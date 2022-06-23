الرئيسيةالهدهديصارع الموت..إصابة حامل حقيبة "بوتين" النووية برصاص مجهول!
الهدهد

يصارع الموت..إصابة حامل حقيبة “بوتين” النووية برصاص مجهول!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إصابة حامل حقيبة بوتين النووية watanserb.com
إصابة حامل حقيبة بوتين النووية

وطن- كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والذي كان مسؤولا لفترة عن حمل الحقيبة النووية التي ترافق فلاديمير بوتين، أصيب بطلقات نارية مجهولة، وهو الآن يصارع الموت في العناية المركزة.

وقالت الصحيفة أنه تم العثور “فاديم زيمين”، غارقا في بركة من الدماء، ومسدس من نوع (Izh-79- 9TM) إلى جانبه، داخل مطبخ شقته في كراسنوغورسك بمنطقة موسكو.

تورط في قضية رشوة

وبحسب الصحيفة، فإن حادث إطلاق النار الذي تعرض له “زيمين” البالغ من العمر 53 عاما، جاء في وقت يواجه فيه تحقيقا جنائيا بتهمة تلقي رشوة بعد شغله منصبا رفيعا في دائرة الجمارك؛ بحسب تصريح مسؤول روسي.

وكان “زيمين” قد نفى من جانبه ارتكاب أي مخالفة قانونية.

رقي لرتبة عقيد في عهد “بوتين”

وبحسب “ميرور” فإن “زيمين” رقي إلى رتبة عقيد في عهد الرئيس “فلاديمير بوتين”.

وأكدت الصحيفة على أن دوره داخل جهاز المخابرات السوفياتية السابق “كي جي بي” (KGB) غير واضح.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحقيبة النووية تضم جهاز إطلاق الصواريخ الروسية الاستراتيجية، لافتة إلى أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق فوري من السلطات الروسية بخصوص استهداف حامل حقيبة بوتين النووية.

تحذير جديد من بوتين باستخدام النووي ويؤكد: “سأفعل إذا لزم الأمر”

المصدرميرور ، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

أوكرانيا: إطلاق نار على زيلينسكي.. وبوتين يعلن موعد نشر صاروخ “سارمات” الشيطان الروسي

الهدهد

تطور خطير.. بريطانيا تأمر قواتها بالاستعداد لمواجهة روسيا وتعلن بنك أهدافها

الهدهد

نهب مرتزقة فاغنر لذهب السودان عبر الإمارات.. البرهان يرد على فضائح يتورط فيها حميدتي

الهدهد

تحذير جديد من بوتين باستخدام النووي ويؤكد: “سأفعل إذا لزم الأمر”

الهدهد

إبراهيم سعدون.. المغرب يضغط على روسيا لمنع إعدام المرتزق المغربي

الهدهد

إبراهيم سعدون..المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب روسيا بأمر عاجل بسببه!

الهدهد

الدفاعات الأوكرانية تصطاد مروحية روسية في الهواء وتحولها لكتلة لهب

الهدهد

ظهور جديد لبوتين يثير الجدل بشأن وضعه الصحي

الهدهد

أوكرانيا توجه ضربة مؤلمة جديدة لـ روسيا (فيديو)

الهدهد

إبراهيم سعدون.. رئيس الدوما الروسي يصف المرتزق المغربي بالفاشي الذي يستحق الإعدام!

الهدهد

خلال زيارته للسعودية.. حراس “بوتين” جمعوا فضلاته وعادوا بها إلى روسيا.. لماذا؟

الهدهد

روسيا تبحث إلغاء اعترافها باستقلال 4 دول!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. قرار عاجل من نائب عام محكمة الجنايات الكبرى

حفلة عيد ميلاد تؤدي إلى اغتصاب في ريف دمشق

شاهد.. حقيقة فيديو ترويج أحد المولات للمثلية الجنسية في قطر

فتى سعودي يعلن خروجه من الإسلام وأنه “مثلي الجنس” من داخل المملكة

حملوا مسدسات كاتمة للصوت..فيديو يوثق اعتقال الخلية التي كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في تركيا

مذيع “الجزيرة” عثمان آي فرح يحرج الرئيس التونسي قيس سعيد بهذا الفيديو

تملكه خبيرة تجميل عراقية.. مركز تجميل شهير في دبي يروج للمثلية الجنسية ويثير موجة غضب

اعتداء جديد يطال عائلة سورية على يد عنصريين أتراك في ولاية “هاتاي” التركية

جريمة جامعة العلوم التطبيقية ..والد الطالبة الجامعية المقتولة يروي تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ابنته

حقيقة تحطم طائرة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا