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رعب في العقبة وأوامر للمواطنين بإغلاق النوافد والمستشفيات وصلت طاقتها القصوى (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
انتشار غاز في العقبة watanserb.com
انتشار غاز في العقبة

وطن- تسود حالة من الرعب بين المواطنين الأردنيين في العقبة، بعد تسرب غاز سام في الهواء جراء انفجار صهريج يحوي هذا الغاز بالميناء، وسقوط قتلى ومصابين.

انفجار العقبة وتسرب الغاز السام

وفي أحدث متابعة للحادث في العقبة، فقد وصلت أوامر للمواطنين في المنطقة بإغلاق النوافذ حتى لا يتسرب الغاز داخل المنازل وتتفاقم الكارثة.

وبحسب موقع “الغد” فقد نوه مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات المواطنين في العقبة، بإغلاق النوافد وعدم خروجم من منازلهم.

وذك بسبب تسرُّب الغاز الذي وقع في ميناء العقبة، وأخذ الاحتياطات اللازمة، لأن الخطر لا يزال موجودا بحسبه.

مدير صحة العقبة أضاف أن نتيجة ارتفاع الإصابات التي شغلت مستشفيات العقبة وهي: مستشفى الأمير هاشم ومستشفى الإسلامي ومستشفى العقبة الحديث، إضافة لوصول الطاقة القصوة في المستشفى الميداني، تم فتح المراكز الصحية.

أحدث التطورات بشأن تسرب الغاز في العقبة

وتابع:”وتم توجيه فريق طبي أيضا بطائرة إلى العقبة، برئاسة أمين عام وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات.”

من جانبه توجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، للعقبة للوقوف على تداعيات الحادث وآخر التطورات.

وأعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ، الاثنين، بعد تسرب غاز سام في ميناء العقبة جراء انفجار صهريج يحوي هذا الغاز وسقوط قتلى ومصابين.

وبحسب بيانات رسمية أدلى بها الناطق باسم الحكومة الأردنية، فقد أسفر الحادث عن 10 وفيات و251 إصابة حتى الآن.

كما توجه وزير الصحة الأردني فراس الهواري وفريق مختص لموقع سقوط وتسرب صهريج الغاز.

وتقول الجهات المعنية إنها سيطرت على التسرب في وقت لاحق.

تعزيزات طبية واسعة

كشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن الحكومة أرسلت تعزيزات طبية إلى العقبة.

وأوضح أن السلطات ستعزز الفريق الطبي في العقبة للسيطرة على حادثة تسريب الغاز السام.

وتسبب هذا الحادث بموجة غضب كبيرة في الأردن، بين النشطاء الذين وصفوا ما حدث بالكارثة والإهمال الكبير مطالبين بمحاسبة المسؤول، حيث تسبب حادث تسرب الغاز السام بالعقبة في إزهاق أرواح وسقوط مصابين.

وتم إغلاق الطريق الصحراوي وقطع حركة السير أمام المركبات المتوجهة للعقبة ومنعها من المسير نهائيا، لحين الانتهاء من التعامل مع حادثة انفجار صهريج بالعقبة.

أول فيديو للحظة تسرب غاز سام في العقبة بالأردن وسقوط قتلى ومصابين

المصدرالغد ، توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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