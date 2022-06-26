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رياضة

خطة مانشستر سيتي بشأن رياض محرز.. تطورات جديدة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مانشستر سيتي و رياض محرز watanserb.com
مانشستر سيتي و رياض محرز

وطن- كشفت تقرير لصحيفة “ذا صن البريطانية” عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الجزائري رياض محرز وعقده مع مانشستر سيتي.

عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي

وذكر التقرير الذي ترجمته (وطن) أن رياض محرز، بات قريباً جداً من تجديد عقده مع فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي، والذي من المفترض أنينتهي في صيف العام المقبل 2023.

 

وبحسب “ذا صن” فإن عملية إتمام عقد رياض محرز، من المنتظر أن تكتمل في شهر يوليو المقبل.

وأوضحت أن إدارة مانشستر سيتي تنوي بدء المحادثات مع اللاعب صاحب الـ31 عامًا بشان تجديد عقده في ملعب الاتحاد، وذلك خلال الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن محرز منفتح على فكرة تمديد عقده مع مانشستر سيتي، حيث يود أن يستكمل باقي مسيرته المهنية مع السكاي بلو.

ويريد النجم الجزائري الذي يتقاضى 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أن يكمل مسيرته مع مانشستير سيتي، بحسب التقرير.

أولوية رياض محرز

وبحسب فإن أولوية رياض محرز هي تجديد عقد لـ3 سنوات، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وسبب ذلك يرجع لرغبة محرز في الاستقرار والعيش في مدينة مانشستر، خاصة منذ ارتباطه بزوجته البريطانية تايلور وارد.

وبحسب “ذا صن” فإن أكثر ما يُعزز من بقاء رياض محرز في السيتي هو اتفاق الأخير مع أرسنال على التخلي عن خدمات البرازيلي غابرييل خيسوس، وكذلك اقتراب رحيل ستيرلينغ من الرحيل إلى تشلسي.

ما يعني أن “بيب غوارديولا” مدرب السيتي سيرفض التخلي عن مهاجم آخر، رغم أن فريقه ضمّ في الميركاتو الصيفي الحالي كلا من النرويجي إيرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وكان “محرز” قد انضم إلى فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2018 قادماً من ليستر سيتي.

وجاء ذلك مقابل صفقة قدرت بـ60 مليون جنيه إسترليني، مع العلم أنه لعب حتى الآن بقميص الفريق 189 مباراة وسجل 63 هدفاً.

وأولوية رياض محرز بحسب “ذا صن” هي تجديد عقد لـ3 سنوات مع مانشستر سيتي، مع خيار التجديد لعام إضافي.

رياض محرز يريد الاستقرار في مانشستر

ويرجع سبب ذلك ـ بحسب التقرير ـ لرغبة محرز في الاستقرار والعيش في مدينة مانشستر، خاصة منذ ارتباطه بزوجته البريطانية تايلور وارد.

وينتظر محرز وزوجته تيلور وارد، طفلهما الأول هذا العام.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي، لا يريد أن يخسر النجم الجزائري مجانًا، ومن ثم فإن هناك ثقة من أن الشروط سيتم الاتفاق عليها دون ضجة.

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المصدرذا صن البريطانية ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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