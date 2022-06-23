جامعة العلوم التطبيقية.. تفاصيل جديدة ومروعة حول جريمة قتل الطالبة إيمان مؤيد رشيد في الأردن

وطن – كشف موقع “التاج” الإخباري الأردني، تفاصيل جديدة عن جريمة قتل الطالبة إيمان مؤيد رشيد في جامعة العلوم التطبيقية، وأودت بحياتها.

ووفقا لمصادر خاصة نقل عنها الموقع، فإن الشخص الذي أطلق النار على الطالبة، ليس طالب في الجامعة وإنما قام بالتنكر بزي معين وارتدى طاقية وتوجه نحو الطالبة.

رصاصة في الرأس

وأكدت المصادر، أن منفذ الجريمة أطلق 5 رصاصات على الفتاة، إحداها في الرأس و4 طلقات في الجسد، مشيرة إلى أن رجال الأمن قاموا بمحاولة القاء القبض عليه إلا أنه أطلق النيران في الهواء.

وأوضحت المصادر أن رجال الأمن المسلحين حاولوا ملاحقته إلا أنه استطاع الفرار، موضحين أن عمره لا يتجاوز ال21.

ونوهت المصادر إلى أن الطالبة كانت قد خرجت من تأدية امتحانها، وكان يسير بجانبها رفيقها، وحينما أتى مطلق النار كانت الفتاة تعتقد أن سلاحه هو “سلاح صوتي” قصد به التهويش.

من جانبه، أكد مالك جامعة العلوم التطبيقية الدكتور هيثم أبو خديجة أنه لم يقم بالتصريح لأي وسيلة اعلامية حول مقتل احدى الطالبات بأعيرة نارية داخل الحرم الجامعي.

تصريحات مالك جامعة العلوم التطبيقية

وبين “ابو خديجة” أنه يثق بقدرات الأجهزة الأمنية على القاء القبض على الجاني، وبعدالة القضاء الأردني.

وأشار إلى أن إيمان مؤيد ارشيد (الطالبة القتيلة) ابنة الأردنيين جميعاً، وسيطالبون بحقها القانوني.

من جانبهم، دشن نشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسمين تصدرا قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الأردن، الأول بعنوان: “جامعة العلوم التطبيقية”، والثاني بعنوان: “إعدام قاتل التطبيقية”، طالبوا خلالهما بسرعة القبض على الجاني، وضرورة توقيع عقوبة رادعة بحقه.