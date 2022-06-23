يصارع الموت..إصابة حامل حقيبة “بوتين” النووية برصاص مجهول!

وطن- كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والذي كان مسؤولا لفترة عن حمل الحقيبة النووية التي ترافق فلاديمير بوتين، أصيب بطلقات نارية مجهولة، وهو الآن يصارع الموت في العناية المركزة.

وقالت الصحيفة أنه تم العثور “فاديم زيمين”، غارقا في بركة من الدماء، ومسدس من نوع (Izh-79- 9TM) إلى جانبه، داخل مطبخ شقته في كراسنوغورسك بمنطقة موسكو.

تورط في قضية رشوة

وبحسب الصحيفة، فإن حادث إطلاق النار الذي تعرض له “زيمين” البالغ من العمر 53 عاما، جاء في وقت يواجه فيه تحقيقا جنائيا بتهمة تلقي رشوة بعد شغله منصبا رفيعا في دائرة الجمارك؛ بحسب تصريح مسؤول روسي.

وكان “زيمين” قد نفى من جانبه ارتكاب أي مخالفة قانونية.

رقي لرتبة عقيد في عهد “بوتين”

وبحسب “ميرور” فإن “زيمين” رقي إلى رتبة عقيد في عهد الرئيس “فلاديمير بوتين”.

وأكدت الصحيفة على أن دوره داخل جهاز المخابرات السوفياتية السابق “كي جي بي” (KGB) غير واضح.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحقيبة النووية تضم جهاز إطلاق الصواريخ الروسية الاستراتيجية، لافتة إلى أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق فوري من السلطات الروسية بخصوص استهداف حامل حقيبة بوتين النووية.