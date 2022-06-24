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جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. والدة إيمان ارشيد تكشف تفاصيل جديدة عن حياة ابنتها (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إيمان ارشيد watanserb.com
إيمان ارشيد

وطن- في أول ظهور لها بعد مقتل ابنتها إيمان ارشيد في حرم جامعة العلوم التطبيقية على يد مجهول بـ5 رصاصات غادرة، عبر والدة الضحية عن حزنها العميق على الفقيدة، مطالبة بالقصاص من القاتل، بقولها:” بدي أشوفو وهو يتعذب زي ما عذبني ببنتي.. محل ما طخ بنتي ينشنق“.

وتحدثت والدة إيمان ارشيد عن كيفية معرفتها بمقتل ابنتها قائلة: ”اللي صار مع إيمان أنا بلغت الكل.. أنا حكيت معها.. عندها امتحان.. قالت لي ماما على العشرة بخلص.. وعلى العشرة ونصف رنيت عليها.. بترد علي وحدة من المستشفى، بتحكيلي بنتك انطخت بالجامعة، واحنا مستشفى ابن الهيثم! .. قلت لها ليش بتمزحي يا حنين؟ .. فكرتها صاحبتها حنين، ليش بتمزحي؟ قالت لي أنا ما بمزح.. أنا ممرضة بمستشفى ابن الهيثم“.

وأضافت: ”حكيت لجوزي وولادي ورحنا.. ما شفناها.. شفت بوتها لبنتي، وشفت دمها“.

رأت ابنتها ميتة

وقالت والدة إيمان في مقابلة مصورة مع موقع “إرم الإماراتي“: ”كل الأمهات وقفن مع بنتي.. روحوا اسألوا الجامعة عن بنتي روحوا شوفوا بنتي شو هي“، وقالت: ”ما شفت بنتي شفتها ميتة، دخلت عالطوارئ لقيت بنتي ميتة.. شفت دمها معبي الطوارئ بابن الهيثم“.

وأضافت قائلة: ”زي ما بنتي ماتت بين صاحباتها بالجامعة، وطخها، ينشنق.. ينطخ طخ.. حق بنتي.. أنا ما عنديش غير بنتين راحت وحدة وظلت وحدة.. أهم شي بدي أشوفو وهو يتعذب زي ما عذبني ببنتي.. محل ما طخ بنتي ينشنق“.

جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. بيان عاجل من الأمن العام حول القبض على قاتل إيمان مؤيد ارشيد

نفت علمها بتعرض ابنتها لتهديدات

وحول معرفتها بتهديد مسبق كانت الضحية قد تعرضت له، قالت: ”والله سرها معها.. والله ما بعرف شي.. ولا عارفين من أي مي نشرب“.

وفي حديثها عن المجرم الذي قتل ابنتها، قالت مستهجنة: ”بدي أعرفه وبدي أعرف ليش ما أجا طلبها.. ما فيه إشي، وما حكتلي بنتي.. بنتي بتخبيش إشي، وصحبة مع إخوانها ومع أبوها، وبتحكيلهم كل إشي.. والله ما بتخبي إشي.. والله ما معنا خبر“.

وتابعت والدة إيمان بالقول: ”لو قالت لي بنتي فيه حدا مهددني بروح بقعدلها جوا المحاضرة“، وتساءلت باكية: ”بخليها لحالها تروح؟“.. ثم استطردت بالإجابة: ”بخليهاش“.

تطالب بالقصاص

وشددت والدة إيمان إرشيد على طلب القصاص من القاتل، قائلة: ”بدي أشوفو وهو يتعذب زي ما عذبني ببنتي.. محل ما طخ بنتي ينشنق“.

استنكرت تخاذل الجامعة

وعن دور الجامعة، قالت والدة الطالبة المغدورة داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية في شمال العاصمة عمان: ”الجامعة ليش.. الجامعة أنا بروح أجيب بنتي بوقفوني عالباب وأنا مرة ومحجبة.. وقفي يا حجه شو بدك؟..بنتي بكلية التمريض.. ماتت ماتت“.

وتابعت: ”بنتي بكلية التمريض.. اتفضلي، طيب كيف فات بالسلاح؟.. وأنا أمها وختيارة ليش بوقفوني عالباب؟.. وكيف الجاني فات عالجامعة..؟؟“.

وبالعودة للحديث عن الفاعل، قالت:”بدي إياه ينشنق بباب الجامع الحسيني.. وأشوفه مثل ما حرق قلبي أحرق قلب أمه، وأناديها تشوفه زي ما شفت بنتي.. زي ما شفت بنتي بدي أشوفها وبس“.

جامعة العلوم التطبيقية.. تفاصيل جديدة ومروعة حول جريمة قتل الطالبة إيمان مؤيد رشيد في الأردن

المصدرتويتر، موقع "إرم الإماراتي"، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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