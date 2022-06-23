شاهد.. حقيقة فيديو ترويج أحد المولات للمثلية الجنسية في قطر

وطن- في إطار الحملة الشعواء ضد قطر مع قرب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، روجت حسابات مؤيدة للمجلس الانتقالي اليمني المقرب من الإمارات، على موقع التدوين المصغر “تويتر” فيديو يزعم أن إحدى المولات في قطر يروج للمثلية الجنسية.

وجاء نشر الفيديو، في تعليق على تغريدة للناشط السياسي اليمني أسعد الشرعي، تحدث فيها عن أن هناك برامج وأنشطه للتعريف بالإسلام ستنطلق طوال فترة المونديال.

أخبرني أخ قطري أن هناك برامج وأنشطه للتعريف بالإسلام ستنطلق طوال فترة المونديال.

إذا صح الخبر فهذه خطوة جبارة وبدل ماكان الأعداء يريدون أن يجعلوا من المونديال فرصة لنشر الشذوذ سيصبح فرصة لنشر الإسلام والتعريف به. — الشرعي أسعد (@wathq_13) June 22, 2022

ليرد المغرد عبد الرحمن بامسعود، الداعم للمجلس الانتقالي المقرب من الإمارات، بفيديو زعم انه تم تصويره في قطر.

ووفقا للفيديو، فقد أظهر أحد الأشخاص القطريين وهو يتجول في إحدى المولات الضخمة يستنكر من خلاله ظهور علم المثليين في المول.

وفي محاولة لحبك القصة، تم وضع كلمة “الدوحة” على الفيديو للإيحاء بأن الفيديو التقط في إحدى مولات قطر.

الفيديو في المكسيك

من جانبهم، أكد مغردون بأن الفيديو تم التقاطه في أحد المولات في المكسيك، في حين أن حديث مصور الفيديو يؤكد أنه في دولة أجنبية، وتم تصويره خلال رحلة سياحية.

هذا في المكسيك يا مغفل شوف الافته — Proxy_Qtr5 🇶🇦🇹🇷 (@ProxyQtr5) June 22, 2022

مسؤول قطري يؤكد عدم السماح للترويج للمثلية

يشار إلى انه على الرغم من الضغوطات الدولية التي موست على قطر واضطرتها للسماح للمثليين بالدخول لحضور فعاليات كأس العالم كونه حدثا عالميا وليس خاصا بها، إلا أنها مرارا أنه لن تسمح لأحد بأن يظهر مثليته علانية داخل قطر.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى وزارة الداخلية القطرية اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري المشرف على أمن دورة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، إن أعلام قوس قزح يمكن أن تسحب من المشجعين خلال انطلاق المونديال، من أجل حمايتهم من أي هجمات قد يتعرضون إليها بسبب الترويج لحقوق المثليين.

وقال “الأنصاري” إن أزواج المثليين والمتحولين جنسيا ومناصريهم سيكون مرحب بهم في قطر مع افتتاح دورة كأس العالم في 2022/11/21، رغم استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية في البلد الخليجي المحافظ.

ولكن الانصاري رفض الترويج العلني لحريات المثليين والمتحولين جنسيا كما يرمز إليها علم قوس قزح.

وبين “الأنصاري” أن ذلك يمثل مخاطرة بوجهة نظر أقلية ضد الأغلبية، قائلا: “في آخر اليوم، إذا هاجمك أحد فإنني سأتدخل وحينها سيكون قاد فات الأوان”.