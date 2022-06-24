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شيرين أبو عاقلة.. تحرك أمريكي جديد في قضية استشهاد صحفية الجزيرة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة watanserb.com
الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة

وطن – وجه 24 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، طلبا للرئيس جو بايدن بتدخل أمريكي من قبل الولايات المتحدة في التحقيق بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقال النواب الذين ينتمون جميعا للحزب الديمقراطي، في رسالتهم، إنه منذ استشهاد أبو عاقلة قبل شهر لم يكن هناك تقدم كبير بشأن فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف.

وأضافت الرسالة: “من الواضح أن أيا من الطرفين لا يثق بالآخر لإجراء تحقيق موثوق به ومستقل، لذلك في هذه المرحلة، نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في التحقيق”.

وذكر أعضاء الشيوخ أن 57 من أعضاء مجلس النواب طالبوا قبل شهر، وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ببدء تحقيق مستقل تحت رعاية الولايات المتحدة لكشف الحقيقة بشأن استشهاد الصحفية.

وأضاف النواب: “نحن ننضم إلى هذا الطلب، الذي أصبح أكثر إلحاحا بسبب المعلومات الجديدة التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة”.

وخاطبت الرسالة، بادين: “نعلم أنك توافق على أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على أداء وظائفهم دون خوف من التعرض للاعتداء، ومن أجل حماية حرية الصحافة، يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف تحت رعاية الولايات المتحدة للوصول إلى الحقيقة وتوفير المساءلة عن مقتل هذه المواطنة والصحفية الأمريكية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إجراء تحقيق خاص بها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “هذا ليس مطروحا في الوقت الحالي.. الإسرائيليون والفلسطينيون يجرون تحقيقاتهم الخاصة، ونحن نريد أن نرى هذه التحقيقات يتم إجراؤها بطريقة شاملة ومحايدة وشفافة وتتوج بالمساءلة”.

واغتيلت شيرين أبو عاقلة في، 11 مايو 2022، داخل مخيم جنين برصاصة غادرة من بندقية قناص إسرائيلي، ورفعت قناة “الجزيرة” ملف اغتيالها للجنائية الدولية وتهدت بمقاضاة الاحتلال.

ومؤخرا، عرضت قناة “الجزيرة” صورة حصلت عليها للرصاصة التي اغتيلت بها مراسلتها الراحلة شيرين أبو عاقلة.

واستخرجت الرصاصة من رأس شيرين بعد اصطدامها بالخوذة التي كانت ترتديها ومخصصة للصحفيين، وتظهر الرصاصة ورأسها مطليا باللون الأخضر.

وأشار خبراء عسكريون إلى أن هذا الطلاء، يستخدم للرمز إلى الذخائر الخارقة للدروع، إذ تحتوي هذه الرصاصات على جزء فولاذي يسمح لها بتحقيق الاختراق.

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المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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