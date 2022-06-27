رعب في العقبة وأوامر للمواطنين بإغلاق النوافد والمستشفيات وصلت طاقتها القصوى (فيديو)

وطن- تسود حالة من الرعب بين المواطنين الأردنيين في العقبة، بعد تسرب غاز سام في الهواء جراء انفجار صهريج يحوي هذا الغاز بالميناء، وسقوط قتلى ومصابين.

انفجار العقبة وتسرب الغاز السام

وفي أحدث متابعة للحادث في العقبة، فقد وصلت أوامر للمواطنين في المنطقة بإغلاق النوافذ حتى لا يتسرب الغاز داخل المنازل وتتفاقم الكارثة.

الأجهزة المعنية توجه نداء عبر مكبرات الصوت لسكان مدينة العقبة لإلتزام المنازل واغلاق النوافذ لحين التعامل مع الحادثة التي وقعت في #العقبة pic.twitter.com/xITjpDFXqV — الأردنية نت (@alurdunyya) June 27, 2022

وبحسب موقع “الغد” فقد نوه مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات المواطنين في العقبة، بإغلاق النوافد وعدم خروجم من منازلهم.

وذك بسبب تسرُّب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة، وأخذ الاحتياطات اللازمة، لأن الخطر لا يزال موجودا بحسبه.

مدير صحة العقبة أضاف أن نتيجة ارتفاع الإصابات التي شغلت مستشفيات العقبة وهي: مستشفى الأمير هاشم ومستشفى الإسلامي ومستشفى العقبة الحديث، إضافة لوصول الطاقة القصوة في المستشفى الميداني، تم فتح المراكز الصحية.

أحدث التطورات بشأن تسرب الغاز في العقبة

وتابع:”وتم توجيه فريق طبي أيضا بطائرة إلى العقبة، برئاسة أمين عام وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات.”

حادث مؤسف .. رحم الله الموتى، وشفى المصابين، في حادثة تسريب الغاز في #العقبة pic.twitter.com/oKzDeirtqh — Musa Al Saket | موسى الساكت (@MusaSaket) June 27, 2022

من جانبه توجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، للعقبة للوقوف على تداعيات الحادث وآخر التطورات.

وأعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ، الاثنين، بعد تسرب غاز سام في ميناء العقبة جراء انفجار صهريج يحوي هذا الغاز وسقوط قتلى ومصابين.

وبحسب بيانات رسمية أدلى بها الناطق باسم الحكومة الأردنية، فقد أسفر الحادث عن 10 وفيات و251 إصابة حتى الآن.

كما توجه وزير الصحة الأردني فراس الهواري وفريق مختص لموقع سقوط وتسرب صهريج الغاز.

رئيس الوزراء يصل الى مدينة العقبة للوقوف على الحادثة وأخذ صور مع المصابين pic.twitter.com/vgMq3bNkE4 — الأردنية نت (@alurdunyya) June 27, 2022

وتقول الجهات المعنية إنها سيطرت على التسرب في وقت لاحق.

تعزيزات طبية واسعة

كشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن الحكومة أرسلت تعزيزات طبية إلى العقبة.

وأوضح أن السلطات ستعزز الفريق الطبي في العقبة للسيطرة على حادثة تسريب الغاز السام.

وتسبب هذا الحادث بموجة غضب كبيرة في الأردن، بين النشطاء الذين وصفوا ما حدث بالكارثة والإهمال الكبير مطالبين بمحاسبة المسؤول، حيث تسبب حادث تسرب الغاز السام بالعقبة في إزهاق أرواح وسقوط مصابين.

ما حصل في #العقبة هو كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نسأل الله السلامة لأهلنا هناك والتزام تعليمات وزارة الصحة.#تسرب_غاز_العقبة — Azm Qasaimeh عزم القسايمة (@azm_qasaimeh) June 27, 2022

وتم إغلاق الطريق الصحراوي وقطع حركة السير أمام المركبات المتوجهة للعقبة ومنعها من المسير نهائيا، لحين الانتهاء من التعامل مع حادثة انفجار صهريج بالعقبة.