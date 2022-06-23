دستور قيس سعيد.. تونسيون يسخرون: “سيحدد كميات الأمطار وأماكن هطولها!”

وطن – سخر ناشطون تونسيون، من محاولات الرئيس قيس سعيد لترسيخ أركان حكمه الاستبدادي، عبر تمرير دستور جديد يعزز من سلطة الفرد الواحد.

وبعد تسلم سعيد مسودة الدستور الجديد، تحدث ناشطون – بسخرية عن الفصل 32 من باب الفلاحة – بأنه يتضمن تحكم السلطات في مواعيد الفصول وضبط كميات الأمطار ومناطق هطولها.

وقال الناشط “علي بن غذاهم” في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تسريبات من دستور قيس باب الفلاحة.. الفصل 32 يحدد رئيس الجمهورية تاريخ دخول الفصول ويضبط رزنامة الأمطار وكمياتها ومكان تهاطلها”.

⭕️🔴🖍تسريبات من دستور قيس باب الفلاحة

الفصل 32 "يحدد رئيس الجمهورية تاريخ دخول الفصول ويضبط رزنامة الامطار وكمياتها ومكان تهاطلها"😅🤣😄

منقول — علي بن غذاهم (@moradcha_king) June 23, 2022

وتفاعل “C nagi” الذي كتب: “وتستثنى من الأمطار، المناطق التي لم يشارك سكانها في الاستفتاء”.

وتستثنى من الأمطار، المناطق التي لم يشارك سكانها في الاستفتاء — C nagi (@c_cnagi2) June 23, 2022

وعاد “علي بن غذاهم” ليقول: “له حق التصرف في الجفاف”.

له حق التصرف في الجفاف — علي بن غذاهم (@moradcha_king) June 23, 2022

فيما انتقد “طارق المنضوج” بنود الدستور الجديد أيضًا: “بند من بنود دستور قيس سعيّد : الرئيس فوق الهيئات الدستورية.. بمعنى: لا يسؤل عما يفعل و هم يسؤلون..لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

بند من بنود دستور قيس سعيّد : الرئيس فوق الهيئات الدستورية . بمعنى : لا يسؤل عما يفعل و هم يسؤلون. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ..#يسقط_قيس_سعيد #يسقط_الانقلاب_في_تونس — طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) June 22, 2022

وكان سعيد، قد بحث الأربعاء، مع رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بدون رمضان، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له في 25 يوليو المقبل.

%39 يرفضون الدستور التونسي الجديد .. نتائج التصويت على سؤال أمس عبر منصات #الحدث pic.twitter.com/WaQjaSJLGk — ا لـحـدث (@AlHadath) June 23, 2022

وبحسب بيان رئاسي، ناقش سعيد مع رئيسة الحكومة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وسير المرافق العمومية.

وشهد اللقاء وفق البيان، مناقشة أهمية توفير كافة أوجه الإحاطة الشاملة للحجيج الذين سيؤدون فريضة الحج في أفضل الظروف، ومناقشة انطلاق موسم الحصاد وتوفير الأماكن اللازمة لتخزين الحبوب.

كما تم التطرق إلى سير الامتحانات الوطنية حتى تتم في أحسن الظروف وضرورة أن يعامل الجميع على قدم المساواة والتصدي في هذا الإطار إلى كل محاولات الغش.

ويقول الرئيس التونسي إن الغاية من الدستور الجديد إصلاح الهياكل القانونية والسياسية والاقتصادية في البلاد، من أجل بناء ما أسماها “جمهورية جديدة”.

وتسلم سعيّد مسودة الدستور الجديد يوم الاثنين الماضي، من الخبير القانوني الصادق بلعيد الذي كان قد عهد إليه سعيّد رئاسة اللجنة المكلفة بصياغة الميثاق الجديد للبلاد.

🎥| الرئيس التونسي #قيس_سعيد 🇹🇳🎙

🔴 الدستور القادم لتونس لا نتحدث فيه عن دولة دينها الإسلام ولكن نتحدث عن أمة دينها الإسلام

قائلا: "الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس" pic.twitter.com/REu2JfKLhR — خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) June 21, 2022

ويقول تونسيون إن مسودة الدستور تتضمن تعزيزًا لصلاحيات سعيّد في تشكيل النظام السياسي في تونس.

كما تنطوي تعديلات وحذف لبعض البنود والمواد الواردة في دستور 2014، وأهم هذه التعديلات حذف المادة التي تقر بأن “الإسلام هو دين الدولة في تونس”.

قال الرئيس التونسي #قيس_سعيّد: "للأسف في ظلّ الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها، وهذا نوع من الشرك، يصنعون اللات والعزّى في القرن الـ 21، والإسلام براء منهم"، مضيفاً: "في الدستور القادم لتونس لا نتحدث عن دولة دينها الإسلام… بل عن أمّة دينها الإسلام." — حفريات (@Hafryat_News) June 23, 2022

وكانت الأحزاب السياسية قد امتنعت عن المشاركة في مشاورات صياغة الدستور الجديد، لا سيما حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وأحزاب قلب تونس.

وقالت المعارضة إنها ستقاطع الاستفتاء، اتساقا مع موقع الشارع الذي احتجاجات ضخمة من قبل التونسيين للاحتجاج على خطوة سعيد.