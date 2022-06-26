الرئيسيةالهدهدمسيرة المثليين جنسياً في اسطنبول .. الشرطة فضّت الشواذ واعتقلت العشرات (شاهد)
الهدهد

مسيرة المثليين جنسياً في اسطنبول .. الشرطة فضّت الشواذ واعتقلت العشرات (شاهد)

مكتب حاكم اسطنبول أعلن أن المسيرة "ليست مناسبة" مشيرا لمخاوف أمنية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مسيرة المثليين جنسيا في اسطنبول watanserb.com
الشرطة التركية منعت مسيرة المثليين جنسيا في اسطنبول واعتقلت العشرات

وطن – اعتقلت الشرطة التركية العشرات من المثليين جنسياً، وأحد الصحفيين، يوم الأحد خلال مسيرة للشواذ (مسيرة فخر إسطنبول).

تجمع المتظاهرون من المثليين جنسياً بالقرب من ميدان تقسيم، على الرغم من حظر مكتب الحاكم المسيرة بالقرب من معلم اسطنبول الشهير.

واعتقلت الشرطة، التي اصطفت في الشوارع تحسبا للمسيرة، عشرات المتظاهرين “المثليين” ووضعتهم في حافلات حيث تم احتجازهم.بحسب موقع “middleeasteye” البريطاني

ومن بين المعتقلين، كبير مصوري وكالة فرانس برس، بولنت كيليتش، الذي قال شهود عيان إنه كان مقيد اليدين من الخلف.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مئات المتظاهرين اصطفوا في شوارع اسطنبول حاملين أعلام قوس قزح، على الرغم من الوجود المكثف للشرطة، وهتفوا: “نحن هنا. نحن شاذون. لن نذهب إلى أي مكان.”

مسيرة المثليين جنسيا في اسطنبول
مسيرة المثليين جنسيا في اسطنبول

قالت جمعية “كاوس جي إل”  التي تقوم بحملات لتعزيز “حقوق المثليين”، إن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 52 مشاركًا في المسيرة .

الشرطة التركية تمنع مسيرة المثليين جنسيا
الشرطة التركية تمنع مسيرة المثليين جنسيا

وقالت ميلينا بويوم من منظمة العفو الدولية: “يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد مشاركتهم في المسيرة،  على الفور ودون قيد أو شرط”.

وفي الأسبوع الماضي، منع حاكم اسطنبول المسيرة للعام السابع على التوالي. وأكد المنظمون أن مكتب حاكم اسطنبول رفض طلبهم لتنظيم المسيرة يوم الجمعة.

بعد نشر خطاب الرفض على الإنترنت، وصفت المجموعة سبب الحظر بأنه “نفس الهراء” الذي يواجهونه كل عام عند التقدم بطلب لتنظيم المسيرة.

وقالت المجموعة يوم الجمعة: “طلبنا إلى مكتب حاكم اسطنبول لعقد مسيرة اسطنبول الـ19 للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى، والتي ستقام يوم السبت 26 يونيو في Maltepe Rally Ground، تم رفضه اليوم. سبب الحظر هو نفس الهراء”.

من مسيرة المثليين جنسيا في اسطنبول
من مسيرة المثليين جنسيا في اسطنبول

وقال مكتب حاكم اسطنبول في الرسالة إن المسيرة المقترحة ليست “مناسبة”. مشيرا إلى مخاوف أمنية وضرورة الحفاظ على النظام العام.

وكانت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، قد حثت السلطات التركية يوم الجمعة على ترك المسيرة تنطلق.

“مسيرة فخر إسطنبول”

والمثلية الجنسية قانونية في تركيا منذ تأسيسها كجمهورية.

وتقام “مسيرة فخر إسطنبول” كل عام منذ عام 2003. وكانت آخر مسيرة بدون حظر في عام 2014، واجتذبت عشرات الآلاف من الأشخاص.

في عام 2020، ألغت شركة Netflix العملاقة للبث المباشر إنتاج مسلسل في تركيا يضم شخصية مثلي الجنس بعد فشلها في الحصول على إذن حكومي للتصوير.

في العام نفسه، واجهت العلامة التجارية الرياضية الفرنسية Decathlon دعوات للمقاطعة في تركيا لنشرها رسائل دعم لأفراد مجتمع الميم.

المصدرميدل ايست آي - تويتر - وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هجوم على حانة للمثليين في أوسلو .. دخل بحقيبة وأخرج سلاحه وبدأ بإطلاق النار (شاهد)

تقارير

مفاجأة في ملف “خاشقجي” حدثت قبل 5 أيّام من زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا

الهدهد

صحيفة تركية تكشف عن عروض اقتصادية ضخمة قدمها “ابن سلمان” لتركيا.. هذه تفاصيلها!

الهدهد

حملوا مسدسات كاتمة للصوت..فيديو يوثق اعتقال الخلية التي كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في تركيا

الهدهد

اعتداء جديد يطال عائلة سورية على يد عنصريين أتراك في ولاية “هاتاي” التركية

الهدهد

هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

الهدهد

ابراهيم الحمد .. سيرة ذاتية لـ”شبيح” سوري برتبة عقيد منشق في تركيا

الهدهد

مصادر حكومية مصرية: محمد بن سلمان يسعى لمصالحة مصر مع تركيا والإخوان

الهدهد

ما فعله سوري بتركيا بعد عثوره على صندوق “ذهب وألماس” لا يُصدق

الهدهد

أتراك يطعنون لاجئة سورية وابنها وجنين في أحشائها بالسكاكين حتى الموت

الهدهد

منع حفل للمثليين جنسياً في رام الله .. نجل الشيخ بسام جرار تقدّم الغاضبين (شاهد)

تقارير

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء القادم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

لهذا السبب ضحك صدام حسين بشدة على الهواء في لقائه بقيادات الجيش (فيديو)

اجتماع سري في شرم الشيخ لمسؤولين عسكريين من إسرائيل ودول عربية والهدف إيران!

لماذا أخرج القاضي قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة من القفص وأجلسه على كرسي؟

عارضة أزياء في موقف صعب مع فيل صغير بحديقة حيوان! (فيديو)

(وطن) تخترق ملف المفقودين بسوريا.. شهادات غريبة مضحكة وأخرى مؤلمة حد البكاء

عدي خالد حسان .. كشف هوية قاتل إيمان إرشيد بالأردن وأول صور له بعد انتحاره

رومي القحطاني ملكة جمال السعودية بإطلالة مثيرة تشعل مواقع التواصل! (صور)

عادل إمام “بيبوس كل ستات مصر”.. تسريب صوتي جديد حول الزعيم وأزمة تلوح بالأفُق! (فيديو)

هكذا رد محمد قنوع بعدما أحرجته رابعة الزيات بسؤال عن المثلية والشذوذ الجنسي

قمح بكميات ضخمة مسروق من أوكرانيا في طريقه لسوريا.. ما القصة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا