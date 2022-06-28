شاهد ما بثه التلفزيون الأردني الرسمي أثناء كارثة ميناء العقبة وأثار غضب الأردنيين

وطن – تسبب التلفزيون الأردني الرسمي، بموجة غضب ضده عقب ما بثه خلال وبعد كارثة ميناء العقبة، الذي شهد انفجارا لخزان الكلور السام وتسبب في وفاة 12 شخصا وإصابة نحو 260 آخرين.

ووثق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءا مما كان يعرضه التلفزيون الحكومي الرسمي خلال وقوع الكارثة، حيث كان يبث مسلسلا تضمن مشهدا راقصا، بما لا يتناسب نهائيا مع ما تعيشه المملكة من حزن بسبب الكارثة.

والمثير في الفيديو المتداول، أن التلفزيون وبالتزامن مع عرض المسلسل، كان يبث أخبار الكارثة عبر شريطه الإخباري أسفل الشاشة.

الأردنيون تحت وطأة الألم والوجع والحزن والموت

و #التلفزيون_الأردني الرسمي يرقص ببرامجه على وقع صعود أرواح حادثة الانفجار في ميناء العقبة وآلام المصابين في المستشفيات!

قليلا من الحياء.. وشيئا من الأخلاق الإعلامية..

أين رئيس الحكومة ووزير إعلامه عن هذه المهزلة!#الأردن#العقبة pic.twitter.com/MjozScz0Vw — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) June 27, 2022

وعبر المهندس فارس الحقباني، عن استيائه مما شاهده، قائلا: “يفترض أن يتحول التلفزيون كأداة تواصل فعال الى إعلام أزمة بحيت تتواصل ادارة الأزمة عن طريقه مع الجمهور وتنقل التعليمات أولا بأول وتضع الناس في الصورة بالمعلومة الصحيحة والحد من الاشاعات التي قد تضعف الروح المعنوية للناس”.

يفترض أن يتحول التلفزيون كأداة تواصل فعال الى إعلام أزمة بحيت تتواصل ادارة الأزمة عن طريقه مع الجمهور وتنقل التعليمات أولا بأول وتضع الناس في الصورة بالمعلومة الصحيحة والحد من الاشاعات التي قد تضعف الروح المعنوية للناس — م . فارس الحقباني Faris (@faris_hug) June 27, 2022

وقال حساب آخر: “هيك كان الإعلام السوري أول أحداث الثورة السورية”.

هيك كان الإعلام السوري أول أحداث الثورة السورية — أنا خائن (@nsyr_12) June 27, 2022

وعبرت المغردة، هديل البطوش، عن غضبها بلقول:” حسبي الله ونعم الوكيل”.

حسبي الله ونعم الوكيل — هديل البطوش 🇯🇴 (@BtoushHadeel1) June 27, 2022

وقالت المغردة إيمان: ” فعلا مهزلة”.

فعلا مهزلة — إيمان 🇯🇴 (@emanbanysakar) June 27, 2022

وقال المغرد، سفيان فاعور:” شو تتوقع من تلفزيون عدد الموظفين الي فيه اكثر من عدد المشاهدين انفسهم”.

شو تتوقع من تلفزيون عدد الموظفين الي فيه اكثر من عدد المشاهدين انفسهم — Sofyan Faour (@90Nopromises) June 27, 2022

وفاة 12 وإصابة 260 آخرين

و توفي 12 شخصا وأصيب 260 آخرون، مساء يوم الإثنين؛ إثر سقوط وانفجار صهريج يحمل غازا ساما في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

وجاءت ”الكارثة“ أثناء تحميل صهريج يحوي غازا ساما على ظهر إحدى الباخرات المتوقفة في الميناء، لكن حبل الرافعة انقطع؛ ما أدى إلى سقوطه وتسببه بانفجار كبير.

وغطت سحابة صفراء من الغازات السامة المكان، فيما لا يزال عدد الوفيات مرشحًا للارتفاع بسبب وجود الكثير من الحالات الخطرة.

رحم الله المتوفيين

اللهم إشفى المصابين وتلطف فينا يا رب#ميناء_العقبه#غاز_الامونيا pic.twitter.com/jCbJWf21lx — Myrvat (@Myrvat2) June 27, 2022

إصابة 45 من مرتبات الأمن

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الاثنين، إن 45 شخصا أصيبوا بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، في أثناء تعاملهم مع حادثة سقوط صهريج محمّل بغاز سام في لحظته الأولى.

وأضاف السرطاوي، في بيان، إن المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات عدا 5 مصابين لا يزالون قيد العلاج. مشيرا إلى أن حالتهم العامة متوسطة.

وأشار إلى أن ”العمل جارٍ للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره، بتنسيق تام مع القوات المسلحة- الجيش العربي، وجميع الجهات المعنية“.

اقرأ ايضا: