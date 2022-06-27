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رياضة

يفوق كل التوقعات .. تقرير يكشف عن راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
صحيفة بيلد تكشف قيمة راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ watanserb.com
صحيفة بيلد تكشف قيمة راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ

وطن – كشفت صحيفة ألمانية، عن راتب السنغالي ساديو ماني السنوي، الذي سيتقاضاه مع ناديه الجديد بايرن ميونخ، بعد الانتقال إليه الأسبوع، قادماً من فريق ليفربول الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ

وقالت صحيفة (بيلد) الألمانية، في تقرير نشرته، الإثنين، بأن ماني نجم فريق بايرن ميونخ (البافاري) الجديد، سيتقاضى 19.8 مليون يورو سنوياً، أي ما يعادل 1.65 مليون يورو في الشهر الواحد فقط.

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كما ويعد الراتب الجديد للسنغالي ساديو ماني، قفزة بالنسبة له، حيث أنه كان يتقاضى ربع ذلك المبلغ مع ناديه السابق ليفربول (الريدز)، وهو ما يعادل 5.6 مليون يورو سنوياً.

وبعد انتقال ماني إلى صفوف نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، تخطى براتبه الجديد زميله السابق المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج). كما وأصبح بذلك أعلى لاعب أجراً في القارة الأفريقية السمراء حتى يومنا هذا.

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عقد ساديو ماني

وقد أعلن نادي بايرن ميونخ ( البافاري) الأسبوع الماضي، التعاقد مع النجم السنغالي المخضرم ساديو ماني صاحب ال30 عاماً، قادماً من صفوف نادي الريدز. بصفقة لمدة 3 مواسم قادمة.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها بوقت سابق عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” اللاعب ماني وقع مع بايرن ميونخ حتى صيف عام 2025، بصفقة تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الحوافز المكافآت المالية”.

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كما وفي سياق أخر، ما يزال الغموض يحيط حول مستقبل المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، رغم حديثه في وقت سابق أنه يريد البقاء داخل صفوف الريدز الموسم المقبل. في ظل المفاوضات المتعثرة مع إدارة النادي.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق بايرن ميونخ قد توج بلقب الدوري الألماني الموسم المنصرم. للمرة ال10 على التوالي، ليحطم بذلك الرقم القياسي على مستوى الأندية في القارة الأوروبية العجوز.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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