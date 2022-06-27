قناص في ألعاب البحر المتوسط في وهران الجزائرية يثير الجدل

وطن – في واقعة مثيرة لم تحدث من قبل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وجود “قناص” أسفل سقف المدرجات خلال حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط “وهران 2022″، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول الي رصدته “وطن“، فقد التقط أحد الحاضرين لحفل الافتتاح وجود القناص، الذي كان في وضع الاستعداد لإطلاق النار في أي لحظة، خلال الحفل.

وكان الإجراء الأمني المذكور “صادما”، إذ لم يسبق لدولة أخرى، الاعتماد على قناص من داخل أرضية الملعب، وفي مكان مكشوف للعامة، كما أن سلاحه كان موجها للمدرجات، التي عرفت حضور آلاف المتفرجين خلال الحفل.

🚨فضيحة جديدة لنظام بوخنونة 👃🤧🇩🇿

📌رصد قناص في العلن فوق سطح ملعب افتتاح 🏟 pic.twitter.com/HVTNTxDmiJ — dina dina (@dinadin15900347) June 27, 2022

أمير قطر ضيف الشرف

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد حضر افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، عن افتتاح الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية وهران 2022 بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي”.

وقال الرئيس تبون في كلمة له بالمناسبة: “باسمكم جميعا، أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وبكل الوفود وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022 . تحيا الجزائر”.

أمير قطر يشكر الرئيس الجزائري

من جانبه، قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شكره للرئيس عبد المجيد تبون على دعوته لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية، معتبرا هذا الحدث الرياضي محطة لتعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط.

ونشر الشيخ تميم تغريدة بعد حفل الافتتاح جاء فيها: “أشكر أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الباهية، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط.”

أشكر أخي فخامة الرئيس @TebbouneAmadjid على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الباهية، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط. pic.twitter.com/9L0YxK5NxC — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 25, 2022

الجزائر تحتضن الدورة للمرة الثانية في تاريخها

واحتضن السبت، ملعب “وهران” الجديد، حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في نسختها الـ19، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر هذه الألعاب، وكانت الأولى عام 1975.

وتشارك في الدورة 26 دولة في 24 رياضة مختلفة، يتنافس فيها 3390 رياضيا ورياضية، سيخوضون 244 مسابقة وحدثا رياضيا، إذ تستمر المنافسات حتى السادس من تموز/يوليو القادم.