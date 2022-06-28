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سقوط نجم الإسماعيلي باهر المحمدي مغشياً عليه بعد تعرضه لارتجاج في المخ (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي watanserb.com
باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي

وطن – سقط اللاعب باهر المحمدي 25 عاماً مدافع فريق الإسماعيلي المصري، مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة أمام غزل المحلة في منافسات الجولة ال23 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الإسماعيلي وحالة باهر المحمدي

وكشف طبيب نادي الإسماعيلي (مجدي الباز) في تصريح مع موقع (FilGoal)، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب باهر المحمدي الذي تعرض للإغماء الشديد وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج على الفور، ” باهر المحمدي تعرض لارتجاج في المخ، ولكن حالته مستقرة”.

وختم الباز تصريحه، ” سيبقى اللاعب لمدة تترواح من 24-48 ساعة على الأكثر، ليعود بعدها للمشاركة في المران الجماعي مع الفريق بشكل طبيعي”.

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الإسماعيلي وغزل المحلة

من جهته، قالت عضوة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ( نانسي القاضي)، بشأن الحالة الصحية للاعب باهر المحمدي، ” اللاعب خرج من المشفى وحالته مطمئنة، لقد شعر بدوار في الرأس ولكن حالياً هو بخير”.

كما وشارك المحمد مدافع الإسماعيلي ( الدراويش)، هذا الموسم في 17 مباراة في منافسات الدوري المصري. استطاع من خلالها تسجيل 3 أهداف.

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وخيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف على مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، في منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تفوق صاحب الأرض غزل المحلة على نظيره الإسماعيلي على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصل عددها إلى 12 تسديدة، وعلى عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

الدوري المصري الممتاز

كما كان فريق الإسماعيلي الأكثر استحواذا على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 52%، بينما وصل نسبة استحواذ فريق الخصم غزل المحلة إلى 48%.

وجاء فريق غزل المحلة في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 26 نقطة، كما وآتى منافسه الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة لهذا الموسم.

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المصدروطن + اليوم السابع + FilGoal
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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