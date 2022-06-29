الرئيسيةحياتناآمال ماهر "هزيلة وشاحبة ومتوترة" ولغة الجسد تثير الشك.. هل تحدثت تحت...
حياتنا

آمال ماهر “هزيلة وشاحبة ومتوترة” ولغة الجسد تثير الشك.. هل تحدثت تحت التهديد؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
الظهور الأخير آمال ماهر watanserb.com
آمال ماهر في ظهورها الأخير

وطن – شكك ناشطون بالظهور الأخير للفنانة المصرية آمال ماهر، مشيرين إلى أنها ربما أجبرت عليه بسبب الضجة الإعلامية وأنه لا يزال في الكواليس أمر ما غامض لما يكشف بعد.

هل أدلت آمال ماهر بكلمتها تحت التهديد؟

وكانت آمال ماهر، فاجأت جمهورها بظهور علني جديد، مساء الأربعاء، بعد فترة اختفاء أثارت جدلا وضجة إعلامية، وطمأنت جمهورها أنها بخير وأن إصابتها بكورونا كان وراء اختفائها.

ما دفع النشطاء للتشكيك بوضع آمال ماهر الحقيقي وأنها ربما تكون أجبرت على تصوير هذه الكلمة وتم صياغتها لها مسبقا، هي ما وصفوه بلغة جسدها التي كانت واضحة بالمقطع.

حيث ظهرت الفنانة المصرية شاحبة وهزيلة ومتوترة بشكل واضح على غير عادتها.

وفي هذا السياق الإعلامي المصري أسامة جاويش، متسائلا ومستنكرا:”امال ماهر طلعت في فيديو الحمد لله بس في شوية أسئلة مهمة: اللي عنده كورونا بينشر صور عالبحر من كم يوم ليه؟”

تصريحات متضاربة أثارت الشك

وتابع “جاويش” أسئلته التي اعتلاها نبرة الشك:”أسرتها مقالتش إنه عندها كورونا ليه؟.. هاني شاكر ونادية مصطفى مذكروش المعلومة دي ليه؟.”

كما لفت الإعلامي المصري المقيم ببريطانيا إلى وزن الفنانة الناقص بشكل واضح والهزال الظاهر عليها:”آمال خاسة كده ليه؟.. شكلها خايف ومتوتر اوي ليه كده؟”

الكاتب المصري البارز جمال سلطان، ذكر هو الآخر أنه شاهد “الفيديو الذي نشرته جهة ما للفنانة آمال ماهر، وتقول فيه أنها بخير واختفاؤها بسبب كورونا.”

حركات أنف آمال ماهر محل شك أيضا

وتابع موضحا وجهة نظره بهذا الظهور: “الفيديو خاطف أقل من دقيقة (53 ثانية)،بدت فيه خائفة، متوترة ومكرهة، وحركات أنفها لا تليق بمطربة على الإطلاق.”

واستطرد: “أعتقد أن الفيديو سيزيد الشكوك حول الإرهاب والضغوط التي تتعرض له هذه الفنانة.”

“شاحبة وهزيلة ومتوترة”

الناشطة السعودية علياء أبوتايه الحويطي، لفت نظرها هي الأخرى توتر آمال ماهر في المقطع الذي نشرته وسائل الإعلام المصرية.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن): “ظهور امال ماهر هذا وهي هزيله وشاحبه وشبه “حية” لا يثبت شيء.”

وتابعت مشيرة إلى أنها أجبرت على تلك الكلمة: “هي تحت الاحتلال وتحت الضغط فلتغادر خارج بلاد السيسي.. ولتتحدث، اتحداكم تسفروها يامجرمين.”

من ناحيته سخر الكاتب اليمني عباس الضالعي من الأمر برمته، ملمحا لدور تركي آل الشيخ في أزمة الفنانة المصرية بقوله:”أطول فترة بقاء لـ كورونا كان عند آمال ماهر بسبب فيروس تركي ال الشيخ.”

“لغة الجسد” تكشف الكثير

فيما طالب ناشطون خبراء لغة الجسد بتحليل هذا المقطع بشكل جيد، للوقوف على الرسائل التي يتحدث بها جسد آمال ماهر، ولا يستطيع لسانها النطق بها.

