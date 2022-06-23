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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد هدف محمد شريف وصيام زيزو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 watanserb.com
هداف الدوري المصري 2022

وطن – تصدر محمد شريف نجم الأهلي المصري، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 الممتاز لكرة القدم، بعد توقيع هدف الفوز في المباراة الماضية داخل مرمى شباك غزل المحلة في منافسات الجولة ال22.

ونجح هداف فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، محمد شريف، من تسجيل هدف صدارة قائمة الهدافين في منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم. داخل مرمى غزل المحلة، ليرفع بذلك رصيد أهدافه إلى 7 أهداف حتى الآن.

كما وحقق المارد الأحمر الأهلاوي الفوز الثمين على نظيره غزل المحلة، في منافسات الأسبوع ال22، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية وصعبة أمام منافسه سموحة، في منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

ويعتلي أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك الصائم عن التهديف في الآونة الأخيرة، صدارة هدافي الدوري المصري 2022، برصيد 11 هدفاً.

وآتى مروان حمدي لاعب فريق سموحة في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، متساوياً. برصيد الأهداف مع كريستوفاو مابولولو نجم فريق الاتحاد السكندري.

كما وجاء جون أوكويي إيبوكا لاعب فريق إنبي في المركز الرابع من الترتيب. برصيد 9 أهداف، وفي المركز الخامس جاء أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر برصيد 8 أهداف.

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ولكن في المركز السادس آتى محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي. برصيد 7 أهداف، متساوياً مع كلاً من اللاعبينن مصطفى شلبي، خالد قمر، محمد شريف بنفس الرصيد من الأهداف.

وفي عاشر جدول ترتيب الهدافين أحمد عاطف لاعب الأهلي المصري الجديد، برصيد 6 أهداف، متساوياً بذلك مع أيمن الصفاقسي وناصر المنسي وعلي معلول وعمر السعيد وإبراهيم عادل وأشرف بن شرقي. وعبد الكبير الوادي ومحمد مجدي قفشة بنفس الأهداف لهذا الموسم.

الدوري المصري 

ويحافظ حامل اللقب السابق فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 48 نقطة، كما ويليه بيراميدز برصيد 46 نقطة. وبفارق نقطتين عن فريق الأهلي المصري برصيد 44 نقطة حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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