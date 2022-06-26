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رياضة

عقوبة قاسية منتظرة بعد انسحاب الإسماعيلي من بطولة كأس مصر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عقوبة مرتقبة لنادي الإسماعيلي بعد الانسحاب من كأس مصر watanserb.com
عامر حسين يعلق على انسحاب الإسماعيلي من بطولة كأس مصر 2022

وطن – كشف عضو رابطة الأندية واتحاد المصري لكرة القدم عامر حسين، عن عقوبة الإسماعيلي المرتقبة، بعد إعلان انسحابه من بطولة كأس مصر للنسخة الماضية عام 2022.

وعلق حسين رداً على قرار نادي الإسماعيلي انسحابه من بطولة كأس مصر، اعتراضاً على قرعة دور ال16 من المسابقة المحلية، في تصريح عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، قائلاً: ” نحن نعمل بنظام التصنيف بكأس مصر منذ عام 2010، ولا أعرف سبب الانتقادات للنسخة الحالية”.

عقوبة الإسماعيلي

وأردف، ” قرعة كأس مصر كانت على الهواء مباشرة، كما أن مندوبي الأهلي والزمالك شاركا في القرعة، النادي الإسماعيلي نادي كبير وله شعبية. ومن المحتمل أن الصورة لم تتضح بالنسبة له، ولا أعتقد أنه سينسحب”.

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كما وتابع حسين حديثه، ” في حال أصر الإسماعيلي على قرار الانسحاب، سيتم منعه من المشاركة في النسخة القادمة من بطولة الكأس. وسيدفع 200 ألف جنيه مصري كغرامة مالية”.

تكافؤ الفرص

وقرر نادي الإسماعيلي الانسحاب من بطولة كأس مصر، السبت، اعتراضاً على طريقة إجراء قرعة دور ال16 من المسابقة.

وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” يتعرض مجلس النادي على توجيه القرعة، حيث تعمدت رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، تثبيت الزمالك والأهلي. أول وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي، بينما تم توزيع 8 أندية بالقرعة”.

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وأضاف البيان، ” رفضت رابطة الأندية ولجنة المسابقات اعتراض نادي الإسماعيلي، أثناء إجراء القرعة. بحجة تأجيل النقاش إلى ما بعد إجراء القرعة، لكنهم رحلوا دون الاستماع للشكاوى”.

كما وختم البيان، ” يرى النادي بأن القرعة لم تجرى بطريقة عادلة، حيث تم مجاملة أندية على حساب أخرى، وهو ما يخالف مع مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء عليه تقرر الانسحاب من البطولة. لحفظ حقوق النادي العريق وجماهيره”.

قرعة كأس مصر 2021

كما وأسفرت قرعة الدور ال16 من بطولة كأس مصر 2022، على النحو الآتي:

الزمالك (البيضاوي) x الإسماعيلي ( الداويش)

الأهلي (المارد الأحمر) x مصر المقاصة

بيراميدز x سيراميكا كليو باترا

المصري البورسعيدي x إيسترن كومباني

المقاولون العرب x الجونة

إنبي x البنك الأهلي

سموحة x كفر الشيخ

طلائع الجيش x منتخب السويس

يشار إلى منافسات الدور ال16 من بطولة كأس مصر، ستنطلق وفق ما أعلنته رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في ال3 من شهر يوليو/ تموز المقبل. وستستمر حتى ال8 من الشهر ذاته.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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