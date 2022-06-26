سعد لمجرد يثير الجدل في مصر.. هل قصد الترويج للشذوذ الجنسي بشكل غير مباشر؟!

وطن– أثار الفنان المغربي سعد لمجرد، جدلاً مرة أخرى بأزيائه الغريبة في إحدى حفلات الزفاف الخاصة التي أحياها في مصر.

بيجامة

وانتشرت فيديوهات وصور لسعد لمجرد، وهو يرقص ويغني بالحفل، مرتدياً قميص وبنطال ملونين بنفس النقشة.

وسخر المتابعون من ملابس سعد لمجرد التي شبهوها ببيجامة النوم وهو ما تبين فعلاً.

فأزياء سعد لمجرد في الحفلة، كانت من تصميم السعودي عبدالرحمن الرميزان، والتي كتب تحتها أنها عبارة عن قميص بياقة بيجامة.

ويبلغ سعر بيجامة سعد لمجرد 985 يورو (١٠٤٠ دولار).

تعليقات ساخرة واتهام بالشذوذ

وجاء في التعليقات: “بجايم بدر خلف“.

وكتب آخر ساخراً: “محد عاطيه وجه الا اليسا”.

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وتصور متابع سيناريو جعل الفنان المغربي يرتدي بيجامة، وكتب: “شكلهم ساحبينه من الفراش وعلى طول للزواج”.

وتساءلت ناشطة: “هيدي بيجاما التحرش؟”.

بينما شبه متابع ألوان بيجامة سعد لمجرد، بألوان علم المثليين جنسياً، وكتب: “يروج للشذوذ بطريقة غير مباشرة”.

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سبب إلغاء حفل العراق

وفي سياق آخر، كشفت إدارة سعد لمجرد عن أسباب إلغاء حفله الأول في العاصمة العراقية بغداد قبل نحو أسبوعين.

وقالت إدارة لمجرد في بيان “إن إلغاء الحفل يعود سببه إلى تجمهر جماعة من الناس ترفض الفن والغناء بالعراق. وبعد محاولة هؤلاء اقتحام مكان إقامة الحفل، رغم تصدي السلطات العراقية لهم، قررت إدارة أعمال سعد إلغاء الحفل حفاظًا على سلامة جمهورنا والجهة المنظمة وفريق العمل”.

وأثنى البيان على جهود السلطات العراقية لتأمين إقامة الحفل. مردفة: “لكن لا يمكننا المخاطرة بجمهورنا العراقي العزيز أمام المواقف المتطرفة للبعض اتجاه كل ما هو مرتبط بالفن”.

وأشادت إدارة الفنان المغربي بالجهة المنظمة وكافة العراقيين على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم. ووعدت الإدارة الجمهور العراقي بلقاء قريب، مؤكدين أنه تم بيع جميع التذاكر الخاصة بهذا الحفل.

وأشار البيان إلى أن المنظمين التمسوا من إدارة أعمال لمجرد الغناء من دون جمهور من أجل تصوير الحفل، بعد احتجاج الجماعة التي تنبذ الفن.

لكن الإدارة رفضت هذا الأمر على اعتبار أن حضوره هو بالأساس للقاء جمهوره العراقي العريض والواسع.