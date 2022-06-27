يفوق كل التوقعات .. تقرير يكشف عن راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ

وطن – كشفت صحيفة ألمانية، عن راتب السنغالي ساديو ماني السنوي، الذي سيتقاضاه مع ناديه الجديد بايرن ميونخ، بعد الانتقال إليه الأسبوع، قادماً من فريق ليفربول الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ

وقالت صحيفة (بيلد) الألمانية، في تقرير نشرته، الإثنين، بأن ماني نجم فريق بايرن ميونخ (البافاري) الجديد، سيتقاضى 19.8 مليون يورو سنوياً، أي ما يعادل 1.65 مليون يورو في الشهر الواحد فقط.

راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ 🇩🇪 : – سنوياً 19,800,000€ – شهرياً 1,650,000€ اصبح من اصحاب اعلى الرواتب في كرة القدم ⚽️ pic.twitter.com/FN2hSdOpU5 — E P L W O R L D (@EPLworld) June 27, 2022

اقرأ أيضاً:

كما ويعد الراتب الجديد للسنغالي ساديو ماني، قفزة بالنسبة له، حيث أنه كان يتقاضى ربع ذلك المبلغ مع ناديه السابق ليفربول (الريدز)، وهو ما يعادل 5.6 مليون يورو سنوياً.

وبعد انتقال ماني إلى صفوف نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، تخطى براتبه الجديد زميله السابق المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج). كما وأصبح بذلك أعلى لاعب أجراً في القارة الأفريقية السمراء حتى يومنا هذا.

اقرأ أيضاً:

عقد ساديو ماني

وقد أعلن نادي بايرن ميونخ ( البافاري) الأسبوع الماضي، التعاقد مع النجم السنغالي المخضرم ساديو ماني صاحب ال30 عاماً، قادماً من صفوف نادي الريدز. بصفقة لمدة 3 مواسم قادمة.

أسد التيرانجا حضر 😎 رحبوا معنا بالمهاجم البافاري ساديــو مانـي ❤️#مرحباً_ماني #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/DG8ULy7urc — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) June 22, 2022

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها بوقت سابق عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” اللاعب ماني وقع مع بايرن ميونخ حتى صيف عام 2025، بصفقة تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الحوافز المكافآت المالية”.

اقرأ أيضاً:

كما وفي سياق أخر، ما يزال الغموض يحيط حول مستقبل المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، رغم حديثه في وقت سابق أنه يريد البقاء داخل صفوف الريدز الموسم المقبل. في ظل المفاوضات المتعثرة مع إدارة النادي.

Mia san mia 💪🏾 pic.twitter.com/aaaI77iQ9a — Sadio Mané (@SMane_Officiel) June 25, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق بايرن ميونخ قد توج بلقب الدوري الألماني الموسم المنصرم. للمرة ال10 على التوالي، ليحطم بذلك الرقم القياسي على مستوى الأندية في القارة الأوروبية العجوز.

قد يهمك أيضاً: