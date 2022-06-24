“خليه يبعبع”.. حملة مغربية على “تويتر” لمقاطعة أضاحي عيد الأضحى بسبب ارتفاع أسعارها

وطن- احتجاجاً على ارتفاع أسعار أضاحي العيد في المغرب التي وصلت إلى نحو 600 دولار أطلق مغاربة حملة إلكترونية لمقاطتها، ودشنوا وسماً على “تويتر” باسم “خليه يبعبع” -في إشارة إلى صوت الخروف- لدفع السلطات إلى تخفيض الأسعار التي وصفوها بالمرتفعة جداً مقارنة مع العام الماضي.

تحت وسم #خليه_يبعبع أطلق مواطنون في #المغرب حملة إلكترونية لمقاطعة شراء أضاحي عيد #الأضحى بسبب ما وصفوه بارتفاع كبير في الأسعار التي وصلت إلى نحو 600 دولار، حسب مواطنين pic.twitter.com/wg73qJVtoC — TRT عربي (@TRTArabi) June 24, 2022

ويقول مغردون إن أسعار الأكباش التي تزن حوالي 50 كيلو غراماً وصل سعرها في بعض الأسواق هذه السنة إلى3 آلاف درهم-حوالي 300 دولار-.

أما الأضاحي متوسطة الجودة فيتراوح ثمنها بين 5 آلاف درهم -500 دولار-، و6 آلاف درهم -600 دولار- فيما بلغ سعر الكبش من النوع الجيد (الصردي والبركي) نحو 7 آلاف (700 دولار).

ترقيم 6.6 ملايين رأس غنم

ورفض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي الترويج لأسعار أضاحي بقيمة ستة آلاف درهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإغفال وجود أخرى تتراوح أسعارها بين 800 و1500 درهم”.

وكشف صديقي في ندوة “التصريح الحكومي” أنه تم توفير 8 ملايين أضحية، في حين الطلب هو 5.6 ملايين أضحية، مشيرا إلى أنه “تم ترقيم 6.6 ملايين رأس من أجل معرفة مسار الأضاحي والعودة إلى الأصل في حالة وقوع أي مشكلة”.

منصة إلكترونية لبيع الأضاحي

وفي مؤشر إلى لامبالاة الحكومة المغربية بهذه الحملة وغيرها نقل موقع “المغرب الآن” عن وزير الفلاحة محمد صديقي قوله أن بيع الأضاحي والماعز إلكترونيا في المغرب دون الحاجة إلى التنقل لصد حملة “خليه يبعبع”.

وأطلق صديقي الأربعاء في الرباط، منصة التجارة الإلكترونيةMy ANOC Marketplace” وتتيح للمستهلكين شراء الأغنام أو الماعز دون الحاجة إلى التنقل.

كلام لا يعكس الواقع

هذه اللامبالاة واجهها مغاربة بسيل من التعليقات والردود الغاضبة واعتبروا أن ما صرح به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لا يعكس الواقع الذي يعيشه المواطن، ولا يعكس أثمان بيع الماشية في الأسواق، والتي عرفت شبه تضاعُف في أغلب جهات ومناطق المملكة، خاصة بعض المناطق القروية التي عانت شحاً في موارد المياه.

حيث علق صاحب حساب “عمك خليفة” مخاطباً المسؤلين المغاربة: “وكأنكم تقولون للجائع الفقير المعدم إن في المطعم أكل.

وأضاف: “حتى لو تم ترقيم 200 مليون رأس من أين سيأتي المعدم بثمن الأضحية الفلكي 60 درهم للكيلو حي وعند الجزار 60 و 65 مذبوح، أي أن ثمن كيلو الأضحية يصل إلى 100 درهم “.

و كأنكم تقولو للجائع الفقير المعدم ان في المطعم أكل.

حتى و لو تم ترقبم 200 مليون رأس ، من اين سيأتي المعدم بثمن الاضحية الفلكي، 60 درهم للكيلو حي،

و عند الجزار 60 و 65 مذبوح، اي ان الاضحية يصل ثمن لحمها 100 درهم .#خليه_يبعبع — 🌋عمك خليفة🏔 (@3amakkhlifa) June 23, 2022

وعقب “عبد الفتاح” بنبرة ساخرة: “حكومة قولو العام زين قالت إن العرض يفوق الطلب”..

وأضاف: “حسب هذا القانون الاقتصادي، تكون الأسعار منخفضة أو في متناول الجميع. والحال هنا، العكس هو الذي يحصل”.

حكومة قولو العام زين قالت إن العرض يفوق الطلب.

حسب هذا القانون الاقتصاديي، تكون الأسعار منخفضة أو في متناول الجميع. والحال هنا، العكس هو الذي يحصل. #خليه_يبعبع #المغرب — abdelfattah (@fattah_belaid) June 24, 2022

بينما طالب “عبدو” بمقاطعة ماركات الهواتف الغالية أيضاً والاستهلاك المفرط للانترنت والهاتف لأنه مكلف.

واستدرك: “كلما اقترب عيد الأضحى نسمع نفس اللغة سنويا غلاء الأضحية وهذه موضة سنوية، ينفق المغربي على الكماليات بشغف دون أن يشكو من ثمنها المرتفع مفارقة عجيبة”

الصغير يعاني في صمت.

وعلق آخر ساخرا بلهجة مغربية: ”ثمن الحولي 3000 درهم، ثمن النعجة 1000 درهم، ملي تتسول علاش الحولي غالي يجاوبك العلف غالي، زعما النعجة دايرة الريجيم واقيلا؟”.

وتساءل “وفيق أحمد” منتقداً حملة “خليه يبعبع”: “لماذا تفاعلكم سريع فقط عندما يتعلق الأمر بشعيرة دينية -يقوم بها المغربي تقربا إلى الله- أو برزق فلاح لا ينتظر إلا هذه المناسبة ليعيد الحياة لبادية قتلها من أعدموا الصبار وقدموا الدعم للفلاح الكبير وتركوا الصغير يعاني في صمت”.

ويذكر أن العشرات من المواطنين في مدينة البيضاء بالمغرب هجموا على تجار المواشي في آب أغسطس 2020 بسبب غلاء الأسعار وقاموا بسرقة أعداد كبيرة منها كما أظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حينها.