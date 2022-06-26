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لماذا أخرج القاضي قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة من القفص وأجلسه على كرسي؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
محاكمة قاتل نيرة أشرف watanserb.com
محاكمة قاتل نيرة أشرف

وطن- لفت قاضي جلسة محاكمة محمد عادل قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف “فتاة المنصورة”، الأنظار إليه أثناء الجلسة الأولى من المحاكمة بسبب طريقة تعامله مع القاتل.

وطلب القاضي من أفراد الأمن في القاعة إخراج قاتل نيرة أشرف من القفص وجلب كرسي له للجلوس عليه.

وخاطب القاضي محمد عادل بلطف قائلا:”عاوزك تقعد على الكرسي ده وتحكيلي كل حاجة وانت قاعد”.

وبدأ قاتل نيرة بالفعل في سرد تفاصيل جريمته البشعة التي هزت مصر والوطن العربي.

وكان القاضي قد وجه أيضا سؤالاً لقاتل نيرة أشرف لفت الأنظار وجاء فيه: ”إيه مفهومك عن الحب يا محمد.. أنت شايف الحب إيه ؟“.

وهنا ضحك محمد عادل قائلاً: “بمفهوم بأي طريقة؟”.

وكرر القاضي السؤال: ”أنت شايف الحب ازاي؟ أنا بحب واحدة لازم آخدها يا أقتلها؟“.

ثم انهار قاتل الطالبة نيرة أشرف وانخرط في البكاء خلال استماع المحكمة لأقواله.

وقال محمد عادل إنه ارتبط بنيرة عاطفياً وإنه كان كل شيء لها، وإنه المسئول عنها، وكانت تشتكي له من أهلها وأن ذلك مسجل بالصوت.

وتابع أمام المحكمة: بعد فترة من الارتباط، اكتشفت إنها “واخداني” إلى مرحلة، وبعد الوصول لها ستتركني.

وأَضاف زاعما: ” نيرة كانت عاوزاني أصرف عليها وخلاص وكانت تحكي لي عن مشاكل بينها وبين وأهلها”.

وبرر القاتل بهذه المزاعم التي أنكرتها عائلة نيرة جريمته البشعة، التي من المرجح أن عقابه فيها سيكون الإعدام شنقا، بحسب عدة محامين مطلعين على القضية.

وكان النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار.

حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة، بحسب ما نقلت “اليوم السابع” من نص التحقيقات.

وفى مقدمتهم زميلات المجنى عليها اللاتى كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها.

وكذا ذوو المجنى عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدمه لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك.

مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها نيرة أشرف “فتاة المنصورة”.

وفي سياق آخر كشف والد طالبة جامعة المنصورة المصرية نيرة أشرف، سبب عدم عدم إقامة عزاء لها حتى الآن.

وقال أشرف والد المجني عليها في تصريحات صحفية، إنه تلقى العديد من المكالمات لمواساته في مقتل ابنته، موضحًا أنه لم يجرِ مراسم عزاء حتى الآن، وأنه لن يتلقى العزاء إلى بعد الحصول على حكم بإعدام المتهم.

قاتل نيرة أشرف يبكي وينهار ثم يضحك أمام القاضي! (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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