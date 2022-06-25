رقم قياسي جديد للسباحة فريدة عثمان بعد مشاركتها في بطولة العالم 2022

وطن – حطمت السباحة المصرية فريدة عثمان 27 عاماً، الرقم القياسي على مستوى القارة الأفريقية السمراء، بعد حصولها على المركز الرابع في نهائيات بطولة العالم للسباحة 2022، المقامة في عاصمة المجر (بودابست).

فريدة عثمان والرقم القياسي

ونجحت البطلة المصرية عثمان، في تحطيم الرقم القياسي الأفريقي في رياضة السباحة، بعد مشاركتها الأخيرة في بطولة العالم للسباحة لعام 2022، برمن قدر ب 25.38 ثانية.

🚨🚨#تااااااااااااااااااااااريخي

فريدة عثمان تكتب التاريخ لمصر وتحرز المركز الرابع لبطولة العالم للسباحة في سباق 50 فراشة بزمن 25.38 بفارق 6 اجزاء من الثانية الميدالية الفضية 🥈 في إنجاز تاريخي لمصر!

💪🏻💪🏻💪🏻🔥🔥🔥🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/3eHi2TF2Ij — Sports News Egypt (@SportsNewsEgyp2) June 24, 2022

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، بأن السباحة فريدة عثمان فشلت في حصد الميدالية البرونزية في البطولة العالمية للمرة الثالثة في تاريخ مسيرتها، بفارق 0.06 ثانية، كما والميدالية الفضية بفارق 0.07 ثانية.

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نهائي بطولة العالم للسباحة 2022

وتمكنت فريدة عثمان من الوصول إلى نهائي مسابقة ال50 متر فراشة، بعدما حققت ذلك بزمن قدر ب25.46 ثانية. للتأهل بذلك إلى نهائي البطولة العالمية لسباحة. رفقة 8 سباحات محترفات على مستوى العالم.

🚨🚨 فريدة عثمان تحرز المركز الرابع في نهائي سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة بالمجر بالرغم من كسرها الرقم الإفريقي المسجل بإسمها 25.38 ثانية 🥲🥲🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/riUh87r94j — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) June 24, 2022

وكانت السباحة عثمان، قد حصدت الميدالية البرونزية في آخر نسختين للبطولة العالمية، في عامي 2017 و2019.

الألعاب الأولمبية

كما وفشلت السباحة عثمان في سباق 100 متر، في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو) 2020، أي من الميداليات، بعد اكتفائها بالمركز ال33 على مستوى البطولة بزمن قدر ب 55.74 ثانية.

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من هي فريدة عثمان؟!

فريدة هشام عثمان، مصرية الجنسية، وهي من مواليد عام 1995. ولدت في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ طولها 1.73 مترا.

مسيرتها حافلة بالإنجازات والميداليات في عالم رياضة السباحة، حيث وصلت عدد ميداليتها الذهبية حتى الآن في مختلف البطولات العربية والدولية ب14 ميدالية. فيما وصلت ميداليتها الفضية 7 ميداليات، كما ووصلت البرونزية إلى 7 ميداليات.

السبّاحة فريدة عثمان تحتل المركز الرابع في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم المقامة في المجر وتحقق رقمًا مصريًا وأفريقيًا جديدًا pic.twitter.com/NgMmNoGjwV — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 24, 2022

كما وشاركت البطلة المصرية عثمان في مختلف البطولات الدولية والعربية في رياضة السباحة، كان من أبرزها دورة الألعاب العربية عام 2007 و2011، البطولة الأفريقية عام 2010و2011، ألعاب البحر المتوسط 2013، وبطولة العالم للسباحة 2017 و 2019 و 2022.

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