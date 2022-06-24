أشرف بن شرقي يُودع جماهير الزمالك بكلمات مؤثرة

وطن – ودع النجم المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، جماهير نادي الزمالك المصري، برسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرب انتهاء عقده مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وعلق نجم الزمالك بن شرقي على صورة نشرها، الجمعة، تجمعه مع زميله في القلعة البيضاء عبد الله جمعة، قائلاً: ” ولكم مكانة خاصة في قلبي .. والله شاهد على ما أقول”.

أشرف بن شرقي يودع جماهير الزمالك

لكن تلك الرسالة فسرها جماهير وعشاق الزمالك البيضاوي، على أنها رسالة وداع للنادي، في ظل الغموض المحيط به حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة القادمة.

أشرف بن شرقي عبر فيسبوك 📱 "و لكم مكانة خاصة في قلبي"🏹 pic.twitter.com/INhXI2DU4Q — Yallakora (@Yallakoranow) June 24, 2022

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ورصد (وطن) العديد من التعليقات على رسالة أشرف بن شرقي إلى جماهير الزمالك ( القلعة البيضاء)، حيث علق حساب موطني عبر موقع تويتر، قائلاً: ” ناس تمشي وناس تفضل بروحها كاسبة إحترامي … وداعاً بن شرقي”.

ناس تمشى وناس تفضل بروحها كاسبه إحترامى .

وداعاا بن شرقى👏❤️🏹🇦🇹 pic.twitter.com/20mUuCLxKV — موطنىOmr🔥🏹🇦🇹ELZAMALE🇦🇹🏹🔥 (@_tifa0) June 24, 2022

بينما علق أحمد، ” بن شرقي لاعب أعطانا الكثير وأعطاه الزمالك الكثير، ومر النادي بلجان دمرت استقرار الفريق، وأوصلتنا لكل هذه الكوارث. نتمنى لأشرف بن شرق التوفيق في مستقبله”.

بن شرقي لاعب أعطانا الكثير وأعطاه الزمالك الكثير ومر النادي بلجان دمرت إستقرار الفريق

وأوصلتنا لكل هذه الكوارث

نتمنى ل أشرف بن شرقي التوفيق في مستقبله .

🇦🇹 pic.twitter.com/EGRHUVmJxT — A (@AhmedAlamin51) June 24, 2022

كما وقال عمرو جابر، ” مش مرتضى قال أول ما أكسب الانتخابات، كل لعيبة الزمالك هتجدد. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، مشر عارف تجدد عقد بن شرقي أهم محترف عند دلوقتي، وطبعاً هنسمع أن أمير هجيب لاعب قد بن شرقي 900000 مره”.

مش مرتضي قال اول ما اكسب الانتخابات .. كل لعيبه الزمالك هتجدد .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم .. مش عارف تجدد ل بن شرقي اهم محترف عندك دلوقتي .. وطبعا هنسمع أن أمير هيجيب لاعب قد بن شرقي ٩٠٠٠٠٠ مره pic.twitter.com/MRKkziL5fd — عمرو جابر (@AmrGaber1911) June 24, 2022

عقد بن شرقي

وحقق نجم الزمالك بن شرقي المستوى الرائع داخل صفوف نادي الزمالك البيضاوي، والمساعدة في تتويج فريقه بالعديد من البطولات المحلية والقارية. كما ويعد من أفضل اللاعبين الأجانب المحترفين على مستوى الدوري المصري الممتاز.

وشارك المغربي الدولي بن شرقي 107 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 41 هدفاً. كما وكان من بينها خوض 30 مباراة في منافسات الدوري المصري. مسجلاً 15 هدفاً وصناعة 7 تمريرات حاسمة. وفق التقارير المصرية.

القصة الكاملة في تطورات ملف بن شرقي مع الزمالك.. وسر صورة الوداع 🔥🔥#جمهور_التالتة pic.twitter.com/OH3wWASCBD — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 25, 2022

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كما ويستعد فريق الزمالك للمواجهة القوية القادمة أمام سيراميكا كليو باترا، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري الممتاز.

يشار إلى أن عقد بن شرقي ينتهي مع الزمالك في نهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي، رغم تمديد الموسم إلى نهاية شهر أغسطس/ آب القادم.

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