أول فيديو للحظة تسرب غاز سام في العقبة بالأردن وسقوط قتلى ومصابين

وطن- أعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ، الاثنين، بعد تسرب غاز سام في ميناء العقبة جراء انفجار صهريج يحوي هذا الغاز وسقوط قتلى ومصابين.

وبحسب بيانات رسمية أدلى بها الناطق باسم الحكومة الأردنية، فقد أسفر الحادث عن 10 وفيات و251 إصابة حتى الآن.

الناطق باسم الحكومة الأردنية: ارتفاع حصيلة وفيات حادث انفجار وسقوط صهريج غاز في #العقبة إلى 10 مدير صحة العقبة: امتلاء مستشفيات المنطقة بحالات الاختناق بالغاز السام وإقامة مستشفى ميداني pic.twitter.com/LDSDNNpIsd — الجزيرة نت (@ajanet_ar) June 27, 2022

من جانبه كشف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن الحكومة أرسلت تعزيزات طبية إلى العقبة.

وأوضح أن السلطات ستعزز الفريق الطبي في العقبة للسيطرة على حادثة تسريب الغاز السام.

هذا وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تسرب الغاز بميناء العقبة في الأردن. والذي كان في الصهريج الذي انفجر فوق سفينة راسية بالميناء.

الفيديو أظهر رافعة تحمل صهريجا داخله المادة الغازية السامة. قبل أن تسقط الرافعة الصهريج، الذي انفجر على الفور على سطح سفينة راسية.

لينبثق على الفور غاز أصفر اللون بسرعة هائلة على متن السفينة، قبل أن يهرع عدد من العاملين مبتعدين عن مكان الحادث.

والبيانات الحالية من محطة رصد العقبة، تشير إلى هبوب الرياح من المدينة إلى البحر وهي تدفع بالغازات خارج التجمعات السكنية.

من جانبها أعلنت إدارة الدوريات الخارجية قطع حركة السير أمام المركبات المتوجهة للعقبة ومنعها من المسير نهائياً لحين الإنتهاء من التعامل مع الحادثة.

وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية يعزز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

كما صرح الأمن العام الأردني بأنه جرى بشكل عاجل عقب الانفجار عزل المنطقة.

وأوضح أن المختصون باشروا التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى.