سقوط نجم الإسماعيلي باهر المحمدي مغشياً عليه بعد تعرضه لارتجاج في المخ (فيديو)

وطن – سقط اللاعب باهر المحمدي 25 عاماً مدافع فريق الإسماعيلي المصري، مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة أمام غزل المحلة في منافسات الجولة ال23 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الإسماعيلي وحالة باهر المحمدي

وكشف طبيب نادي الإسماعيلي (مجدي الباز) في تصريح مع موقع (FilGoal)، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب باهر المحمدي الذي تعرض للإغماء الشديد وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج على الفور، ” باهر المحمدي تعرض لارتجاج في المخ، ولكن حالته مستقرة”.

لحظة سقوط باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.. حسني عبدربه: سابوه على الدكة بدل ما يودوه مستشفى#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي pic.twitter.com/fAO3GCp84B — ON (@ONTVEgy) June 28, 2022

وختم الباز تصريحه، ” سيبقى اللاعب لمدة تترواح من 24-48 ساعة على الأكثر، ليعود بعدها للمشاركة في المران الجماعي مع الفريق بشكل طبيعي”.

لحظة سقوط باهر المحمدي ونقله الي المستشفى الف سلامه يا باهر ان شآء الله بسيطه ♥😥 pic.twitter.com/0hbkqsONMb — Khalid Zalat (@Khalid_zalat) June 28, 2022

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الإسماعيلي وغزل المحلة

من جهته، قالت عضوة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ( نانسي القاضي)، بشأن الحالة الصحية للاعب باهر المحمدي، ” اللاعب خرج من المشفى وحالته مطمئنة، لقد شعر بدوار في الرأس ولكن حالياً هو بخير”.

كما وشارك المحمد مدافع الإسماعيلي ( الدراويش)، هذا الموسم في 17 مباراة في منافسات الدوري المصري. استطاع من خلالها تسجيل 3 أهداف.

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وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف على مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، في منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تفوق صاحب الأرض غزل المحلة على نظيره الإسماعيلي على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصل عددها إلى 12 تسديدة، وعلى عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

الدوري المصري الممتاز

كما كان فريق الإسماعيلي الأكثر استحواذا على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 52%، بينما وصل نسبة استحواذ فريق الخصم غزل المحلة إلى 48%.

حسني عبد ربه يُطمئن الجماهير على باهر المحمدي بعد خروجه من المباراة في سيارة الإسعاف.🟡📷 pic.twitter.com/xtWbmYiBKr — FilGoal (@FilGoal) June 28, 2022

وجاء فريق غزل المحلة في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 26 نقطة، كما وآتى منافسه الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة لهذا الموسم.

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