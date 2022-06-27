الإثنين, يونيو 27, 2022
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أول فيديو للحظة تسرب غاز سام في العقبة بالأردن وسقوط قتلى ومصابين

باسل النجار
كتب باسل النجار
انفجار العقبة وتسرب غاز سام watanserb.com
انفجار العقبة وتسرب غاز سام

وطن- أعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ، الاثنين، بعد تسرب غاز سام في ميناء العقبة جراء انفجار صهريج يحوي هذا الغاز وسقوط قتلى ومصابين.

وبحسب بيانات رسمية أدلى بها الناطق باسم الحكومة الأردنية، فقد أسفر الحادث عن 10 وفيات و251 إصابة حتى الآن.

من جانبه كشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن الحكومة أرسلت تعزيزات طبية إلى العقبة.

وأوضح أن السلطات ستعزز الفريق الطبي في العقبة للسيطرة على حادثة تسريب الغاز السام.

هذا وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تسرب الغاز بميناء العقبة في الأردن. والذي كان في الصهريج الذي انفجر فوق سفينة راسية بالميناء.

الفيديو أظهر رافعة تحمل صهريجا داخله المادة الغازية السامة. قبل أن تسقط الرافعة الصهريج، الذي انفجر على الفور على سطح سفينة راسية.

لينبثق على الفور غاز أصفر اللون بسرعة هائلة على متن السفينة، قبل أن يهرع عدد من العاملين مبتعدين عن مكان الحادث.

والبيانات الحالية من محطة رصد العقبة، تشير إلى هبوب الرياح من المدينة إلى البحر وهي تدفع بالغازات خارج التجمعات السكنية.

من جانبها أعلنت إدارة الدوريات الخارجية قطع حركة السير أمام المركبات المتوجهة للعقبة ومنعها من المسير نهائياً لحين الإنتهاء من التعامل مع الحادثة.

وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية يعزز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

كما صرح الأمن العام الأردني بأنه جرى بشكل عاجل عقب الانفجار عزل المنطقة.

وأوضح أن المختصون باشروا التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى.

“شاهد” انفجار ضخم بميناء العقبة في الأردن وطوارئ بالمنطقة لاحتواء الموقف

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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