غيابها.

وقالت ما نصه:”جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.”

وتابعت الفنانة المصرية الذي كثر اللغط بشأنها بسبب اختفائها المريب مؤخرا: “معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.”

كما عبرت آمال ماهر عن شكرها الكبير للجمهور ومتابعيها الذين أبدوا اهتماما كبيرا بأخبارها وتتبعها، بعد تسليط الإعلام الضوء على اختفائها.

وكررت الفنانة المصرية التي سبق أن خرجت تفاصيل أزمتها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية للعلن:”أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربي.”

كما وجهت “ماهر” التهنئة للشعب المصري بما وصفته بـ “ثورة 30 يونيو” ـ ذكرى انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي ـ وقالت: “كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.”

وكشفت آمال ماهر عن حفل غنائي قريب لها وقالت:”انتظرونى قريبا بعمل جديد”.