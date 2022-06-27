هكذا استقبل سلطان عُمان السيسي وقدم له هذه الهدية الخاصة (فيديو)

وطن- استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مراسم رسمية بالعاصمة العمانية مسقط.

السلطان هيثم يستقبل السيسي

ووصل السيسي إلى سلطنة عمان، الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

مراسم استقبال جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسُ جمهورية مصر العربية.#عمان_ترحب_بالرئيس_المصري pic.twitter.com/w7wqEiCggD — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) June 27, 2022

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد كان السلطان هيثم، في مقدّمة مستقبلي السيسي لدى وصوله المطار السُّلطاني الخاص.

وتم استقبال السيسي بمراسم عمانية رسمية مهيبة عبر الخيالة السلطانية وعزف النشيد الوطني المصري، وإطلاق قذائف المدفع ـ إحدى وعشرين طلقة ـ تحيَّة للضيف.

وتوجه السيسي والسلطان بعدها إلى القاعة مرورًا بين صفين من حرس الشرف من الحرس السُّلطاني العُماني. وبعد استراحة قصيرة غادر الموكب المقلّ للسلطان هيثم والرئيس المصري المطار السلطاني الخاص متوجها إلى قصر العلم العامر لإجراء مراسم الاستقبال الرسمية.

هدية السلطان هيثم للسيسي

وأقام سلطان عمان مأدبة عشاء خاصة، مساء الاثنين، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر “العلم”.

كما قدم السلطان هيثم هدايا خاصة للسيسي، من بينها الخنجر العماني الأصيل الذي يعبر عن تراث السلطنة كما يرفع شعارا على علمها.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية أيضا فإنه، قبيل وصول الموكب إلى ضيافة قصر العلم العامر اصطفت كوكبة من الفرسان على جانبي الطريق المؤدي إلى بوابة القصر.

صور من استقبال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بقصر العلم العامر.#عُمان_ترحب_بالرئيس_المصري#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/niY1vPHQWk — التواصل الحكومي (@Oman_GC) June 27, 2022

وقبيل مأدبة العشاء تبادل سلطان عمان والسيسي الهدايا التذكارية بمناسبة زيارته لسلطنة عُمان.

وبحسب التلفزيون العماني فقد عقد السلطان هيثم بن طارق، والرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات رسميَّة بقصر العلم العامر.

مباحثات مصرية عمانية

واستعرضا خلال الجلسة مسيرة العلاقات الأخوية المتينة التي تربط سلطنة عُمان ومصر، وبحثا كافة أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يُعزز أواصر الأخوة بين الشعبين.

جلالة السلطان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهلاً بالضيف الكبير في ارض السلطنة عمان ومصر علاقات راسخة وأخوة ابدية

ومواقف سطرت بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ مصر أرض الكنانة وحضن العرب pic.twitter.com/iqJl3JJEKg — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) June 27, 2022

كما تم خلال الجلسة التشاور وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأحداث الجارية على الساحتين العربية والدولية.

وحضر جلسة المباحثات من الجانب العُماني، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وشهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

بالإضافة إلى خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين.

فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب المصري، سامح حسن شكري وزير الخارجية، واللواء أركان حرب أحمد محمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

كما حضر المباحثات اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري لدى السلطنة خالد راضي، والسفير باسم راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.