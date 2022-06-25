فيديو مؤثر.. بطل عماني ينقذ طفلين من جريان مروع لأحد الأودية ومطالب بتكريمه

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بالمؤثر، يُظهر تضحية وعزيمة كبيرتين من قِبل مواطن عماني وهو ينقذ طفلين من جريان مروع لأحد الأودية، وذلك بعدما تعرضت السلطنة لعواصف مطيرة.

وأظهر الفيديو،رجلا يحتضن الطفلين ويسحبهما من المياه التي جرت في أحد الأودية الناجمة عن العواصف المطيرة، بصعوبة شديدة نظرا لقوة وسرعة جريان المياه.

مشـهد مؤثر وعظيم مُتـداول لقوة التضحية وعزيمة الرجال من هذا الشُجاع بعد انقاذه لطفلين من "جرفة الوادي" في احدى ولايات السلطنة، بارك الله فيه وجزاه الله خيراً. pic.twitter.com/M45uHg7KWl — الشيبة خلفان (@5alfan1) June 25, 2022

وحظي المقطع المؤثر بتفاعل كبير بين نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، الذي أشادوا بشهامة هذا الشاب وطالبوا بتكريمه.

وقال “الشيبة خلفان”: “نرجو من الأخوة الأعزاء في شرطة عُمان السلطانية تكريم هذا الشجاع كعادتكم دائما”.

نرجو من الأخوة الأعزاء في شرطة عُمان السلطانية @RoyalOmanPolice تكريم هذا الشجاع كعادتكم دائماً. — الشيبة خلفان (@5alfan1) June 25, 2022

وكتب “FAHAD MOHD”: “يستاهل البطل. كفو من رباك هذا اللي يستحق التكريم صح”.

يستاهل البطل. كفو من رباك

هذا اللي يستحق التكريم صح — FAHAD MOHD (@FAHADMO10628471) June 25, 2022

وتفاعل “طٌےـلٱل ٱلصِےـبّےـٱحًےـيّے”: “طل مكافح إنظروا لعزيمة الرجال وقوة الإرادة من أجل إنقاذ نفوس صغيرة على الرغم من قوة الوادي ولكن أرداها أن تكون للإنسانية”.

بطل مكافح إنظروا لعزيمة الرجال وقوة الإرادة من أجل إنقاذ نفوس صغيرة على الرغم من قوة الوادي ولكن أرداها أن تكون للإنسانية. — طٌےـلٱل ٱلصِےـبّےـٱحًےـيّےـ (@Al_Sabahi44) June 25, 2022

كما حث النشطاء على ضرورة توعية الأطفال من مخاطر الأودية وتفادي الوجود في هذه المناطق.

وقال حساب باسم “sulaimi23”: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . ينبغي تنبيه الاطفال لخطورة الاودية وعدم اللعب في اماكن جريانها”.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . ينبغي تنبيه الاطفال لخطورة الاودية وعدم اللعب في اماكن جريانها. — ♡ (@sulaimi23) June 25, 2022

وأمس الجمعة، شهدت مناطق مختلفة من سلطنة عمان، وبعض المناطق الجنوبية في السعودية، عواصف مطرية غزيرة، صاحبتها رياح شديدة وعواصف رعدية، تسببت بتشكل السيول وجريان الأودية والشلالات.

🔴 شاهد قوة العاصفة.. أمطار غزيرة ورياح هابطة بقرية سيماء بولاية ازكي قبل قليل pic.twitter.com/XcHHd12tsJ — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) June 24, 2022

وضربت العاصفة ولايات عدة في محافظات شمال الشرقية، والداخلية، والظاهرة، في سلطنة عمان، ومحافظات في منطقة عسير الواقعة في الجنوب الغربي من السعودية.

وأظهرت مقاطع الفيديو حجم الهطولات الغزيرة والرياح الشديدة في سلطنة عمان، لا سيما ولايات إبراء والمضيبي في محافظة شمال الشرقية، وولاية الحمراء وولاية نزوى وولاية أزكي في محافظة الداخلية، وولاية ينقل وولاية عبري في محافظة الظاهرة.