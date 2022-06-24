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“خليه يبعبع”.. حملة مغربية على “تويتر” لمقاطعة أضاحي عيد الأضحى بسبب ارتفاع أسعارها

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
مقاطعة أضاحي عيد الأضحى watanserb.com
مقاطعة أضاحي عيد الأضحى

وطن- احتجاجاً على ارتفاع أسعار أضاحي العيد في المغرب التي وصلت إلى نحو 600 دولار أطلق مغاربة حملة إلكترونية لمقاطتها، ودشنوا وسماً على “تويتر” باسم “خليه يبعبع” -في إشارة إلى صوت الخروف- لدفع السلطات إلى تخفيض الأسعار التي وصفوها بالمرتفعة جداً مقارنة مع العام الماضي.

ويقول مغردون إن أسعار الأكباش التي تزن حوالي 50 كيلو غراماً وصل سعرها في بعض الأسواق هذه السنة إلى3 آلاف درهم-حوالي 300 دولار-.

أما الأضاحي متوسطة الجودة فيتراوح ثمنها بين 5 آلاف درهم -500 دولار-، و6 آلاف درهم -600 دولار- فيما بلغ سعر الكبش من النوع الجيد (الصردي والبركي) نحو 7 آلاف (700 دولار).

ترقيم 6.6 ملايين رأس غنم

ورفض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي الترويج لأسعار أضاحي بقيمة ستة آلاف درهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإغفال وجود أخرى تتراوح أسعارها بين 800 و1500 درهم”.

وكشف صديقي في ندوة “التصريح الحكومي” أنه تم توفير 8 ملايين أضحية، في حين الطلب هو 5.6 ملايين أضحية، مشيرا إلى أنه “تم ترقيم 6.6 ملايين رأس من أجل معرفة مسار الأضاحي والعودة إلى الأصل في حالة وقوع أي مشكلة”.

منصة إلكترونية لبيع الأضاحي

وفي مؤشر إلى لامبالاة الحكومة المغربية بهذه الحملة وغيرها نقل موقع “المغرب الآن” عن وزير الفلاحة محمد صديقي قوله أن بيع الأضاحي والماعز إلكترونيا في المغرب دون الحاجة إلى التنقل لصد حملة “خليه يبعبع”.
وأطلق صديقي الأربعاء في الرباط، منصة التجارة الإلكترونيةMy ANOC Marketplace” وتتيح للمستهلكين شراء الأغنام أو الماعز دون الحاجة إلى التنقل.

كلام لا يعكس الواقع

هذه اللامبالاة واجهها مغاربة بسيل من التعليقات والردود الغاضبة واعتبروا أن ما صرح به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لا يعكس الواقع الذي يعيشه المواطن، ولا يعكس أثمان بيع الماشية في الأسواق، والتي عرفت شبه تضاعُف في أغلب جهات ومناطق المملكة، خاصة بعض المناطق القروية التي عانت شحاً في موارد المياه.

حيث علق صاحب حساب “عمك خليفة” مخاطباً المسؤلين المغاربة: “وكأنكم تقولون للجائع الفقير المعدم إن في المطعم أكل.

وأضاف: “حتى لو تم ترقيم 200 مليون رأس من أين سيأتي المعدم بثمن الأضحية الفلكي 60 درهم للكيلو حي وعند الجزار 60 و 65 مذبوح، أي أن ثمن كيلو الأضحية يصل إلى 100 درهم “.

وعقب “عبد الفتاح” بنبرة ساخرة: “حكومة قولو العام زين قالت إن العرض يفوق الطلب”..
وأضاف: “حسب هذا القانون الاقتصادي، تكون الأسعار منخفضة أو في متناول الجميع. والحال هنا، العكس هو الذي يحصل”.

بينما طالب “عبدو” بمقاطعة ماركات الهواتف الغالية أيضاً والاستهلاك المفرط للانترنت والهاتف لأنه مكلف.
واستدرك: “كلما اقترب عيد الأضحى نسمع نفس اللغة سنويا غلاء الأضحية وهذه موضة سنوية، ينفق المغربي على الكماليات بشغف دون أن يشكو من ثمنها المرتفع مفارقة عجيبة”

الصغير يعاني في صمت.

وعلق آخر ساخرا بلهجة مغربية: ”ثمن الحولي 3000 درهم، ثمن النعجة 1000 درهم، ملي تتسول علاش الحولي غالي يجاوبك العلف غالي، زعما النعجة دايرة الريجيم واقيلا؟”.

وتساءل “وفيق أحمد” منتقداً حملة “خليه يبعبع”: “لماذا تفاعلكم سريع فقط عندما يتعلق الأمر بشعيرة دينية -يقوم بها المغربي تقربا إلى الله- أو برزق فلاح لا ينتظر إلا هذه المناسبة ليعيد الحياة لبادية قتلها من أعدموا الصبار وقدموا الدعم للفلاح الكبير وتركوا الصغير يعاني في صمت”.

ويذكر أن العشرات من المواطنين في مدينة البيضاء بالمغرب هجموا على تجار المواشي في آب أغسطس 2020 بسبب غلاء الأسعار وقاموا بسرقة أعداد كبيرة منها كما أظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

استقالة الأردنية وفاء الخضراء بعد ضجة “ذبح الأضاحي” التي أثارتها

المصدرتويتر، موقع "المغرب الآن"، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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