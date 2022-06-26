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عضو بالكونجرس يرفض التعامل مع محمد بن سلمان بسبب “بقعة دم على يديه”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
التعامل مع محمد بن سلمان watanserb.com
عضو كونغرس أمريكي يرفض التعامل مع محمد بن سلمان

وطن – أكد عضو الكونجرس الأمريكي تيم كراين، رفضه القاطع التعامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأرجع ذلك لتورطه في اغتيال الصحفي السعودي / الأمريكي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وقال في تصريحات لقناة “NBC“: “الشيء الوحيد الذي لن أفعله عقد اجتماع مع محمد بن سلمان في السعودية.. أنا أعارض بشدة هذه الفكرة بسبب تورطه الفاضح في اغتيال صحفي مقيم في فرجينيا جمال خاشقجي”.

وأضاف: “سأجلس مع ابن سلمان فقط بعد أن تكون هناك محاسبة عن تورطه في جريمة القتل.. ابن سلمان لديه بقعة دم على يديه ومجتمع استخباراتنا ومخابرات الدول الأخرى أكدوا ذلك”.

وتابع: “ما هي أكبر معركة في العالم الآن؟.. كم من المستبدين سنتركهم يفلتون من العقاب.. نحن لا نحتاج (ابن سلمان من أجل البترول).. لا نحتاج إلى النفط.. لدينا الكثير من الإنتاج الخاص بنا”.

وأكمل: “يمكننا التعامل مع الملك أو وزير الخارجية أو وزير التجارة لكن عندما يعتقد شخص ما أنه يشترينا ببراميله لا أريد التعامل مع هذا الشخص”.

ويجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة للمنطقة بين 13 و16 تموز / يوليو المقبل، تتضمن زيارة إسرائيل وفلسطين والسعودية.

وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية باتخاذ سلسلة من الإجراءات لم تصبّ في مصلحة السعودية، بينها تعهّد بقصر تعامله الرسمي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وعدم وضع يده البتة في يد ولي العهد التي وصفها بـ”الملوّثة بدماء خاشقجي”.

كما تعهد بالوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أثار القلق لدى السعودية ودفعتها إلى اتخاذ خطوات للنأي بنفسها بعيدًا من الولايات المتحدة والاقتراب من قوى عالمية أخرى.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن السعودية وافقت بشكل مسبق على مقترح أمريكي بشأن إنشاء دفاع صاروخي مشترك مع إسرائيل في دول الخليج بزعم مجابهة إيران.

وقالت المصادر إن ولي العهد محمد بن سلمان يبدي تشجيعا شديدا للتحالف العسكري مع إسرائيل ويدفع باتجاه بلورة مقترح نظام الدفاع الصاروخي معها.

وأوضحت المصادر أن مقربين من محمد بن سلمان أبدوا موافقة كاملة وغير مشروطة على المقترح الأمريكي المذكور خلال المباحثات بشأن ترتيبات زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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