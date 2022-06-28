“فيديو” مؤلم.. كلمات مؤثرة لمواطن سوداني قبل موته عطشا بالصحراء

وطن- وثق مقطع مصور اللحظات الأخيرة في حياة الشاب السوداني “عبد الرحمن السيد عبد الله” قبل وفاته عطشاً وثلاثة من رفاقه، بعد تعطل سيارتهم قرب مدينة العبيدية التي تبعد حوالي 370 كيلومترًا شمال العاصمة الخرطوم.

وظهر المواطن السوداني في الفيديو الذي تابعته “وطن”، وقد بدت عليه علامات الإعياء والإجهاد الشديد، وتشققت شفتيه من العطش وجهه فيما ظهرت خلفه كثبان رملية.

وبدأ المواطن السوداني يحمد الله على كل حال مشيراً إلى أن ما أصابه هو “إرادة الله” ولم يخطط لهذا المصير.

وطلب من متابعي المقطع أن يعفوا عنه وأن يسامحه كل من له بذمته دين ولم يؤده، وكرر أنه لم يخطط لهذا الأمر ولكنها مشيئة الله.

كما طلب من زوجته أن تلزم الصبر وخاطبها” عفوت عنك فاعفي عني”، وردد الطلب نفسه من والده وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته.

وتابع: “اذكروني يذكركم الله” وبدا السوداني المشرف على الهلاك وهو يردد الشهادة.”

“مشى سيرًا على الأقدام ليوم كامل”

ونقل موقع “الجزيرة نت” عن “محمد عمر الشكري” ابن عم الضحية أن عبد الرحمن خرج، الخميس الماضي، برفقة 4 شباب آخرين وعثر عليه، الأحد الماضي، في صحراء العبيدية شمالي السودان متوفيا.

وأضاف “كان مع عبد الرحمن 4 رفاقه أحدهم مشى سيرًا على الأقدام ليوم كامل لكنه فقد الوعي وعندما فاق بعد 10 ساعات أبلغ عن مكان رفاقه”.

وأشار خلال حديثه إلى أن المجموعة بالكامل فارقت الحياة باستثناء واحد فقط تمكن من النجاة.

حوادث شبيهة

وكانت السلطات السودانية عثرت في شباط 2021 على جثث عائلة سودانية في الصحراء، بعد أن فارق جميع أفرادها الثمانية الحياة عطشا وجوعا على بعد 400 كليومتر من مدينة الكفرة الليبية، ولم يتمكنوا من الخروج منها.

وعثر بالقرب من العائلة على وصية مؤثرة مكتوبة بخط اليد وضجت مواقع التواصل في السودان والعالم العربي حينها بالقصة الأليمة.

كما ضجت وسائل التواصل بوفاة أب وابنه السعوديين عطشا في صحراء وادي العجمان بالسعودية.

وكان الأب وابنه البالغ من العمر 7 سنوات ذهبا لموقع رعي أغنام يبعد 25 كيلومترا عن هجرة مغط، وعلقت سيارتهما في الرمال وقررا التحرك مشيا على الأقدام إلا أنهما لم يتحملا العطش وارتفاع درجات الحرارة.