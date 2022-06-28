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هاني شاكر يفقد القدرة على النطق.. تفاصيل اللحظات الحاسمة قبل قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هاني شاكر يفقد القدرة على النطق.. تفاصيل اللحظات الحاسمة قبل قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين! watanserb.com
هاني شاكر

وطن– كشفت الفنانة المصرية نادية مصطفى، وعضو نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان هاني شاكر، فقد النطق لمدة ساعة بعد قرار استقالته من منصبه في النقابة.

فقد القدرة على الحديث

وقالت نادية مصطفى في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”، إن ما حدث في نقابة المهن الموسيقية، كان لا يرتقي بمستوى نقابة مثل الموسيقيين في مصر بها مبدعين.

وأشارت نادية إلى أنها بقيت برفقة هاني شاكر بعد انسحابه من المؤتمر، وأخبرها بأنه سيتقدم باستقالته من منصب النقيب. مؤكدة أن ذلك بسبب انفعاله بعد مشاهدة المشاجرة.

وأكدت أن هاني شاكر فقد القدرة على الحديث لمدة ساعة بسبب المؤتمر والمشادات الكلامية التي حدثت.

قرار انفعالي

وفي ذات السياق، علق طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على اعتذار هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

وقال مرتضى في تصريح صحفي:” هو قرار انفعالي. كنا بنتكلم قبل ما يعلن بدقائق، هو فنان وله موقعه وفنان على مدار مسيرة طويلة. محدش قدر ينتقده لا في مظهر ولا علاقاته ولا فنه، وله حق لما يلاقي نفسه في موضع زي كده ويُنتقد بالطريقة دي يراجع حساباته”.

وتابع مرتضى: “نناشد الفنان هاني، الموسيقيين متعلقين في رقبتك.. الموسيقيين شافوا معاك عصر كله إنجازات رغم صعاب كتير جدا. منها كورونا وقدرنا نخرج منها فالناس متعلقة في رقبتك.. لو حد زعلك واحد أو اتنين افتكر إن فيه آلاف وملايين بتحبك.

استقالة هاني شاكر

وكان هاني شاكر قد أعلن استقالته من منصبه من نقابة الموسيقيين أمس الاثنين. وذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وسكرتير النقابة المايسترو أحمد رمضان.

ووصلت الأمور في المشادة إلى سب أعضاء المجلس والتراشق بالألفاظ. وذلك خلال المؤتمر الصحفي لنقابة المهن الموسيقية، تحت عنوان اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش لعازف الإيقاع سعيد الأرتيست وشعبة الإيقاعيين بسبب ما ورد منه من قبل.

وقال نقيب الموسيقيين السابق، الفنان هاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر: ” بقدم استقالتي بعد اللي حصل النهاردة في المؤتمر. ومكنتش أحب أشوف الخلافات دي وأنا في النقابة”.

حسن شاكوش وسعيد الأرتيست

وشهد المؤتمر اعتذار حسن شاكوش لشعبة الإيقاعيين وسعيد الأرتيست.

وأكد شاكوش أنه أدرك أنه كان على خطأ، وبعدها جاءت كلمة عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، والذي كان قد طالب بإقامة هذا المؤتمر.

وروى سعيد تفاصيل مكالمة اعتذار شاكوش له بعد قرار إيقافه العام الماضي، مؤكدًا أن مطرب المهرجانات لم يكن يقصد ولكن خانه التعبير.

ثم نشبت مشادة كلامية بين الأرتيست، وهاني شاكر، وأحمد رمضان، حتى وصلت إلى سب أعضاء المجلس والتراشق بالألفاظ.

وهاجم الأرتيست النقابة قائلاً، إن شاكر نقيب الموسيقيين، أكد من قبل أن حسن شاكوش لن يدخل النقابة مرة أخرى إلا بعد ترك منصبه في هذه النقابة. ومع ذلك تراجع في كلمته التي قالها، وذلك بخلاف حصول شاكوش على كارنيه النقابة دون الاعتذار له في مؤتمر صحفي.

ثم نشبت مشادة أخرى بين سعيد الأرتيست والمستشار القانوني لحسن شاكوش، وأيضًا عازفي الإيقاع. ثم دخل أحمد رمضان على الخط، ما دفع هاني شاكر إلى الانسحاب وإلغاء المؤتمر، ثم الاستقالة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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