“أروى عاطف” كتبت في هذا السياق:”جيبوا محللين لغة الجسد يحللو قعدتها دي واضح إنه مهددينها!”

وعن حركة آمال ماهر بأنفها عقب كشفها عن إصابتها بكورونا وأنها كانت سبب اختفائها، كتبت “رودي أحمد”:”هو آنتي لما تشني هتثبتي لنا إنها كورونا ؟!”

أما “أميرة حازم” فاعتبرت هذا المقطع بمثابة تأكيد، على أن آمال ماهر “مخطوفة ومهددة”، حسب وصفها.

وقالت:”كدا أكدتوا انها فعلا مخطوفة وبتتعذب.. واهي بتتكلم تحت تهديد والفيديو متصور بموبايل نوكيا كمان.”

خالد سعد دون هو الآخر في السياق ذاته مقدما “رواية التهديد والشك”:”هاتولنا خبير لغة جسد بسرعة ده مش بعيد يكون حد واقفلها بسلاح ورا الكاميرا.”

فيديو آمال ماهر وأحدث ظهور

ومساء، الأربعاء، خرجت الفناة المصرية آمال ماهر، في فيديو قصير، لتحسم الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية بشأن اختفائها الغامض.

وطمأنت آمال ماهر في الفيديو الذي رصدته (وطن)، جمهورها وأكدت أنها بخير نافية التكهنات التي انتشرت بشأن مصير غامض واجهته خلال فترة غيابها.

وقالت ما نصه:”جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.”

وتابعت الفنانة المصرية الذي كثر اللغط بشأنها بسبب اختفائها المريب مؤخرا: “معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.”

كما عبرت آمال ماهر عن شكرها الكبير للجمهور ومتابعيها الذين أبدوا اهتماما كبيرا بأخبارها وتتبعها، بعد تسليط الإعلام الضوء على اختفائها.

وكررت الفنانة المصرية التي سبق أن خرجت تفاصيل أزمتها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية للعلن:”أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربي.”

آمال ماهر وتركي آل الشيخ

كما وجهت “ماهر” التهنئة للشعب المصري بما وصفته بـ “ثورة 30 يونيو” ـ ذكرى انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي ـ وقالت: “كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.”

وكشفت آمال ماهر عن حفل غنائي قريب لها وقالت:”انتظرونى قريبا بعمل جديد”.

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

آمال ماهر تحسم الجدل وتخرج في فيديو علني كشفت فيه سبب اختفائها (شاهد)

حياتنا

مفاجأة كبيرة بشأن آمال ماهر وحل لغز اختفائها الغامض.. صحيفة مصرية تثير الجدل

حياتنا

اختفاء آمال ماهر .. شيرين عبدالوهاب تعلّق وتثير جدلاً! (شاهد)

حياتنا

أول تحرك رسمي في واقعة اختفاء الفنانة آمال ماهر (شاهد)

حياتنا

اختفاء آمال ماهر يُحرك البرلمان المصري وهذه أول خطوة!

حياتنا

ما علاقة استقالة هاني شاكر باختفاء آمال ماهر؟!

حياتنا

اختفاء آمال ماهر .. مفاجأة جديدة عبر “يوتيوب” تزيد الشكوك!

الهدهد

الإعلامي محمود سعد يوجه رسالة لـ آمال ماهر: “ما تخافيش من حد وكلنا في ظهرك”

الهدهد

أسامة جاويش يتلقى تهديدات لحديثه عن آمال ماهر وعلاقة تركي آل الشيخ باختفائها

الهدهد

مفاجأة عن اختفاء آمال ماهر يفجّرها لاعب المنتخب المصري .. هذا ما أكده

حياتنا

“آمال ماهر فين؟”.. مصدر مقرب يكشف حقيقة اختطاف تركي آل الشيخ للفنانة المصرية وتستر السلطات عليه!

حياتنا

آمال ماهر تظهر بعد أنباء اختطافها واغتصابها وهكذا بدت! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا