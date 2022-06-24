شيرين أبو عاقلة.. تحرك أمريكي جديد في قضية استشهاد صحفية الجزيرة

وطن – وجه 24 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طلبا للرئيس جو بايدن بتدخل أمريكي من قبل الولايات المتحدة في التحقيق بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقال النواب الذين ينتمون جميعا للحزب الديمقراطي، في رسالتهم، إنه منذ استشهاد أبو عاقلة قبل شهر لم يكن هناك تقدم كبير بشأن فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف.

٢٤ عضو في مجلس الشيوخ الامريكي يوجهون رسالة الى بايدن يطالبونه فيها ان تنخرط واشنطن بشكل مباشر في التحقيقات في مقتل الصحفية شيرين ابو عاقلة#عاجل #واشنطن #شيرين_ابو_عاقلة #فلسطين pic.twitter.com/ibbCJT1z8O — Reema Abuhamdieh (@ReemaAHamdieh) June 23, 2022

وأضافت الرسالة: “من الواضح أن أيا من الطرفين لا يثق بالآخر لإجراء تحقيق موثوق به ومستقل، لذلك في هذه المرحلة، نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في التحقيق”.

وذكر أعضاء الشيوخ أن 57 من أعضاء مجلس النواب طالبوا قبل شهر، وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ببدء تحقيق مستقل تحت رعاية الولايات المتحدة لكشف الحقيقة بشأن استشهاد الصحفية.

الكرة الفلسطينية والصراع على الهوية.. ملف فتحته في تقرير خاص الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة قبيل اغتيالها#الأخبار pic.twitter.com/3YA6cJ8bEl — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 23, 2022

وأضاف النواب: “نحن ننضم إلى هذا الطلب، الذي أصبح أكثر إلحاحا بسبب المعلومات الجديدة التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة”.

وخاطبت الرسالة، بادين: “نعلم أنك توافق على أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على أداء وظائفهم دون خوف من التعرض للاعتداء، ومن أجل حماية حرية الصحافة، يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف تحت رعاية الولايات المتحدة للوصول إلى الحقيقة وتوفير المساءلة عن مقتل هذه المواطنة والصحفية الأمريكية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إجراء تحقيق خاص بها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “هذا ليس مطروحا في الوقت الحالي.. الإسرائيليون والفلسطينيون يجرون تحقيقاتهم الخاصة، ونحن نريد أن نرى هذه التحقيقات يتم إجراؤها بطريقة شاملة ومحايدة وشفافة وتتوج بالمساءلة”.

إلهان عمر تهاجم وزارة الخارجية الأمريكية وتتساءل: كيف ستحصل #شيرين_أبو_عاقلة على العدالة؟ pic.twitter.com/aOnaqddgIB — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 21, 2022

واغتيلت شيرين أبو عاقلة في، 11 مايو 2022، داخل مخيم جنين برصاصة غادرة من بندقية قناص إسرائيلي، ورفعت قناة “الجزيرة” ملف اغتيالها للجنائية الدولية وتهدت بمقاضاة الاحتلال.

تغطية صحفية: "لحظة إطلاق قناصة الاحتلال النار خلال محاولة إسعاف الصحفية #شيرين_أبو_عاقلة في جنين". pic.twitter.com/ygFYaWqkKV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2022

ومؤخرا، عرضت قناة “الجزيرة” صورة حصلت عليها للرصاصة التي اغتيلت بها مراسلتها الراحلة شيرين أبو عاقلة.

رأسها مطلي باللون الأخضر وخارقة للدروع.. #الجزيرة تعرض لأول مرة صورة الرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة | تقرير: محمود الكن #الأخبار pic.twitter.com/0jyBnkPPa9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 16, 2022

واستخرجت الرصاصة من رأس شيرين بعد اصطدامها بالخوذة التي كانت ترتديها ومخصصة للصحفيين، وتظهر الرصاصة ورأسها مطليا باللون الأخضر.

وأشار خبراء عسكريون إلى أن هذا الطلاء، يستخدم للرمز إلى الذخائر الخارقة للدروع، إذ تحتوي هذه الرصاصات على جزء فولاذي يسمح لها بتحقيق الاختراق.

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