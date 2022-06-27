فريدة سيف النصر بتصريح صادم: “كان في ممثلين حلوين عايزة أبوسهم وهذا ما منعني”!

وطن– أثارت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، جدلاً واسعاً بتصريحها الصادم عن القبلات في الأفلام.

ما ينفعش أتباس

جاء ذلك في معرض إجابتها خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس”. الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، حول موقفها من مشاهد القبلات في الأفلام السينمائية.

وقال فريدة سيف النصر: “لظروف معينة وزيجة من زيجاتي مكانش ينفع اتباس”.

وأضافت: “كان نفسي، كان في ممثلين حلوين عايزة أبوسهم لكن مقدرتش”.

مشاهد القبلات

وكشف فريدة سيف النصر، حيل المخرجين في مشاهد القبلات، معقبة: “أحيانا كان المخرج يلجأ لرمي ملاءة على الكاميرا. أو لقطة للأمواج أو فوران القهوة”.

وتابعت: “كل واحد حر في نفسه، واحتمال القبلة تكون ضرورية في السياق الدرامي كما حدث في فيلم المغتصبون. وكل مخرج له طريقته في تنفيذ المشهد”.

مشاهد ساخنة

وأكدت فريدة: “أنا عن نفسي لم أقدم مشاهد القبلات. ومع ذلك دائما أجد على الإنترنت عناوين مشهد ساخن من عمل كذا”.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن المخرجين حصروها في المشاهد الساخنة والمثيرة. ولكنها كانت ترفض في بعض الأحيان وخاصة بعدما تزوجت وأنجبت نجلها محمد.

وتحدثت فريدة في ذات اللقاء، عن تعرضها لهزتين نفسيتين في ظروف مختلفة.

قبر مفتوح

وقالت: ” التدين لم يكن شيئا جديدا علي، وبعد وفاة أخي في عمر 21 سنة. ووفاة والدي بعده، كانت أول مرة أرى فيها القبر المفتوح وحصلت لي هزة، وأثناء العزاء وحضور بعض الدروس الدينية أقنعوني بارتداء الحجاب”.

وأضافت : “اتكلموا عن الآخرة، واقتنعت إننا هننزل القبر ملفوفين، سواء رضينا بالحجاب أو لم نرضى”.

وحول الأسباب التي دفعتها لخلع الحجاب، قالت فريدة سيف النصر: “كانت لي صديقة أحبها مقربة مني جدا. وكنت من النوع الذي يثق في الناس، ولهذا كنت أتركها في بيتي مع أولادها في وجود زوجي، وأذهب لعلمي أو لحضور الدروس الدينية. وفي أحد الأيام عدت للبيت لأجد وضعا معينا، وبعدها خطفت زوجي مني”.

فريدة والحجاب

وأضافت: “حصلت لي هزة أخرى، وبلا شك الحجاب شيء جيد، لكن شعرت بعدم الثقة بالنفس. وبأنني تقدمت في العمر ولم أعد جميلة، وأثناء رحلة مصيف مع ابني دخلت الفندق بالحجاب ونزلت من غرفتي بدونه”.

وأكدت فريدة أنها كانت قدوة بالنسبة للكثير من الفنانات اللواتي ارتدين الحجاب بعدها وخلعنه بعد قيامها بذلك. ومنهن سوسن بدر، وغادة عادل، وعبير صبري.

عمليات التجميل

وكشفت فريدة أنها لم تخضع لعمليات تجميل. وقالت: “أنا عندي دكاترة تجميل أصدقائي عرضوا عليا عمليات التجميل ورفضت. لأن خلق الله أجمل من أي خلق”.

ووجهت رسالة للفنانات اللاتي يلجأن للتجميل. وقالت: “بتلعبي في وشك ليه، وهل حضرتك هتعمل حاجة أجمل من خلق الله”.