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رياضة

أشرف بن شرقي يُودع جماهير الزمالك بكلمات مؤثرة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رسالة أشرف بن شرقي ورسالة الوداع لجماهيره watanserb.com
أشرف بن شرقي يودع جماهير الزمالك

وطن – ودع النجم المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، جماهير نادي الزمالك المصري، برسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرب انتهاء عقده مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وعلق نجم الزمالك بن شرقي على صورة نشرها، الجمعة، تجمعه مع زميله في القلعة البيضاء عبد الله جمعة، قائلاً: ” ولكم مكانة خاصة في قلبي .. والله شاهد على ما أقول”.

أشرف بن شرقي يودع جماهير الزمالك

لكن تلك الرسالة فسرها جماهير وعشاق الزمالك البيضاوي، على أنها رسالة وداع للنادي، في ظل الغموض المحيط به حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة القادمة.

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ورصد (وطن) العديد من التعليقات على رسالة أشرف بن شرقي إلى جماهير الزمالك ( القلعة البيضاء)، حيث علق حساب موطني عبر موقع تويتر، قائلاً: ” ناس تمشي وناس تفضل بروحها كاسبة إحترامي … وداعاً بن شرقي”.

بينما علق أحمد، ” بن شرقي لاعب أعطانا الكثير وأعطاه الزمالك الكثير، ومر النادي بلجان دمرت استقرار الفريق، وأوصلتنا لكل هذه الكوارث. نتمنى لأشرف بن شرق التوفيق في مستقبله”.

كما وقال عمرو جابر، ” مش مرتضى قال أول ما أكسب الانتخابات، كل لعيبة الزمالك هتجدد. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، مشر عارف تجدد عقد بن شرقي أهم محترف عند دلوقتي، وطبعاً هنسمع أن أمير هجيب لاعب قد بن شرقي 900000 مره”.

عقد بن شرقي

وحقق نجم الزمالك بن شرقي المستوى الرائع داخل صفوف نادي الزمالك البيضاوي، والمساعدة في تتويج فريقه بالعديد من البطولات المحلية والقارية. كما ويعد من أفضل اللاعبين الأجانب المحترفين على مستوى الدوري المصري الممتاز.

وشارك المغربي الدولي بن شرقي 107 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع من خلالها تسجيل 41 هدفاً. كما وكان من بينها خوض 30 مباراة في منافسات الدوري المصري. مسجلاً 15 هدفاً وصناعة 7 تمريرات حاسمة. وفق التقارير المصرية.

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كما ويستعد فريق الزمالك للمواجهة القوية القادمة أمام سيراميكا كليو باترا، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة ال23 من الدوري الممتاز.

يشار إلى أن عقد بن شرقي ينتهي مع الزمالك في نهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي، رغم تمديد الموسم إلى نهاية شهر أغسطس/ آب القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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