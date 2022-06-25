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هجوم على حانة للمثليين في أوسلو .. دخل بحقيبة وأخرج سلاحه وبدأ بإطلاق النار (شاهد)

المنفذ مواطن نرويجي من أصل إيراني

أنس السالم
كتب أنس السالم
إطلاق نار في حانة للمثليين في العاصمة النرويجية أوسلو watanserb.com
نقل إحدى الإصابات جراء استهداف حانة المثليين

وطن – قتل شخصان وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في حانة للمثليين في العاصمة النرويجية أوسلو، بينما اتهمت الشرطة المسلح بـ”الإرهاب”.

وقالت الشرطة إنه تم نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة خطيرة و 12 آخرين عولجوا في مكان الحادث.بحسب “ذا صن” البريطانية

ووجهت لرجل يبلغ من العمر 42 عاما تهمة القتل العمد والشروع في القتل والأعمال الإرهابية.

منفذ الهجوم على على حانة المثليين في أوسلو 

ووفقاً للتقارير فالرجل معروف لدى السلطات، وهو مواطن نرويجي من أصل إيراني.

تم إخطار رجال الشرطة بإطلاق النار في الساعة 1.15 صباحًا واعتقلوا المسلح المزعوم بعد خمس دقائق ، وفقًا لـ vg.no.

وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية أنه يعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده وكان معروفًا للسلطات.

وقال رئيس الشرطة والمدعي العام كريستيان هاتلو إن الشرطة ضبطت سلاحين، سلاح آلي ومسدس.

وأضاف أن الشرطة ستحقق فيما إذا كان المشتبه به “سوي عقليًا”.

ونشر حساب شرطة أوسلو على تويتر: “أطلقت عدة أعيرة نارية على ملهى ليلي في المركز … هناك جرحى”.

واضافت ان “تأكد مقتل شخصين في حادث اطلاق النار.. والعديد من المصابين بجروح خطيرة “.

وقال شهود عيان ان الحانة كانت مليئة بالمحتفلين وانطلقت ما بين 10 و 20 طلقة.

قال أحد الشهود لوسائل إعلام محلية: “رأيت رجلاً يدخل بحقيبة، أخرج سلاحاً وبدأ في إطلاق النار”.

تم وضع مستشفى جامعة أوسلو في حالة تأهب قصوى بسبب الحادث.

وتظهر صور أخرى الشوارع المحيطة بالنادي أغلقتها سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف والضباط الذين ظهروا لمسح المنطقة بحثًا عن أدلة.

ووصف رئيس الوزراء جوناس جار ستوير الهجوم بأنه “مروع ومروع للغاية”.

وأعلن منظمو مسيرة “الكبرياء” الخاصة بالمثليين التي كان من المقرر إجراؤها في العاصمة النرويجية أوسلو بعد ظهر السبت إلغائها بعد حادث إطلاق نار وقع قرب حانة للمثليين .

 

المصدرThe Sun - vg.no - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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