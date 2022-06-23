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الهدهد

شاهد.. حقيقة فيديو ترويج أحد المولات للمثلية الجنسية في قطر

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
المثلية الجنسية في قطر watanserb.com
المثلية الجنسية في قطر

وطن- في إطار الحملة الشعواء ضد قطر مع قرب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، روجت حسابات مؤيدة للمجلس الانتقالي اليمني المقرب من الإمارات، على موقع التدوين المصغر “تويتر” فيديو يزعم أن إحدى المولات في قطر يروج للمثلية الجنسية.

وجاء نشر الفيديو، في تعليق على تغريدة للناشط السياسي اليمني أسعد الشرعي، تحدث فيها عن أن هناك برامج وأنشطه للتعريف بالإسلام ستنطلق طوال فترة المونديال.

ليرد المغرد عبد الرحمن بامسعود، الداعم للمجلس الانتقالي المقرب من الإمارات، بفيديو زعم انه تم تصويره في قطر.

ماذا قال أمير قطر عن استقبال المشجعين المثليين في كأس العالم!؟

ووفقا للفيديو، فقد أظهر أحد الأشخاص القطريين وهو يتجول في إحدى المولات الضخمة يستنكر من خلاله ظهور علم المثليين في المول.

وفي محاولة لحبك القصة، تم وضع كلمة “الدوحة” على الفيديو للإيحاء بأن الفيديو التقط في إحدى مولات قطر.

 

الفيديو في المكسيك

من جانبهم، أكد مغردون بأن الفيديو تم التقاطه في أحد المولات في المكسيك، في حين أن حديث مصور الفيديو يؤكد أنه في دولة أجنبية، وتم تصويره خلال رحلة سياحية.

مسؤول قطري يؤكد عدم السماح للترويج للمثلية

يشار إلى انه على الرغم من الضغوطات الدولية التي موست على قطر واضطرتها للسماح للمثليين بالدخول لحضور فعاليات كأس العالم كونه حدثا عالميا وليس خاصا بها، إلا أنها مرارا أنه لن تسمح لأحد بأن يظهر مثليته علانية داخل قطر.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة التعاون الدولي ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب لدى وزارة الداخلية القطرية اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري المشرف على أمن دورة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، إن أعلام قوس قزح يمكن أن تسحب من المشجعين خلال انطلاق المونديال، من أجل حمايتهم من أي هجمات قد يتعرضون إليها بسبب الترويج لحقوق المثليين.

وقال “الأنصاري” إن أزواج المثليين والمتحولين جنسيا ومناصريهم سيكون مرحب بهم في قطر مع افتتاح دورة كأس العالم في 2022/11/21، رغم استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية في البلد الخليجي المحافظ.
ولكن الانصاري رفض الترويج العلني لحريات المثليين والمتحولين جنسيا كما يرمز إليها علم قوس قزح.

وبين “الأنصاري” أن ذلك يمثل مخاطرة بوجهة نظر أقلية ضد الأغلبية، قائلا: “في آخر اليوم، إذا هاجمك أحد فإنني سأتدخل وحينها سيكون قاد فات الأوان”.

فنادق قطر ترفض استقبال المثليين جنسيا في كأس العالم

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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