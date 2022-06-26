الرئيسيةحياتناسعد لمجرد يثير الجدل في مصر.. هل قصد الترويج للشذوذ الجنسي بشكل...
حياتنا

سعد لمجرد يثير الجدل في مصر.. هل قصد الترويج للشذوذ الجنسي بشكل غير مباشر؟!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سعد لمجرد يثير الجدل في مصر.. هل قصد الترويج للشذوذ الجنسي بشكل غير مباشر؟! watanserb.com
سعد لمجرد

وطن– أثار الفنان المغربي سعد لمجرد، جدلاً مرة أخرى بأزيائه الغريبة في إحدى حفلات الزفاف الخاصة التي أحياها في مصر.

بيجامة

وانتشرت فيديوهات وصور لسعد لمجرد، وهو يرقص ويغني بالحفل، مرتدياً قميص وبنطال ملونين بنفس النقشة.

وسخر المتابعون من ملابس سعد لمجرد التي شبهوها ببيجامة النوم وهو ما تبين فعلاً.

فأزياء سعد لمجرد في الحفلة، كانت من تصميم السعودي عبدالرحمن الرميزان، والتي كتب تحتها أنها عبارة عن قميص بياقة بيجامة.

ويبلغ سعر بيجامة سعد لمجرد 985 يورو (١٠٤٠ دولار).

تعليقات ساخرة واتهام بالشذوذ

وجاء في التعليقات: “بجايم بدر خلف“.

وكتب آخر ساخراً: “محد عاطيه وجه الا اليسا”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by One TV (@onetvlebanon)

وتصور متابع سيناريو جعل الفنان المغربي يرتدي بيجامة، وكتب: “شكلهم ساحبينه من الفراش وعلى طول للزواج”.

وتساءلت ناشطة: “هيدي بيجاما التحرش؟”.

بينما شبه متابع ألوان بيجامة سعد لمجرد، بألوان علم المثليين جنسياً، وكتب: “يروج للشذوذ بطريقة غير مباشرة”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

سبب إلغاء حفل العراق

وفي سياق آخر، كشفت إدارة سعد لمجرد عن أسباب إلغاء حفله الأول في العاصمة العراقية بغداد قبل نحو أسبوعين.

وقالت إدارة لمجرد في بيان “إن إلغاء الحفل يعود سببه إلى تجمهر جماعة من الناس ترفض الفن والغناء بالعراق. وبعد محاولة هؤلاء اقتحام مكان إقامة الحفل، رغم تصدي السلطات العراقية لهم، قررت إدارة أعمال سعد إلغاء الحفل حفاظًا على سلامة جمهورنا والجهة المنظمة وفريق العمل”.

وأثنى البيان على جهود السلطات العراقية لتأمين إقامة الحفل. مردفة: “لكن لا يمكننا المخاطرة بجمهورنا العراقي العزيز أمام المواقف المتطرفة للبعض اتجاه كل ما هو مرتبط بالفن”.

وأشادت إدارة الفنان المغربي بالجهة المنظمة وكافة العراقيين على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم. ووعدت الإدارة الجمهور العراقي بلقاء قريب، مؤكدين أنه تم بيع جميع التذاكر الخاصة بهذا الحفل.

وأشار البيان إلى أن المنظمين التمسوا من إدارة أعمال لمجرد الغناء من دون جمهور من أجل تصوير الحفل، بعد احتجاج الجماعة التي تنبذ الفن.

لكن الإدارة رفضت هذا الأمر على اعتبار أن حضوره هو بالأساس للقاء جمهوره العراقي العريض والواسع.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

“مسرحية هزلية”.. صحيفة عكاظ السعودية تهاجم إليسا وسعد لمجرد بشراسة بسبب ما حدث في جدة!

حياتنا

“مغتصب ومنشزة”.. إليسا وسعد لمجرد يثيران الجدل بجرأتهما في موسم جدة تزامناً مع “الحج”!

حياتنا

سعد لمجرد.. رسالة غير متوقعة للعراقيين بعدما اقتحموا مكان حفله وأدوا صلاة المغرب! (فيديو)

الهدهد

لحظة اقتحام المسرح على سعد لمجرد في بغداد وأعمال شغب واسعة (فيديو)

حياتنا

سعد لمجرد يبكي على الهواء بعد مشاهدة هذه الصورة (فيديو)

حياتنا

سعد لمجرد في السعودية بعد ورطته في العراق!

حياتنا

سعد لمجرد وأنابيلا هلال .. أحضان وقُبل ساخنة أمام الحضور! (فيديو)

حياتنا

سعد لمجرد مرفوض في العراق وناشطون يتوعدون: ” احقروه وطاردوه”

حياتنا

هل هذه الحسناء اللبنانية حبيبة سعد لمجرد؟ (شاهد) الصورة التي أُثارت الشكوك!

حياتنا

سعد لمجرد يفجر موجة سخرية بعد ظهوره بـ”فستان حمل” في حفله الأخير!

حياتنا

إليسا في أحضان سعد لمجرد ووصلة غزل بينهما!

حياتنا

لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا