جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. رسالة هاتفية تكشف علاقة نيرة أشرف بمقتل الطالبة الأردنية

وطن – روى “نور” شقيق الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، التي قتلت داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، تفاصيل ما حصل، في وقت جرى فيه تداول صورة لرسالة هاتفية تخص الجاني، يظهر فيها تهديد بالقتل.

“نور” قال إن شقيقته إيمان – البالغة 21 عامًا – أوصلها والدها إلى الامتحان في الجامعة كالمعتاد، وفوجئت العائلة باتصال هاتفي يبلغهم بأنها في المستشفى بعد إجراء الامتحان.

– طالبة أردنية "ايمان مؤيد رشيد". بتدرس في السنة الأولى تخصص تمريض في (جامعة العلوم التطبيقيه). شاب حاول يكلمها ويرتبط بيها. ايمان قالت "لا". المجرم هجم عليها في الجامعة وقتلها ب 6 رصاصات واحدة منهم في رأسها – ده ثمن كلمة "لا". في الشرق الأوسط #اعدام_قاتل_التطبيقية pic.twitter.com/sCxFRPIpln — A_hmed (@Ahmeeddd44) June 23, 2022

وأضاف أنهم لدى وصولهم إلى المستشفى فوجئوا بوجود الأجهزة الأمنية أمام غرفتها قبل مقتلها.

شقيق الضحية أكد أن العائلة لا تعرف سبب إقدام الجاني على قتل “إيمان”، موضحًا أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم بأنها باشرت البحث عن الجاني.

وأشار إلى أن القاتل دخل الحرم الجامعي وبحوزته سلاحا ناريا وأطلق النيران على شقيقته دون أن يتصدى له أحد.

باغتها برصاصات أنهت حياتها.. جريمة تهز الشارع الأردني بعد مقتل طالبة في #جامعة_العلوم_التطبيقية في حادثة ليست بعيدة عن جريمة " #جامعة_المنصورة " الشهيرة في #مصر pic.twitter.com/8DTQ4KSf7A — TRT عربي (@TRTArabi) June 24, 2022

في السياق، تداول أردنيون صورة لرسالة هاتفية تخص الجاني، يظهر فيها تهديد بالقتل.

وأرسل الجاني رسالة إلى الطالبة الضحية قبل يوم من الجريمة، مهددا إياها بملاقاة نفس مصير الفتاة المصرية نيرة أشرف التي ذبحها زميلها أمام الجامعة.

وتقول الرسالة:” بكرة راح أجي أحكي معكي وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم”.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن مقتل طالبة في جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، وبعد أن تم الغدر بالرصاص الغادر، انتشر هاشتاغ عبر مواقع التواصل والمطالبة بإعدام القاتل

وكانت إيمان ذاهبة للجامعة لاجتياز الامتحانات ولكن تعرضت إلى القتل من شخص وهو حامل للسلاح#تلفزيون_الآن pic.twitter.com/VuKYzyb0UH — Al Aan TV | تلفزيون الآن (@alaantv) June 24, 2022

وتعقيبا على ذلك، قال شقيق المجني عليها في تصريحات لقناة سكاي نيوز، إنه لا يعلم عن الرسالة شيئا كون الهاتف في يد الأجهزة الأمنية، فيما أكدت مصادر أمنية للقناة صحة الرسالة.

وأشارت تقارير إلى أن الشخص الذي أطلق النار ليس طالبا في الجامعة، وتنكر للتسلل إلى داخلها، وارتدى قبعة على رأسه، وتوجه نحو الطالبة وأطلق النار عليها.

وتعرضت الفتاة لخمس رصاصات، واحدة في الرأس و4 طلقات في الجسد، وتدخلت قوات الأمن لإلقاء القبض عليه، وأطلق النيران في الهواء واستطاع الفرار.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي إحسان السلامات، قد أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الطالبة.