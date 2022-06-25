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البلاط السلطاني يكشف عن موعد زيارة “السيسي” لسلطنة عمان

باسل النجار
كتب باسل النجار
زيارة السيسي سلطنة عمان watanserb.com
زيارة السيسي سلطنة عمان

وطن- أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيزور سلطنة عمان بعد غد الاثنين .

وقالت الوكالة بأن الزيارة ستستغرق يومين، و”سيتم خلالها بحثُ عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين”، بالإضافة إلى الموضوعات التي تهم الجانبين في ضوء المُستجدات الإقليمية والدولية.

آخر زيارة للسيسي لسلطنة عمان

وكانت آخر زيارة قام بها “السيسي” لسلطنة عمان، في فبراير/شباط 2018 في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وكانت مصادر قد تحدثت قبل أيام عن عزم “السيسي” زيارة سلطنة عمان نهاية يونيو الجاري، وعقد قمة مع السلطان هيثم بن طارق هي الأولى من نوعها منذ تولي الأخير مقاليد الحكم في بلاده.

ونقلت صحيفة “أثير” العمانية، عن مصادر قالت إنها مطلعة في القاهرة، لم تسمها، أن “الزيارة سوف تشهد مباحثات بين السيسي وبن طارق، حول تعزيز العلاقات الثنائية بين السلطنة ومصر على جميع الأصعدة”.

مناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية

وبحسب المصادر، سيناقش الجانبان تطورات القضايا الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بالمنطقة، وسبل تعزيز الجهود، للتوصل إلى تسويات سياسية، بما يحفظ وحدة أراضي الدول التي تمر بأزمات وسلامتها الإقليمية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تمثل فيه العلاقات المصرية العمانية محور ارتكاز مهماً على الساحة السياسية العربية.

وقالت الصحيفة إن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، تعكس قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك تجاه مختلف القضايا.

ويشار إلى أن سلطنة عمان كانت ضمن 3 دول لم تقطع علاقتها بمصر بعد اتفاقية كامب ديفيد 1977- 1978، واتفاقية السلام التي عقدها السادات مع الاحتلال.

السيسي لم يعزي شخصيا بوفاة السلطان قابوس

يشار إلى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما يشارك شخصيا في التعزية بوفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير/كانون الثاني 2020.

وأوفد “السيسي” حينها رئس وزرائه الدكتور مصطفى مدبولي إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في السلطان الراحل.

وتأتي زيارة السيسي إلى سلطنة عمان قبيل قمة لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة يجريها إلى المملكة العربية السعودية منتصف الشهر المقبل.

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة السيسي المرتقبة لسلطنة عمان

المصدرأثير العمانية، توتير ، وكالة الأنباء العمانية رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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