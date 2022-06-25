البلاط السلطاني يكشف عن موعد زيارة “السيسي” لسلطنة عمان

وطن- أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيزور سلطنة عمان بعد غد الاثنين .

وقالت الوكالة بأن الزيارة ستستغرق يومين، و”سيتم خلالها بحثُ عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين”، بالإضافة إلى الموضوعات التي تهم الجانبين في ضوء المُستجدات الإقليمية والدولية.

#عاجل فخامةُ الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي رئيس جمهورية #مصر العربية يقوم بزيارة رسمية إلى سلطنة #عُمان بعد غدٍ الاثنين تستغرق يومين، سيتم خلالها بحثُ عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، خدمةً لمصالح البلدين الشقيقين.#العُمانية pic.twitter.com/sSBvtCabhO — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 25, 2022

آخر زيارة للسيسي لسلطنة عمان

وكانت آخر زيارة قام بها “السيسي” لسلطنة عمان، في فبراير/شباط 2018 في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وكانت مصادر قد تحدثت قبل أيام عن عزم “السيسي” زيارة سلطنة عمان نهاية يونيو الجاري، وعقد قمة مع السلطان هيثم بن طارق هي الأولى من نوعها منذ تولي الأخير مقاليد الحكم في بلاده.

ونقلت صحيفة “أثير” العمانية، عن مصادر قالت إنها مطلعة في القاهرة، لم تسمها، أن “الزيارة سوف تشهد مباحثات بين السيسي وبن طارق، حول تعزيز العلاقات الثنائية بين السلطنة ومصر على جميع الأصعدة”.

مناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية

وبحسب المصادر، سيناقش الجانبان تطورات القضايا الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بالمنطقة، وسبل تعزيز الجهود، للتوصل إلى تسويات سياسية، بما يحفظ وحدة أراضي الدول التي تمر بأزمات وسلامتها الإقليمية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تمثل فيه العلاقات المصرية العمانية محور ارتكاز مهماً على الساحة السياسية العربية.

وقالت الصحيفة إن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، تعكس قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك تجاه مختلف القضايا.

ويشار إلى أن سلطنة عمان كانت ضمن 3 دول لم تقطع علاقتها بمصر بعد اتفاقية كامب ديفيد 1977- 1978، واتفاقية السلام التي عقدها السادات مع الاحتلال.

السيسي لم يعزي شخصيا بوفاة السلطان قابوس

يشار إلى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما يشارك شخصيا في التعزية بوفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير/كانون الثاني 2020.

وأوفد “السيسي” حينها رئس وزرائه الدكتور مصطفى مدبولي إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في السلطان الراحل.

وتأتي زيارة السيسي إلى سلطنة عمان قبيل قمة لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة يجريها إلى المملكة العربية السعودية منتصف الشهر المقبل.