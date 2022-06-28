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شاهد ما بثه التلفزيون الأردني الرسمي أثناء كارثة ميناء العقبة وأثار غضب الأردنيين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
كارثة ميناء العقبة watanserb.com
كارثة ميناء العقبة

وطن – تسبب التلفزيون الأردني الرسمي، بموجة غضب ضده عقب ما بثه خلال وبعد كارثة ميناء العقبة، الذي شهد انفجارا لخزان الكلور السام وتسبب في وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 260 آخرين.

ووثق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءا مما كان يعرضه التلفزيون الحكومي الرسمي خلال وقوع الكارثة، حيث كان يبث مسلسلا تضمن مشهدا راقصا، بما لا يتناسب نهائيا مع ما تعيشه المملكة من حزن بسبب الكارثة.

والمثير في الفيديو المتداول، أن التلفزيون وبالتزامن مع عرض المسلسل، كان يبث أخبار الكارثة عبر شريطه الإخباري أسفل الشاشة.

وعبر المهندس فارس الحقباني، عن استيائه مما شاهده، قائلا: “يفترض أن يتحول التلفزيون كأداة تواصل فعال الى إعلام أزمة بحيت تتواصل ادارة الأزمة عن طريقه مع الجمهور وتنقل التعليمات أولا بأول وتضع الناس في الصورة بالمعلومة الصحيحة والحد من الاشاعات التي قد تضعف الروح المعنوية للناس”.

وقال حساب آخر: “هيك كان الإعلام السوري أول أحداث الثورة السورية”.

وعبرت المغردة، هديل البطوش، عن غضبها بلقول:” حسبي الله ونعم الوكيل”.

وقالت المغردة إيمان: ” فعلا مهزلة”.

وقال المغرد، سفيان فاعور:” شو تتوقع من تلفزيون عدد الموظفين الي فيه اكثر من عدد المشاهدين انفسهم”.

وفاة 12 وإصابة 260 آخرين

و توفي 12 شخصا وأصيب 260 آخرون، مساء يوم الإثنين؛ إثر سقوط وانفجار صهريج يحمل غازا ساما في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

وجاءت ”الكارثة“ أثناء تحميل صهريج يحوي غازا ساما على ظهر إحدى الباخرات المتوقفة في الميناء، لكن حبل الرافعة انقطع؛ ما أدى إلى سقوطه وتسببه بانفجار كبير.

وغطت سحابة صفراء من الغازات السامة المكان، فيما لا يزال عدد الوفيات مرشحًا للارتفاع بسبب وجود الكثير من الحالات الخطرة.

إصابة 45 من مرتبات الأمن

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الاثنين، إن 45 شخصا أصيبوا بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، في أثناء تعاملهم مع حادثة سقوط صهريج محمّل بغاز سام في لحظته الأولى.

وأضاف السرطاوي، في بيان، إن المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات عدا 5 مصابين لا يزالون قيد العلاج. مشيرا إلى أن حالتهم العامة متوسطة.

وأشار إلى أن ”العمل جارٍ للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره، بتنسيق تام مع القوات المسلحة- الجيش العربي، وجميع الجهات المعنية“.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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