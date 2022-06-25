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رياضة

رقم قياسي جديد للسباحة فريدة عثمان بعد مشاركتها في بطولة العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رقم جديد قياسي للسباحة فريدة عثمان watanserb.com
السباحة فريدة عثمان تحطم الرقم القياسي على مستوى أفريقيا

وطن – حطمت السباحة المصرية فريدة عثمان 27 عاماً، الرقم القياسي على مستوى القارة الأفريقية السمراء، بعد حصولها على المركز الرابع في نهائيات بطولة العالم للسباحة 2022، المقامة في عاصمة المجر (بودابست).

فريدة عثمان والرقم القياسي

ونجحت البطلة المصرية عثمان، في تحطيم الرقم القياسي الأفريقي في رياضة السباحة، بعد مشاركتها الأخيرة في بطولة العالم للسباحة لعام 2022، برمن قدر ب 25.38 ثانية.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، بأن السباحة فريدة عثمان فشلت في حصد الميدالية البرونزية في البطولة العالمية للمرة الثالثة في تاريخ مسيرتها، بفارق 0.06 ثانية، كما والميدالية الفضية بفارق 0.07 ثانية.

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نهائي بطولة العالم للسباحة 2022

وتمكنت فريدة عثمان من الوصول إلى نهائي مسابقة ال50 متر فراشة، بعدما حققت ذلك بزمن قدر ب25.46 ثانية. للتأهل بذلك إلى نهائي البطولة العالمية لسباحة. رفقة 8 سباحات محترفات على مستوى العالم.

وكانت السباحة عثمان، قد حصدت الميدالية البرونزية في آخر نسختين للبطولة العالمية، في عامي 2017 و2019.

الألعاب الأولمبية

كما وفشلت السباحة عثمان في سباق 100 متر، في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو) 2020، أي من الميداليات، بعد اكتفائها بالمركز ال33 على مستوى البطولة بزمن قدر ب 55.74 ثانية.

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من هي فريدة عثمان؟!

فريدة هشام عثمان، مصرية الجنسية، وهي من مواليد عام 1995. ولدت في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ طولها 1.73 مترا.

مسيرتها حافلة بالإنجازات والميداليات في عالم رياضة السباحة، حيث وصلت عدد ميداليتها الذهبية حتى الآن في مختلف البطولات العربية والدولية ب14 ميدالية. فيما وصلت ميداليتها الفضية 7 ميداليات، كما ووصلت البرونزية إلى 7 ميداليات.

كما وشاركت البطلة المصرية عثمان في مختلف البطولات الدولية والعربية في رياضة السباحة، كان من أبرزها دورة الألعاب العربية عام 2007 و2011، البطولة الأفريقية عام 2010و2011، ألعاب البحر المتوسط 2013، وبطولة العالم للسباحة 2017 و 2019 و 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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