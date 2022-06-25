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ابنة جوني ديب في أحضان “حبيب جديد” بملابس مثيرة! (شاهد)

في أحدث ظهور لها بعد فوز والدها في قضية التشهير

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
ليلي روز ابنة جوني ديب

وطن – نشر تروي سيفان،‏ الممثل والمغني الأسترالي، صوراً رومانسية جمعته بـ”ليلي روز ديب”، ابنة النجم العالمي جوني ديب، ما أثار تكهناتٍ عن علاقة رومانسية تجمعهما.

وبدت ابنة جوني ديب البالغة من العمر 23 عامًا ، بملابس تكشف مفاتنها، إلى جانب تروي سيفان، حيث انتقلت إلى قصصها على Instagram وأعادت مشاركة صورة مع صديقها الأسترالي مع رمز تعبيري على شكل قلب أرجواني.

ابنة جوني ديب1
ابنة جوني ديب وتروي سيفان

وهذا احدث ظهور لابنة جوني ديب بعد أن فاز والدها بمحاكمة التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث لا تزال القضية بينهما حديث وسائل الإعلام.

وعلى حسابه في انستغرام، علّق تروي ستيفان على صوره مع ليلي روز بالقول إنه يحبها. فيما علّقت “ليلي” على منشور “ستيفان”، بالقول: “ملك قلبي”.

 

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 وبحسب موقع “thenews.com” فإنّ ليلي روز تروي ستيفان البالغ من العمر 27 عامًا يصوران عرضًا جديدًا The Idol معًا.

ترك المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي المعجبين يتكهنون بما إذا كانت قد وجدت حبًا جديدًا.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن ليلي تواعد حاليًا مغني الراب الفرنسي ياسين شتاين.

لقد أعلن الثنائي، عن علاقتهم الرومانسية في نوفمبر من العام الماضي.

 

المصدرthenews.com.pk - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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