ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد هدف محمد شريف وصيام زيزو

وطن – تصدر محمد شريف نجم الأهلي المصري، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 الممتاز لكرة القدم، بعد توقيع هدف الفوز في المباراة الماضية داخل مرمى شباك غزل المحلة في منافسات الجولة ال22.

ونجح هداف فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، محمد شريف، من تسجيل هدف صدارة قائمة الهدافين في منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم. داخل مرمى غزل المحلة، ليرفع بذلك رصيد أهدافه إلى 7 أهداف حتى الآن.

كما وحقق المارد الأحمر الأهلاوي الفوز الثمين على نظيره غزل المحلة، في منافسات الأسبوع ال22، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة.

محمد شريف يسجل هدفه السابع 7️⃣ ليتصدر قائمة هدافي الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم ⚽️ 🦅🔝 pic.twitter.com/YqVO4Plhf6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 22, 2022

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية وصعبة أمام منافسه سموحة، في منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

ويعتلي أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك الصائم عن التهديف في الآونة الأخيرة، صدارة هدافي الدوري المصري 2022، برصيد 11 هدفاً.

وآتى مروان حمدي لاعب فريق سموحة في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، متساوياً. برصيد الأهداف مع كريستوفاو مابولولو نجم فريق الاتحاد السكندري.

دون أن يشهد أي تغييرات في صدارة ترتيب الهدافين.. زيزو لا يزال متصدر جدول هدافي الدوري المصري بعد إسدال الستار على مباراة القمة 🏹⚪️ pic.twitter.com/B19YQ7MNVF — kora11.com (@kora11) June 19, 2022

كما وجاء جون أوكويي إيبوكا لاعب فريق إنبي في المركز الرابع من الترتيب. برصيد 9 أهداف، وفي المركز الخامس جاء أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر برصيد 8 أهداف.

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ولكن في المركز السادس آتى محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي. برصيد 7 أهداف، متساوياً مع كلاً من اللاعبينن مصطفى شلبي، خالد قمر، محمد شريف بنفس الرصيد من الأهداف.

هدف محمد شريف في الوقت القاتل

pic.twitter.com/gqSdg98KQl — Capitano (@Capitanoo72) June 22, 2022

وفي عاشر جدول ترتيب الهدافين أحمد عاطف لاعب الأهلي المصري الجديد، برصيد 6 أهداف، متساوياً بذلك مع أيمن الصفاقسي وناصر المنسي وعلي معلول وعمر السعيد وإبراهيم عادل وأشرف بن شرقي. وعبد الكبير الوادي ومحمد مجدي قفشة بنفس الأهداف لهذا الموسم.

الدوري المصري

ويحافظ حامل اللقب السابق فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 48 نقطة، كما ويليه بيراميدز برصيد 46 نقطة. وبفارق نقطتين عن فريق الأهلي المصري برصيد 44 نقطة حتى يومنا هذا.

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