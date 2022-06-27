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قناص في ألعاب البحر المتوسط في وهران الجزائرية يثير الجدل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ألعاب البحر المتوسط watanserb.com
قناص متواجد أعلى المدرجات في ألعاب البحر المتوسط في الجزائر

وطن – في واقعة مثيرة لم تحدث من قبل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وجود “قناص” أسفل سقف المدرجات خلال حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط “وهران 2022″، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول الي رصدته “وطن“، فقد التقط أحد الحاضرين لحفل الافتتاح وجود القناص، الذي كان في وضع الاستعداد لإطلاق النار في أي لحظة، خلال الحفل.

وكان الإجراء الأمني المذكور “صادما”، إذ لم يسبق لدولة أخرى، الاعتماد على قناص من داخل أرضية الملعب، وفي مكان مكشوف للعامة، كما أن سلاحه كان موجها للمدرجات، التي عرفت حضور آلاف المتفرجين خلال الحفل.

أمير قطر ضيف الشرف

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد حضر افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، عن افتتاح الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية وهران 2022 بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي”.

وقال الرئيس تبون في كلمة له بالمناسبة: “باسمكم جميعا، أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وبكل الوفود وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022 . تحيا الجزائر”.

أمير قطر يشكر الرئيس الجزائري

من جانبه، قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شكره للرئيس عبد المجيد تبون على دعوته لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية، معتبرا هذا الحدث الرياضي محطة لتعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط.

ونشر الشيخ تميم تغريدة بعد حفل الافتتاح جاء فيها: “أشكر أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الباهية، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط.”

الجزائر تحتضن الدورة للمرة الثانية في تاريخها

واحتضن السبت، ملعب “وهران” الجديد، حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في نسختها الـ19، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر هذه الألعاب، وكانت الأولى عام 1975.

وتشارك في الدورة 26 دولة في 24 رياضة مختلفة، يتنافس فيها 3390 رياضيا ورياضية، سيخوضون 244 مسابقة وحدثا رياضيا، إذ تستمر المنافسات حتى السادس من تموز/يوليو القادم.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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