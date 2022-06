مسيرة المثليين جنسياً في اسطنبول .. الشرطة فضّت الشواذ واعتقلت العشرات (شاهد)

وطن – اعتقلت الشرطة التركية العشرات من المثليين جنسياً، وأحد الصحفيين، يوم الأحد خلال مسيرة للشواذ (مسيرة فخر إسطنبول).

تجمع المتظاهرون من المثليين جنسياً بالقرب من ميدان تقسيم، على الرغم من حظر مكتب الحاكم المسيرة بالقرب من معلم اسطنبول الشهير.

A small, but defiant crowd has gathered in Istanbul’s Cihangir neighborhood. They are surrounded by riot police trying to block them from marching. #istanbulpride #Pride2022 pic.twitter.com/kLuVJHXh8Z

— Julia Hahn (@juliahahntv) June 26, 2022