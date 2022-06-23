زلزال أفغانستان.. فيديو مؤلم لحفر مقابر جماعية لدفن ضحايا الكارثة

وطن – بلغت آخر حصيلة معلنة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية بكتيكا شرقي أفغانستان، إلى 1500 قتيل، وأكثر من 2000 جريح.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي وصفت بالمؤلمة للحادثة، بينها مقطع يُظهر عددا من الأفغان وهو يحفرون مقابر جماعية لدفن الموتى الذين سقطوا تحت الركام.

وأظهر مقطع الفيديو، المواطنين وهو يحفرون القبر تلو الآخر وذلك في محاولة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القتلى التي خلفها الزلزال المدمر.

اس تصویر میں مقامی افراد درجنوں قبریں تیار کر رہے ہیں تاکہ اپنے پیاروں و ہمسائیوں کی تدفین کرسکیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق افغانستان میں حالیہ زلزلہ میں ایک ایک گھرانے سے تین درجن تک افراد شہید ہوچکے ہیں۔ اس پر المیہ یہ ہے کہ غذائی خوارک، دوائیوں و دیگر وسائل کی شدید قلت ہیں۔ pic.twitter.com/OkqP3utJVJ — BILAL SARWARY (@bsarwary) June 22, 2022

ووقع هذا الزلزال شرقي أفغانستان على بعد 46 كيلومتراً من ولاية خوست الواقعة على الحدود مع باكستان، وقد بلغت قولته 6.1 درجة على مقياس ريختر.

وإلى جانب أفغانستان، شعر الناس بالزلزال في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق روايات شهود نشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

طفلة أفغانية هي الناجية الوحيدة من عائلتها الذين قتلوا في زلزال قوي ذهب ضحيته نحو 1500 قتيل وأكثر من 2000 مصاب شرقي أفغانستان. pic.twitter.com/3vltk2AfTg — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) June 23, 2022

وبعد ذلك ضرب زلزال ثان بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت نفسه.

ورغم الحصيلة الكبيرة لضحايا الزلزال، لكن حركة طالبان التي تسيطر على مفاصل الحكم في أفغانستان منذ أشهر، قالت إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ عن أشخاص قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض.

مصرع 1000 شخص في زلزال في #أفغانستان، والاحتلال يبقي تصنيف ملف الأسير #أحمد_مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"

الخبر في قصة بـ #إيجاز pic.twitter.com/RhegXV9pCj — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2022

كما أفادت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان، أن الزلزال خلف عددا هائلا من القتلى والجرحى، وأن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا.

زلزال #أفغانستان.. كارثة إنسانية تفاقمها صعوبة وصول المساعدات و فرق الإنقاذ pic.twitter.com/aeqHTqH51p — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 23, 2022

وصرح رئيس الوكالة محمد نسيم حقاني، بأنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننغرهار وخوست، في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

زلزال يهز #أفغانستان هو الأعنف منذ عقود.. كيف تجري عملية الإغاثة حتى الآن؟ #الأخبار pic.twitter.com/IKvdPAllHO — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2022

فيما صرح بلال كريمي مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بأن الكثير من المنازل دُمرت، وإن سكانها لا يزالون تحت الأنقاض.