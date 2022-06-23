جريمة جامعة العلوم التطبيقية.. بيان عاجل من الأمن العام حول القبض على قاتل إيمان مؤيد ارشيد

وطن- نفى الأمن العام الأردني الانباء المتداولة حول القبض على منفذ جريمة جامعة العلوم التطبيقية، مؤكدا أن التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا.

وقالت مديرية الامن العام في بيان لها عبر حسبها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “ندعو الجميع عدم نشر وتداول أية اخبار غير موثوقة تتعلق بالقضية، وسنضع الراي العام بمجريات التحقيق أولا بأول”.

وأكد على “أن تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها لافتا ان التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا “.

وأشار إلى أن مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر مجرياته اولا بأول ولحين احالة القضية للجهات القضائية.



كانت حالتها سيئة

وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، قال في وقت سابق إن الفتاة المصابة أسعِفت إلى المستشفى وهي بحالة سيئة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفاعل لاذَ بالفِرار من مسرح الجريمة، وأن الجهات المعنية باشرت بفتح تحقيق لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه وكشف ملابسات الحادث.

وبحسب شهود عيان، توجه الجاني إلى داخل كافتيريا الجامعة وأطلق 6 عيارات نارية على الضحية، إحداها أصابت رأس الفتاة التي تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية.

شقيق المغدورة يعلق

وكان شقيق المغدروة أكد أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مبررات لذلك.

ووفق شقيق إيمان فإن الأجهزة الأمنية أكدت أنه سيتم القاء القبض على الجاني، مبديا استهجانه واستنكاره للفعل غير المبرر.

وفي ذات الوقت أكد أن العائلة تحترم القانون الذي لا يمكن التعدي عليه، وستحرص على تحصيل حقها بالقانون في بلد القانون.