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فيديو مؤثر.. بطل عماني ينقذ طفلين من جريان مروع لأحد الأودية ومطالب بتكريمه

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
عماني ينقذ طفلين من أحد الأودية watanserb.com
عماني ينقذ طفلين من أحد الأودية

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، يُظهر تضحية وعزيمة كبيرتين من قِبل مواطن عماني وهو ينقذ طفلين من جريان مروع لأحد الأودية، وذلك بعدما تعرضت السلطنة لعواصف مطيرة.

وأظهر الفيديو،رجلا يحتضن الطفلين ويسحبهما من المياه التي جرت في أحد الأودية الناجمة عن العواصف المطيرة، بصعوبة شديدة نظرا لقوة وسرعة جريان المياه.

وحظي المقطع المؤثر بتفاعل كبير بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، الذي أشادوا بشهامة هذا الشاب وطالبوا بتكريمه.

وقال “الشيبة خلفان”: “نرجو من الأخوة الأعزاء في شرطة عُمان السلطانية تكريم هذا الشجاع كعادتكم دائما”.

وكتب “FAHAD MOHD”: “يستاهل البطل. كفو من رباك هذا اللي يستحق التكريم صح”.

وتفاعل “طٌےـلٱل ٱلصِےـبّےـٱحًےـيّے”: “طل مكافح إنظروا لعزيمة الرجال وقوة الإرادة من أجل إنقاذ نفوس صغيرة على الرغم من قوة الوادي ولكن أرداها أن تكون للإنسانية”.

كما حث النشطاء على ضرورة توعية الأطفال من مخاطر الأودية وتفادي الوجود في هذه المناطق.

وقال حساب باسم “sulaimi23”: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . ينبغي تنبيه الاطفال لخطورة الاودية وعدم اللعب في اماكن جريانها”.

وأمس الجمعة، شهدت مناطق مختلفة من سلطنة عمان، وبعض المناطق الجنوبية في السعودية، عواصف مطرية غزيرة، صاحبتها رياح شديدة وعواصف رعدية، تسببت بتشكل السيول وجريان الأودية والشلالات.

وضربت العاصفة ولايات عدة في محافظات شمال الشرقية، والداخلية، والظاهرة، في سلطنة عمان، ومحافظات في منطقة عسير الواقعة في الجنوب الغربي من السعودية.

وأظهرت مقاطع الفيديو حجم الهطولات الغزيرة والرياح الشديدة في سلطنة عمان، لا سيما ولايات إبراء والمضيبي في محافظة شمال الشرقية، وولاية الحمراء وولاية نزوى وولاية أزكي في محافظة الداخلية، وولاية ينقل وولاية عبري في محافظة الظاهرة.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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