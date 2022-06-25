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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر القادمة والقنوات الناقلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر watanserb.com
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

وطن – ينتظر جماهير وعشاق الكرة المصرية، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، الأحد، على أرض ملعب (استاد القاهرة الدولي)، في إطار منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي وبيراميدز المثيرة والقوية للعشاق، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً. ولكن بتوقيت المغرب وتونس والجزائر عند الساعة الثامنة النصف مساءً.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وستبث مباراة الأهلي ضد بيراميدز في منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس مصر، عبر شبكة قنوات (ON Time Sport)، الناقل الحصري لمنافسات البطولة المحلية لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة (ON Time Sport HD1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10853. وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات بطولة كأس مصر، المعلق الرياضي أيمن الكاشف، أو مدحت شلبي.

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تشكيلة الأهلي المصري

وسيلعب المدرب المؤقت سامي قمصان المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره بيراميدز، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبد المنعم. لكن في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

كما وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على الثلاثي، بيرسي تاو، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

وسيغيب عن المباراة العديد من اللاعبين، أيمن أشرف، حسين الشحات، حمدي فتحي، رامي ربيعة (محتمل) بسبب الإصابات.

تشكيلة فريق بيراميدز

وسيدخل المدرب اليوناني تاكيس جونياس المباراة بتشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري، حيث سيتواجد في حراسة المرمى شريف إكرامي.

كما وسيكون في دفاع الفريق كلاً من: محمد حمدي، أسامة جلال، علي جبر، عمر جابر، ولكن في خط الوسط سيأتي كلاً من اللاعبين، نبيل عماد، محمد صادق، عبد الله السعيد.

وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: فاجري لاكاي، فخر الدين بن يوسف، وليد الكرتي.

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز، فريق بتروجيت في دور النصف النهائي من بطولة كأس مصر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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