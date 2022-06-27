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هكذا استقبل سلطان عُمان السيسي وقدم له هذه الهدية الخاصة (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
استقبال سلطان عُمان السيسي watanserb.com
استقبال سلطان عُمان السيسي

وطن- استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مراسم رسمية بالعاصمة العمانية مسقط.

السلطان هيثم يستقبل السيسي

ووصل السيسي إلى سلطنة عمان، الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد كان السلطان هيثم، في مقدّمة مستقبلي السيسي لدى وصوله المطار السُّلطاني الخاص.

وتم استقبال السيسي بمراسم عمانية رسمية مهيبة عبر الخيالة السلطانية وعزف النشيد الوطني المصري، وإطلاق قذائف المدفع ـ إحدى وعشرين طلقة ـ تحيَّة للضيف.

وتوجه السيسي والسلطان بعدها إلى القاعة مرورًا بين صفين من حرس الشرف من الحرس السُّلطاني العُماني. وبعد استراحة قصيرة غادر الموكب المقلّ للسلطان هيثم والرئيس المصري المطار السلطاني الخاص متوجها إلى قصر العلم العامر لإجراء مراسم الاستقبال الرسمية.

هدية السلطان هيثم للسيسي

وأقام سلطان عمان مأدبة عشاء خاصة، مساء الاثنين، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر “العلم”.

كما قدم السلطان هيثم هدايا خاصة للسيسي، من بينها الخنجر العماني الأصيل الذي يعبر عن تراث السلطنة كما يرفع شعارا على علمها.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية أيضا فإنه، قبيل وصول الموكب إلى ضيافة قصر العلم العامر اصطفت كوكبة من الفرسان على جانبي الطريق المؤدي إلى بوابة القصر.

وقبيل مأدبة العشاء تبادل سلطان عمان والسيسي الهدايا التذكارية بمناسبة زيارته لسلطنة عُمان.

وبحسب التلفزيون العماني فقد عقد السلطان هيثم بن طارق، والرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات رسميَّة بقصر العلم العامر.

مباحثات مصرية عمانية

واستعرضا خلال الجلسة مسيرة العلاقات الأخوية المتينة التي تربط سلطنة عُمان ومصر، وبحثا كافة أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يُعزز أواصر الأخوة بين الشعبين.

كما تم خلال الجلسة التشاور وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأحداث الجارية على الساحتين العربية والدولية.

وحضر جلسة المباحثات من الجانب العُماني، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وشهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

بالإضافة إلى خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين.

فيما حضر جلسة المباحثات من الجانب المصري، سامح حسن شكري وزير الخارجية، واللواء أركان حرب أحمد محمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

كما حضر المباحثات اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري لدى السلطنة خالد راضي، والسفير باسم راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

البلاط السلطاني يكشف عن موعد زيارة “السيسي” لسلطنة عمان

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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