خبيرة تجميل عراقية تثير غضب المغردين بسبب دعهما للمثليين

وطن- أثارت خبيرة التجميل العراقية “هدى قطان” موجة من التعليقات الغاضبة بعد أن نشر الحساب الرسمي لشركتها “هدى بيوتي” على انستغرام منشوراً بدعم المثليين ويطالب بحقوقهم. وجاء في المنشور الذي رصدته “وطن”: “دعنا نتذكر الاحتفال ورفع مستوى الحب بجميع أشكاله في شهر يونيو وما بعده” واضعة بعض الطرق التي يمكن من خلالها التضامن مع مجتمع LGBTGIA وبعد ساعات من نشرها الصورة والتدوينة التي تروج لمثلية تلقت هدى قطان أكثر من 4000 تعليقاً يستهجن منشورها مما دفعها إلى غلق خاصية التعليقات على المنشور.

In case you forgot that you are from Muslim Arabic family, at least you know very well that you are living in a Muslim Arabic country which helped you launch your career and build your fortune, at least respect that! Stop provoking us!#hudabeauty #مقاطعة_منتجات_هدى_بيوتي pic.twitter.com/q5CwIT1alo — αιѕнα αℓнαммα∂ι (@AlHamadi30) June 23, 2022

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم حمل عنوان “مقاطعة منتجات هدى بيوتي” بمقاطعة منتجاتها التجميلية وسط مطالبات بإيقافها وترحيلها وسحب الترخيص من شركتها ومقاطعة منتجات الشركة في أسواق الإمارات العربية المتحدة حيث تقيم منذ سنوات. وعلقت “حنان العوهلي”: “مافائدة الحياة إذا لم يكن لديك إيمان تدافع عنه”. واستدركت أن “الناس كانت تموت دفاعاً عن المعتقد ونحن نعجز عن قول كلمة ضد الحرب على الدين والقيم والأخلاق والفطرة”.

#مقاطعه_منتجات_هدي_بيوتي وش فايدة الحياة اذا ماعندك ايمان تدافع عنه؟ الناس كانت تموت دفاعاً عن المعتقد واحنا كلمه مانقدر نقولها ضد الحرب على الدين و القيم والاخلاق والفطره! شيء مقرف ومقزز — حنان العوهلي (@hananalohali) June 25, 2022

وبدورها طالبت “شيخة الودعاني” بتعليم أولادنا أن الشاذ لا يُلاطف وأن للدين حدود لا تُمس وأن الحُرية تؤخذ بما يتناسب مع الدين وأن مُسمى “ما يضر أحد ” يضر عقيدة ودين”. واستدركت: “علموهم ونبهوهم فما نراه يُنبهنا على أننا مُقبلين على جيل مائع وضارب بالدين والمُجتمع عرض الحائط”.

علموا أولادكم أن الشاذ لا يُلاطف وأن للدين حدود لا تُمس وأن الحُريه تؤخذ بما يتناسب مع الدين #مقاطعة_منتجات_هدى_بيوتي pic.twitter.com/pzF2XPdtrN — شيخه خ. الودعاني (@shikahalw) June 24, 2022

وعقبت “عاتكة” واصفة شركة هدى بيوتي ومالكتها بـ”العينات الوسخة” التي استفادت من الأمان والقوة الشرائية عندنا–تقصد الإمارات- وبنفس الوقت تدعم القرارات الغربية. وطالبت بمقاطعة الشركة حتى تسير على قوانين ديننا ودولنا أو أن تذهب إلى الغرب لتدعمه كما تشاء”.

#مقاطعة_منتجات_هدى_بيوتي العينات الوسخة هذي اللي تستفيد من الأمان والقوة الشرائية عندنا وبنفس الوقت تدعم القرارات الغربية عشان ما تخسر أحد ولا تخسر فلوس لازم تتأدب وتختار احد هذي الأمرين، يا تعيش عندنا وتمشي على قوانين ديننا ودولنا والا تنقلع للغرب وتدعمه على كيفها — عاتكة (@Al_saaadah) June 23, 2022

وقالت “سميرة التويجري” إنها لا تشتري من “خرابيط المشاهير” لأن لديها قناعة أن تدفع مبلغاً وتأخذ “براند” موثوق. وطالبت الجميع بمقاطعة “هدى بيوتي” لأن دار زايد –حسب قولها- لم تكن يوماً مكاناً للمثليين ولا حقوق لهم فيها”. وفي السياق ذاته غرد “سعد الكتبي” بالقول: “من يقيم في وطننا عليه أن يحترم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا ولا يخالف ذلك من أجل درهم أو دينار”. ورأى “يوسف بو خليفة” أن سكوت الجهات المسؤولة عن انتشار ألوان الشواذ مرفوض وعليهم –كما قال- أن يبذلوا المزيد من الجهد كي يمنعوا من انتشارها في أسواقنا ومراقبة القنوات والأفلام التي قد تحرض وتدعم الشذوذ. وفي إشارة إلى برود التعامل الرسمي حيال ظاهرة المثليين دعا “بو خليفة” أن يخرج أي مسؤول إماراتي ويصرح برفض أشكال الشذوذ.

سكوت الجهات المسؤوله عن انتشار الوان الشواذ مرفوض وعليهم ببذل المزيد من الجهد كي يمنعوا من انتشارها في اسواقنا ومراقبة القنوات والافلام اللي قد تحرض وتدعم الشذوذ ونتمنى أن يخرج مسؤول اماراتي ويصرح برفض اشكال الشذوذ.

(اسمعوا كلام الشيخ للاخر)#مقاطعة_منتجات_هدى_بيوتي pic.twitter.com/h4SccrT7tc — 🇦🇪﮼يوسف،بوخليفه (@AbuDhabi81) June 25, 2022

حبر على ورق وتقر المادة 177 من قانون العقوبات لإمارة دبي عقوبة تصل إلى 10 سنوات للمتهمين بممارسة أفعال جنسية مثلية. والتصور الأكثر شيوعًا من قبل وسائل الإعلام المحلية تجاه الأفراد من مجتمع المثليين متعلق بالأجانب أو باعتبارها مرضا، أو بالجرائم الجنسية كالاغتصاب. ولكن هذه المادة لا زالت حبراً على ورق في ظل انتشار التشجيع على المثليين والتساهل معهم في الإمارات العربية المتحدة. من هي هدى قطان و”هدى قطان” 34 عاماً ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية من أب وأم عراقيين وفي سنة 2006، انتقلت هدى قطان إلى دبي، منذ أن أصبح والدها مدرسًا في الجامعة الأمريكية في الشارقة. بعد بضع سنوات، انتقلت إلى لوس أنجلوس، حيث درست فن المكياج، ثم عادت إلى دبي حيث أصبحت تعمل لدى شركة مستحضرات التجميل ريفلون كخبيرة تجميل، وأنشأت علامتها التجارية “Huda Beauty” عام 2013 التي تضم الآن أكثر من 130 منتجاً. وتقدر ثروتها بـ 400 مليون دولار كما تم تصنيفها من قبل مجلة تايم الأمريكية عام 2017 من ضمن أكثر 25 شخصية مؤثرة في الإنترنت.