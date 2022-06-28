مقتدى الصدر يهين بشدة الرئيس العراقي لرفضه توقيع قانون تجريم التطبيع..بماذا وصفه؟!

وطن – شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر هجوما عنيفا على الرئيس العراقي، برهم صالح، لرفضه التوقيع على قانون مجلس النواب القاضي بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال.

وقال “الصدر” في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “من المخجل جدا جدا، أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق: (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع”.

وأضاف: “فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيا وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق.

وإني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي”.

كما عبر “الصدر” عن أسفه “لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا”.

مجلس النواب العراقي يقر قانون تجريم التطبيع

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت الشهر الماضي وبالإجماع لصالح قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية حينها.

ونص القانون على عقوبات تصل حد الإعدام، ويسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.

وحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن القانون يهدف إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.

القانون يشمل العراقيين داخل البلاد أو خارجها

وتسري نصوص القانون على العراقيين سواء داخل البلاد أم خارجها، كما تسري على “حكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة”. (المادة 2 من القانون).

كذلك يشمل الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق.

مقتدى الصدر يحتفي بصدور القانون

وعقب التصويت، نشر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر على تويتر تغريدة قال فيها: “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقًا. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب (الأحزاب) وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم”.

وتابع مناديًا الشعب العراقي:” فيا شعب عليكم بعد التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي.. بصـلاة ركعتي شكر لله سبحانه وتعالى.. ثم الخروج إلى الشوارع احتفالاً بهذا المنجز العظيم”.

وكان الصدر قد أعلن في إبريل/نيسان الماضي عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل للتصويت عليه في البرلمان العراقي.