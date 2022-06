خبيرة تجميل عراقية تثير غضب المغردين بسبب دعهما للمثليين

وطن- أثارت خبيرة التجميل العراقية “هدى قطان” موجة من التعليقات الغاضبة بعد أن نشر الحساب الرسمي لشركتها “هدى بيوتي” على انستغرام منشوراً بدعم المثليين ويطالب بحقوقهم. وجاء في المنشور الذي رصدته “وطن”: “دعنا نتذكر الاحتفال ورفع مستوى الحب بجميع أشكاله في شهر يونيو وما بعده” واضعة بعض الطرق التي يمكن من خلالها التضامن مع مجتمع LGBTGIA وبعد ساعات من نشرها الصورة والتدوينة التي تروج لمثلية تلقت هدى قطان أكثر من 4000 تعليقاً يستهجن منشورها مما دفعها إلى غلق خاصية التعليقات على المنشور.

In case you forgot that you are from Muslim Arabic family, at least you know very well that you are living in a Muslim Arabic country which helped you launch your career and build your fortune, at least respect that! Stop provoking us!#hudabeauty #مقاطعة_منتجات_هدى_بيوتي pic.twitter.com/q5CwIT1alo

— αιѕнα αℓнαммα∂ι (@AlHamadi30) June 23, 2022