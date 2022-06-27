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بدء تحقيق مستعجل مع محمد رمضان بتهمة جديدة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بدء تحقيق مستعجل مع محمد رمضان بتهمة جديدة! watanserb.com
محمد رمضان

وطن– بدأت السلطات المصرية، التحقيق مع الفنان المصري محمد رمضان، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

بلاغات عديدة

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن محمد رمضان وصل إلى نيابة التهرب الضريبي بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، للتحقيق معه بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب

وقال المحامي في النقض خالد محمد إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه. إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامي بالنقض في تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه. وذلك في حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

وأشار خالد إلى أن المحكمة إضافة لأحكام الحبس، تغرم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.

تهرب ضريبي واتجار بالعملات وإهدار

وطالت محمد رمضان في الفترة الأخيرة، العديد من الاتهامات حوله تهربه الضريبي. والاتجار بالعملات الأجنبية، وإهدار المال العام.

جاء ذلك بعد ظهور رمضان في فيديوهات وهو يلقي بالعملات الأجنبية داخل مسبحه الخاص، والتلويح المستمر بكبر ثروته المالية بالبنوك، واحتفاظه بالعديد من الأموال داخل منزله.

وسبق أن علق رمضان على التحفظ على أمواله في البنوك، مؤكدًا أن كل ما يملكه فداءً لوطنه.

وقال رمضان حينها إنه يملك أموالًا بمنزله أكثر مما يملكه في البنوك.

محمد رمضان

“معايا فلوس في بيتي أكتر من اللي في البنك”

وجاء نص ما قاله بفيديو نشره عبر “انستجرام” في ذلك الوقت: “صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك. وأنا وكل ما أملك ملك بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة”.

وكان أحدث فيديوهات رمضان المستفزة، مباشرة بعد صدور حكم بإلزامه دفع مبلغ 13 مليون جنيه (700 ألف دولار)، لشبكة قنوات mbc.

ونشر محمد رمضان عبر “انستجرام”، فيديو له داخل طائرة وبجانبه رزمة دولارات، بينما سلط الكاميرا على شقيقه وهو يقوم بعد النقود.

وعلق رمضان على الفيديو: “هواية أخويا المفضلة”.

وكانت أغنية “متعودة” التي أداها مع مغني الجزائري سولكينغ، في خلفية الفيديو. والتي تتحدث عن ثرائه الفاحش الذي وصل له.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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