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جديد قضية نيرة أشرف.. الأب يكشف سبب عدم إقامة العزاء.. وأول رد من الأم على اعترافات القاتل

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
نيرة أشرف watanserb.com
قاتل نيرة أشرف في الجلسة الأولى من المحاكمة

وطن – كشف والد طالبة جامعة المنصورة المصرية نيرة أشرف، سبب عدم عدم إقامة عزاء لها حتى الآن، في وقت قررت فيه محكمة الجنايات تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المتهم ليوم الثلاثاء.

وقال أشرف والد المجني عليها، إنه تلقى العديد من المكالمات لمواساته في مقتل ابنته، موضحًا أنه لم يجرِ مراسم عزاء حتى الآن، وأنه لن يتلقى العزاء إلى بعد الحصول على حكم بإعدام المتهم.

وأضاف في تصريحاته من أمام المحكمة لصحيفة الوطن المصرية، أنه يثق في نزاهة القضاء المصري واقتصاصه لابنته ممن قتلها غدرا.

بدء محاكمة قاتل نيرة أشرف

بالتزامن، قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، لجلسة 28 يونيو الجاري.

وخلال جلسة اليوم، روى المتهم تفاصيل علاقته بالمجني عليها، وفجر مفاجآت صادمة وغير متوقعة، قائلًا: “قالتلي كلام مينفعش أقوله وهددتني كتير .. مكنتش عاوز حاجة منها وقالتلي هاعمل فيك وأسوي.. كلمت أهلها علشان يحلوا المشاكل بيننا، وإخواتها البنات قالولي ملناش دعوة اتكلم معاها في الكلية”.

وأضاف: “اتبلت عليا وقالت كان عاوز يتهجم عليا.. الأمن مكنش مصدقها لإن معظم الناس كانوا عارفين إني ماليش في الحاجات دي.. الأمن أخد بطاقتها وقالت عليا معرفوش وهو اتقدم لي وبيطاردني وأهلي رفضوه وبيتعرض لي في كل حتة”.

وتابع: “فتحت الموبايل وشاف الرسائل اللي بيننا وسمعته المحادثات اللي بيننا وهم فهم إنها بتعمل حوارات.. قالي البنت مصت دمك وسابتك.. قولتله انا كنت جاي اتكلم معاها علشان نلم الخلاف”.

وأكمل: “كانت بتقول في الكلية إني عاوز ارتبط بيها غصب عنها وهي مظلومة، لكن اللي عارفيني كويس عارفين إني مش كده.. استغلت إنها بنت ودخلت تكلم شباب وتقول حاجات مش بتحصل بينا وألاقيهم بيقولولي ابعد عنها”.

وعلقت والدة نيرة أشرف على اعترافات المتهم، قائلة : “كل اللي قاله كذب وربنا ينتقم منه ويجيب لنا حقنا”.

كما أعربت شقيقة الضحية، عن غضبها من أقوال المتهم، قائلة: «ليه أسمع مبررات وليه محامي الدفاع، هو عشان كده بيحصل جرايم كتير”.

وأضافت: “لو في حاجات حاسمة اللي قتل يتقتل واللي سرق يتقطع إيديه مكانش حصل كده، لكن اللي بتقتل جوزها واللي بيقتل مراته واللي يقتل جاره، جرائم القتل منتشرة في مصر”.

المصدرالوكن المصرية + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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