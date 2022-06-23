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زلزال أفغانستان.. فيديو مؤلم لحفر مقابر جماعية لدفن ضحايا الكارثة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
زلزال افغانستان watanserb.com
زلزال افغانستان

وطن – بلغت آخر حصيلة معلنة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية بكتيكا شرقي أفغانستان، إلى 1500 قتيل، وأكثر من 2000 جريح.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي وصفت بالمؤلمة للحادثة، بينها مقطع يُظهر عددا من الأفغان وهو يحفرون مقابر جماعية لدفن الموتى الذين سقطوا تحت الركام.

وأظهر مقطع الفيديو، المواطنين وهو يحفرون القبر تلو الآخر وذلك في محاولة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القتلى التي خلفها الزلزال المدمر.

ووقع هذا الزلزال شرقي أفغانستان على بعد 46 كيلومتراً من ولاية خوست الواقعة على الحدود مع باكستان، وقد بلغت قولته 6.1 درجة على مقياس ريختر.

وإلى جانب أفغانستان، شعر الناس بالزلزال في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفق روايات شهود نشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وبعد ذلك ضرب زلزال ثان بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت نفسه.

ورغم الحصيلة الكبيرة لضحايا الزلزال، لكن حركة طالبان التي تسيطر على مفاصل الحكم في أفغانستان منذ أشهر، قالت إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، مع استمرار جهود البحث والإنقاذ عن أشخاص قد يكونون مدفونين تحت الأنقاض.

كما أفادت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان، أن الزلزال خلف عددا هائلا من القتلى والجرحى، وأن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا.

وصرح رئيس الوكالة محمد نسيم حقاني، بأنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننغرهار وخوست، في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

فيما صرح بلال كريمي مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بأن الكثير من المنازل دُمرت، وإن سكانها لا يزالون تحت الأنقاض.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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