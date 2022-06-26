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قاتل نيرة أشرف يبكي وينهار ثم يضحك أمام القاضي! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
قاتل نيرة أشرف يبكي وينهار ثم يضحك أمام القاضي! (فيديو) watanserb.com
محاكمة قاتل نيرة أشرف

وطن– ظهر قاتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف في المحكمة وهو يضحك تارة، ويبكي تارةً أخرى أثناء التحقيق معه.

ضحك ثم بكاء

ووجه القاضي سؤالاً لقاتل نيرة أشرف: ”إيه مفهومك عن الحب يا محمد.. أنت شايف الحب إيه ؟“.  وهنا ضحك محمد عادل قائلاً: “بمفهوم بأي طريقة؟”.

وكرر القاضي السؤال: ”أنت شايف الحب ازاي؟ أنا بحب واحدة لازم آخدها يا أقتلها؟“.

ثم انهار قاتل الطالبة نيرة وانخرط في البكاء خلال استماع المحكمة لأقواله.

وقال محمد عادل إنه ارتبط بنيرة عاطفياً وإنه كان كل شيء لها، وإنه المسئول عنها، وكانت تشتكي له من أهلها وأن ذلك مسجل بالصوت.

عاوزاني أًصرف عليها

وتابع أمام المحكمة: بعد فترة من الارتباط، اكتشفت أنها “واخداني” إلى مرحلة، وبعد الوصول لها ستتركني. وأنا غير متشدد، فقد عرفتها وهي تعمل موديل.

وأَضاف: ” نيرة كانت عاوزاني أصرف عليها وخلاص وكانت تحكي لي عن مشاكل بينها وبين وأهلها”.

وأردف: “وريت موبايلي لأحد الأشخاص فقالي دي مصت دمك وفي الآخر سبتك. أنا لو منك أسيبني منها، وأخدت الشتائم والصور وبعتها لأهلها وطلبوا نلم الموضوع جابوا بلطجية ومضوني على إيصالات”.

شعرت باليأس وتم تهديدي

وتابع قاتل نيرة أشرف: “فكرت في قتلها لما يأست واتهددت، وتعبت عايز أرد اعتباري؛ لأني اتهنت. واشتريت السكينة قبل الجريمة بكام يوم، وفي رمضان اللي فات بعتت لي تهديد. وقالت لي هبعت لك ناس، وبعتولي بلطجية لحد بيتي، وأهل المنطقة عارفيني وعارفين قرايبي، ومحاولتش أقتلها قبل كده”.

وأكمل محمد عادل: “كان بييجي في دماغي أقتلها، بس أنا كنت بقول لأ، مش عايز أوصَّلها لكده، لحد ما جه اليوم ده. وقولت خلاص، مفيش أمل، ولو أنا سكت عن كده، أنا اللي هتأذي، وممكن تعمل هي حاجة فيا، وآخر ناس بعتوهم، طلعوا عارفين أهلي، موارضيوش يعملوا حاجه فيا”.

انهيار والدة نيرة

وفي ذات السياق، انهارت أسرة نيرة أشرف بالبكاء بعد دخول الجاني إلى قاعة المحكمة.
وأكدت والدة الطالبة نيرة أشرف، طالبة المنصورة، بأنها في انتظار القصاص العاجل من القاتل.

وقالت: “يارب إعدام يارب إن شاء الله، حرق قلبي على بنتي، مفيش حاجة تبرد ناري”.

تأجيل المحاكمة

إلى هذا، أجلت محكمة جنايات المنصورة أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، لجلسة 28 يونيو الجاري.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار.

حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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