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حياتنا

بعد نيرة أشرف.. جريمة ذبح جديدة في وضح النهار تهز مصر (فيديو)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
جريمة ذبح watanserb.com
شاب يذبح آخر بسلاح أبيض في مصر

وطن – بعد ثلاثة أيام كاملة على جريمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحها زميلها، شهدت منطقة دار السلام وسط العاصمة القاهرة، جريمة قتل مشابهة وثقتها العدسات.

وأظهر مقطع فيديو مدته 52 ثانية، جريمة بشعة وقعت بمنطقة دار السلام في القاهرة، حيث أقدم المتهم على قتل شخص طعنا في الشارع ثم ذبحه، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شخصين في أحد الشوارع، ما أسفر عن مصرع أحدهم بعد أن سدد له الآخر عدة طعنات بسلاح أبيض.

وتبين للأجهزة الأمنية من خلال إجراء تحريات، أن مشاجرة نشبت بين شابين تطورت إلى استلال أحدهما سلاحا أبيض وتسديد عدة طعنات للمجني عليه.

وعملت أجهزة الأمن على جمع المعلومات ومراجعة الكاميرات الموجودة في محيط الحادث التي رصدت فيديو للجريمة.

وظهر في مقطع الفيديو شخصان يتشاجران، وتعدى أحدهما على الآخر، وبعدها انصرف المتهم وعاد حاملا سلاحا أبيض “ساطور”، وتعدى به على المجني عليه أمام المارة بالشارع.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة، وفق موقع القاهرة 24، الذي أكد أنه جار مناقشة المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

تأتي هذه الجريمة بينما لا تزال مصر تشهد حالة من الغضب إثر جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف التي ذبحها زميلها أمام باب الجامعة، إثر ما قال إنها خلافات عاطفية بينهما، إلا أن والدة القتيلة نفت ذلك وقالت إن المتهم كان دائم محاولة التقرب من ابنتها لكنها كانت ترفض دائما.

وكان النائب العام المصري، قد أمر الأربعاء، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، فيما وُصِفت بأنها واحدة من أسرع قرارات الإحالة للمحاكمة في تاريخ مصر الجنائي، حيث جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

وفي بيان لها، قالت النيابة العامة إن القاتل بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.

حادثة مقتل نيرة أشرف تكررت اليوم لكن في الأردن، إذ قتلت فتاة بنيران أطلقها عليها مسلح داخل جامعة خاصة شمالي عمان.

أفادت بذلك مديرية الأمن العام في الأردن التي قالت في بيان، إن الهجوم أسفر عن إصابة الطالبة بعدة طلقات وتم نقلها للمستشفى وهي في حالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار فيما بوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.

وأوضح ناشطون أردنيون، أن عدد الطلقات التي أصابت الفتاة بلغت ست رصاصات، دون أن تعلن السلطات بعد شيئًا عن هوية المتهم.

المصدروطن - رصد تويتر + القاهرة24
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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