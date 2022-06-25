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الإعلامي محمود سعد يوجه رسالة لـ آمال ماهر: “ما تخافيش من حد وكلنا في ظهرك”

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمود سعد و آمال ماهر watanserb.com
محمود سعد و آمال ماهر

وطن- مع تصاعد حالة الغضب التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر، وورود مزاعم باختطافها وسط أنباء عن تورط المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ في الأمر، طالب الإعلامي المصري محمود سعد المطربة بالظهور وكشف حقيقة ما جرى معها.

وفي مقطع فيديو له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “وطن”، استعرض محمود سعد أول ظهور لآمال ماهر واكتشاف صديقه الراحل عمار الشريعي لها، وكيف قدمها في حفل أمام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مؤكدا أن فقرتها كان من المقرر آلا تتجاوز 5 دقائق لكنها أطالت عن ذلك لإعجاب كل الموجودين بصوتها وهي في سن صغيرة.

كلنا قصرنا في حقك

كما تطرق الإعلامي محمود سعد في الفيديو للشائعات المثارة حولها حاليا وحقيقة اختفائها، موجها رسالة لها قائلا: “أنا معرفش آمال فين بس عاوز أقولها إنه كلنا قصرنا في حقك وإنتي في عنينا الاتنين متخافيش من حاجة، الشعب العربي كله بيحبك والمصريين بيحبوكي أوعي حد يخوفك وأوعي تخافي من حد، لازم تغني ولازم كلنا نساعدك إنك تغني، فلو عندك مشكلة اخرجي وقولي ولازم تتجاوزيها، لأن انت عندك موهبة ميصحش إنها تضيع بسبب خناقة أو مشكلة”.

وتابع قائلا: بيوتنا كلها مفتوحة لكي، معندناش مصري فنان كبير يخاف من أي حد، الفنان الموهوب اللي عندنا في عيون كل الناس وبالتالي عنده حماية كبيرة جدا”.

ما تخافيش

وأضاف: “ماتواصلتش مع آمال ماهر بقالي كتير، ومعرفش حاجة عن حياتها الشخصية، وإيه هي المشكلة القائمة دلوقتي، لكن حسيت ان من واجبي كمواطن مصري وربنا وهب بنت من بناتنا صوت جميل جدا مش عارفة تغني، ايه اللي مانعها وايه الحكاية، حبيت أقول لها ماتخافيش، معندناش فنان بيخاف احنا هوليوود الشرق والفنانين كلهم بييجوا عندنا وبنرحب بيهم، لأن دي بلادهم، كلهم فنانينا وبنحبهم جدا”.

واختتم قائلا: “عايز أقول لك ماتخافيش، مالناش دعوة بالمشكلة، لينا دعوة أن نقول لها احنا بنحبك وقومي وغني ومتعي الناس، وإذا كان حد مخوفك قولي لنا”.

بيان نقابة المهن الموسيقية حول م أثير عن آمال ماهر

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت بيانا صحفيا للتعليق على الشائعات المنتشرة حول سلامة آمال ماهر.

وجاء في البيان: “تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانه آمال ماهر ومحبيها عدم الإنخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرا علي كافة وسائل التواصل الإجتماعي”.

وتابع البيان: وتواصلت نقابة المهن الموسيقية مع أسرتها وأكدت عدم صحة هذه الشائعات تماما وأوضحوا أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها، وأكدت النقابة أنها لم تكن نقابة المهن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه وأنها دائما سند لكل أعضائها.

وحمل البيان توقيع نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر.

اختفاء آمال ماهر منذ حزيران/يونيو 2021

يذكر أن الكثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت تعرض آمال ماهر للاختطاف والخطر، وبعد ساعات من انتشار هذه التغريدات، نشرت آمال ماهر صورة لها على البحر، ليكون أول ظهور لها منذ إعلان اعتزالها الغناء وابتعادها عن الوسط الفني في 2 يونيو/حزيران 2021.

وتعجب البعض من أن المنشور الأخير “ممول” للوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور بالرغم من أن التفاعل مع منشورات الفنانة كبيرا ولا تحتاج لمثل هذه الخطوة.

ولم يقتنع الجمهور أيضاً برسالة الطمأنينة التي بثتها المطربة مروة نصر – التي يقال إنها قريبة من آمال ماهر – حين نشرت صورة الفنانة مرفقةً معها أنها “زي الفل وفي وسط أهلها وبخير، وإن شاء الله راجعة قريب أوي. كل اللي بيتقال إشاعات”.

أسامة جاويش يتلقى تهديدات لحديثه عن آمال ماهر وعلاقة تركي آل الشيخ باختفائها

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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