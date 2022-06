قمح بكميات ضخمة مسروق من أوكرانيا في طريقه لسوريا.. ما القصة؟

وطن- أفاد مرصد البوسفور “Yörük Işık” بعبور سفينة تحوي على متنها أطناناً من القمح قيل إنه مسروق من أوكرنيا في طريقه إلى الموانىء السورية.

وقال المرصد في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “بضائع مسروقة من أوكرانيا محملة على متن سفينة الشحن السورية فينيقيا (Finikia) المملوكة للحكومة السورية، عبرت مضيق البوسفور باتجاه البحر المتوسط، وهي تحمل القمح في طريقها من محطة الحبوب في ميناء أفليتا في سيفاستوبول إلى اسكندرون”.

Stolen commodities from occupied #Ukraine on a tyrant’s ship: Syrian government owned, @USTreasury sanctioned, SYRIAMAR’s cargo vessel Finikia transited Bosphorus toward Med carrying wheat en route from occupied Sevastopol’s Avlita grain terminal to Iskenderun. @egetulca #OATT pic.twitter.com/v8lZWrkeZS

