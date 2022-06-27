إعدام قاتل نيرة أشرف ولحظة النطق بالحكم.. حقيقة الفيديو الذي قلب المواقع

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو، زعم ناشروه أنه يوثق لحظة النطق بحكم الإعدام على قاتل فتاة المنصورة الطالبة نيرة أشرف.

حقيقة فيديو حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا جدا وحقق عشرات آلاف المشاهدات، رغم أنه غير حقيقي ولا يخص المتهم محمد عادل قاتل نيرة بأي شكل.

وبتتبع (وطن) للفيديو الذي راج على مواقع التواصل، ثبتت عدم صحته من عدة جهات.

حيث زعم ناشروه أنه يظهر لحظة النطق بحكم إعدام محمد عادل الذي أقر بقتل نيرة فتاة المنصورة، بينما الحكم في هذه القضية لم يصدر أساسا وأولى جلسات المحاكمة كانت، الأحد.

كما أن القاعة والقاضي اللذين ظهرا في المقاطع المتداولة، الأحد، من جلسة المحاكمة الأولى مختلفان تماما عما ظهر في المقطع المزعوم.

وبتتبع الفيديو وتحليله اتضح أنه منشور منذ العام 2019، كما أن اسم المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف يختلف عن الاسم المذكور في الفيديو المشار إليه.

ويظهر في الفيديو المزعوم قاضٍ ينطق بحكم الإعدام شنقاً على “محمد وجيه علي أحمد”.

الفيديو الحقيقي لشخص آخر وحكم عام 2019

ويظهر الفيديو في الحقيقة النطق بحكم الإعدام على رجل قتل زوجته، وأشعل النار في جثتها بمحافظة الشرقية، شمال القاهرة.

بينما كتب ناشروا الفيديو في التعليق عليه ما نصه:””لحظة الحكم بالإعدام على محمد قاتل نيرة”، في إشارة للشاب المصري الذي أقرّ بجريمة قتل فتاة المنصورة، وأضيفت صورته للفيديو بشكل مزور.

ورغم عدم صحة الفيديو الذي نشر قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة، إلا أنه حظي بمتابعة واسعة جدا وحصد عشرات الآلاف من المشاهدات، في ظل موجة غضب عارم في الشارع المصري ومطالبات بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، فتاة المنصورة.

ويشار إلى أن أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة كانت، الأحد 26 يونيو، وأقر المتهم بجريمته وحاوره القاضي أمام وسائل الإعلام لمدة طويلة.

محمد عادل يقر بقتل فتاة المنصورة

وصدر قرار بحظر النشر في قضية نيرة أشرف، والجلسة المقبلة لاستئناف محاكمة محمد عادل ستكون، الثلاثاء 28 يونيو.

وكانت النيابة العامة في مصر أحالت محمد عادل قاتل نيرة، على محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الطالبة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأكد بيان النيابة أنه باغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها”.

وسمحت السلطات المصرية، الأحد، لوسائل الإعلام بتصوير أولى جلسات محاكمة قاتل فتاة المنصورة المحاكمة من قبل وسائل الإعلام.

محامي قاتل نيرة: لدي مستندات ستقلب موقف الرأي العام

هذا وفجر أحمد حمد، محامي محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف مفاجأة من العيار الثقيل، زاعما أنه يمتلك مستندات ستقلب القضية رأسا على عقب.

وقال المحامي في تصريحات صحفية مصورة بالفيديو، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، انه محامي موكل وليس متطوعا، مؤكدا أن تلقى اتعابا نظير دفاعه عن قاتل نيرة أشرف.

وزعم المحامي في الفيديو بانه قادر على الدفاع عن القاتل، مؤكدا على قدرته بإقناع المحكمة بعدم إصدار حكم بالإعدام على موكله.

كما أكد امتلاكه دلائل ومستندات ستجعل الأمور تختلف عما هو متوقع من قبل الرأي العام، مؤكدا بأن الرأي العام سيغير رأيه ويتعاطف مع القاتل محمد عادل حينما يعلموا الحقيقة، بحسب قوله.