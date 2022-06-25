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شاهد كيف احتفل “السيسي” بذكرى تولي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الحكم

باسل النجار
كتب باسل النجار
ذكرى تولي أمير قطر الحكم watanserb.com
ذكرى تولي أمير قطر الحكم

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر احتفال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالذكرى السابعة لتولي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحكم بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2013.

وأظهرت إحدى الصور “تورتة” فاخرة مزينة بالكريمة والفواكه الموسمية والشيكولاتة، مع بطاقة كتب عليها “ذكرى تولي سمو الأمير مقاليد الحكم بدولة قطر”.

وأظهرت صورة أخرى، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهما يتناولان “التورتة” احتفالا بالمناسبة.

 

 

 

مراسم استقبال رسمية لأمير قطر

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل الشيخ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بقصر الاتحادية؛ حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية.

ووفقا لما بثته وسائل إعلام مصرية ، فقد استعرض الأمير “تميم” و”السيسي” حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

ثم صافح الأمير “تميم” و”السيسي” وفدي البلدين، وتم التقاط الصور التذكارية، قبل بدء جلسة المباحثات الثنائية.

وصول أمير قطر للقاهرة

وكان أمير قطر وصل إلى القاهرة، الجمعة، في زيارة رسمية ليومين، وتعد الأولى له منذ 7 أعوام، وتأتي بعدما اتفقت القاهرة والدوحة العام الماضي على إنهاء نزاع إقليمي طويل.

وكانت آخر زيارة للأمير “تميم” إلى مصر عام 2015 للمشاركة في القمة العربية، لكنه التقى بـ”السيسي” للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي.

وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” للقاهرة، والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليارات دولار.

تطبيع العلاقات بين مصر وقطر بشكل كامل

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصدر دبلوماسي إن زيارة أمير قطر إلى مصر ستدوم ليومين.

وأوضح المصدر أن الزيارة تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات بين قطر ومصر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية، وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة.

وكشف المصدر أنه سيتم، خلال الزيارة، إطلاق مجلس أعمال قطري مصري مشترك؛ حيث سيتكون من رجال أعمال يعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين

ذكرى تولي الشيخ تميم بن حمد الحكم

وتولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحكم في قطر بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2013 بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم وبات يُلقب باسم “الأمير الوالد”.

تاريخ أسرة آل ثاني

يعود نسب آل ثاني إلى المعاضيد وهم عشيرة من الوهبة إحدى بطون حنظلة بن مالك من بني تميم، وتشير المصادر التّاريخية إلى أن أجداد آل ثاني هاجروا من أشيقر بمنطقة الوشم في نجد واستقروا في بلدة يبرين إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة قطر، ومن هناك انتقلوا إلى “اسكك” في جنوب البلاد، ثم ارتحلوا شمالا إلى الرّويس وفويرط، ثم إلى الزبارة حيث ولد الشيخ ثاني بن محمد، إلى أن استقرت الأسرة في الدوحة وتولت الحكم وتأسيس إمارة قطر.

أمير قطر يصل القاهرة “والسيسي” يستقبله بالأحضان (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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