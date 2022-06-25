ابنة جوني ديب في أحضان “حبيب جديد” بملابس مثيرة! (شاهد)

وطن – نشر تروي سيفان،‏ الممثل والمغني الأسترالي، صوراً رومانسية جمعته بـ”ليلي روز ديب”، ابنة النجم العالمي جوني ديب، ما أثار تكهناتٍ عن علاقة رومانسية تجمعهما.

وبدت ابنة جوني ديب البالغة من العمر 23 عامًا ، بملابس تكشف مفاتنها، إلى جانب تروي سيفان، حيث انتقلت إلى قصصها على Instagram وأعادت مشاركة صورة مع صديقها الأسترالي مع رمز تعبيري على شكل قلب أرجواني.

وهذا احدث ظهور لابنة جوني ديب بعد أن فاز والدها بمحاكمة التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث لا تزال القضية بينهما حديث وسائل الإعلام.

وعلى حسابه في انستغرام، علّق تروي ستيفان على صوره مع ليلي روز بالقول إنه يحبها. فيما علّقت “ليلي” على منشور “ستيفان”، بالقول: “ملك قلبي”.

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وبحسب موقع “thenews.com” فإنّ ليلي روز تروي ستيفان البالغ من العمر 27 عامًا يصوران عرضًا جديدًا The Idol معًا.

ترك المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي المعجبين يتكهنون بما إذا كانت قد وجدت حبًا جديدًا.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن ليلي تواعد حاليًا مغني الراب الفرنسي ياسين شتاين.

لقد أعلن الثنائي، عن علاقتهم الرومانسية في نوفمبر من العام الماضي.