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جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. رسالة هاتفية تكشف علاقة نيرة أشرف بمقتل الطالبة الأردنية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
جريمة جامعة العلوم التطبيقية watanserb.com
الطالبة الاردنية إيمان ارشيد التي قتلت في جامعة العلوم التطبيقية

وطن – روى “نور” شقيق الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، التي قتلت داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، تفاصيل ما حصل، في وقت جرى فيه تداول صورة لرسالة هاتفية تخص الجاني، يظهر فيها تهديد بالقتل.

“نور” قال إن شقيقته إيمان – البالغة 21 عامًا – أوصلها والدها إلى الامتحان في الجامعة كالمعتاد، وفوجئت العائلة باتصال هاتفي يبلغهم بأنها في المستشفى بعد إجراء الامتحان.

وأضاف أنهم لدى وصولهم إلى المستشفى فوجئوا بوجود الأجهزة الأمنية أمام غرفتها قبل مقتلها.

شقيق الضحية أكد أن العائلة لا تعرف سبب إقدام الجاني على قتل “إيمان”، موضحًا أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم بأنها باشرت البحث عن الجاني.

وأشار إلى أن القاتل دخل الحرم الجامعي وبحوزته سلاحا ناريا وأطلق النيران على شقيقته دون أن يتصدى له أحد.

في السياق، تداول أردنيون صورة لرسالة هاتفية تخص الجاني، يظهر فيها تهديد بالقتل.

وأرسل الجاني رسالة إلى الطالبة الضحية قبل يوم من الجريمة، مهددا إياها بملاقاة نفس مصير الفتاة المصرية نيرة أشرف التي ذبحها زميلها أمام الجامعة.

وتقول الرسالة:” بكرة راح أجي أحكي معكي وإذا ما قبلتي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم”.

وتعقيبا على ذلك، قال شقيق المجني عليها في تصريحات لقناة سكاي نيوز، إنه لا يعلم عن الرسالة شيئا كون الهاتف في يد الأجهزة الأمنية، فيما أكدت مصادر أمنية للقناة صحة الرسالة.

وأشارت تقارير إلى أن الشخص الذي أطلق النار ليس طالبا في الجامعة، وتنكر للتسلل إلى داخلها، وارتدى قبعة على رأسه، وتوجه نحو الطالبة وأطلق النار عليها.

وتعرضت الفتاة لخمس رصاصات، واحدة في الرأس و4 طلقات في الجسد، وتدخلت قوات الأمن لإلقاء القبض عليه، وأطلق النيران في الهواء واستطاع الفرار.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي إحسان السلامات، قد أصدر قرارا بحظر النشر في قضية الطالبة.

المصدروطن - رصد تويتر + سكاي نيوز
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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